Мастер-класс: вечерние прически от итальянского парикмахера-стилиста

Итальянские парикмахеры-стилисты дали мастер-класс в Минске. Публичные звезды нашей эстрады с легкостью доверили судьбу своих волос незнакомым мастерам. Самой смелой звездой белорусского шоу-бизнеса оказалась Лариса Грибалева.

Познакомившись с итальянским мастером за 10 минут до шоу-показа, Лариса с легкостью доверила судьбу своих волос Джон Карлу и вскоре у певицы появились длинные блондинистые волосы, из которых стилист виртуозно создал вечернюю прическу.

Лариса Грибалева, певица, телеведущая:

Быстрая работа мастера очень отличается от работы мастера в салоне, когда ты находишься там несколько часов и с тебя там сдувают пылинки. Тут я чуть не лишилась половины своих волос с головы, когда мне всё это по быструхе цепляли. Но в этом есть своя прелесть — зато быстро!

Действительно, на мастер-классе итальянские стилисты работали очень быстро. Зрители — парикмахеры Минска — только и успевали, что фотографировать шедевры.

Итальянские стилисты продемонстрировали узелковую систему создания прически. Оказывается, волосы можно не только укладывать, плести из них косы, но и завязывать их в узлы.

Много внимания уделялось и здоровью волос, а именно — уходу за волосами и той продукции, которую используют белорусские красавицы. Ведь, как считает Фульвио, нет ничего более сексуального в женщине, чем блеск ее волос.

Фульвио, стилист-технолог (Италия):

В Беларуси я в первый раз, но я знаком с белорусскими женщинами, так как они часто приезжают в Италию в качестве гостей. Я заметил, что они очень красивые.

Обмен опытом, общение с мастерами высокого уровня и возможность научиться грамотно создавать красоту — вот основные цели организаторов этого показа, который получился ярким, динамичным, шумным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инна Липкович, стилист-технолог:

Такие показы очень интересно собирать. Это кропотливый труд, сложная работа, но результат того стоит.