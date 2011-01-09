Мастер-класс для девушек: учимся правильно и элегантно ходить

Плохие дороги, напряженный график и неудобная обувь – понятное оправдание для не слишком элегантных прогулок по городским тротуарам. И все же главная причина нашей суетной походки – это отсутствие навыков красивого шага.

Для походки истиной женщины необходимы, прежде всего, правильная осанка и развитие пластики. Начинаем с изучения базовой позиции. Стоя около стенки, тянемся наверх, держим подбородок параллельно полу, живот втягиваем.

Расслабьте кисти. Никогда не сжимайте их в кулак и не размахивайте руками. Линии должны быть плавными, изящными. Плечи разведены и максимально опущены вниз. Лебединая шея – и дополнительные пара сантиметров роста гарантированы.

Уверенную походку начинайте с правой ноги.

Тамара Гончаров, директор студии моделей:

Нужно обязательно идти по одной линии, по одной прямой. Как бы перешагивая через камень, выбрасывая ногу вперед. На каждый шаг должна приходить какая-то энергетическая поддержка всего организма.

Шаг должен быть не мелкий. Но он зависит от длины ног.

Естественно, нужно ставить прямую ногу на подиум. Коленка не должна быть согнута. И даже тогда, когда нога уже поставлена, ее не нужно разгибать. Она должна быть прямая. Это очень важно.

Привлекательный и уверенный шаг во многом зависит от базовых упражнений. Вспоминайте как в детстве делали «цаплю».

Тамара Гончаров, директор студии моделей:

Вы идете точно так же. Руки сзади, только поднимаете коленку.

Можно подбрасывать ножкой невидимый мяч или переступать воздушные камни на каждый шаг. Эта легкая на первый взгляд тренировка подготовит к правильной, летящей и мягкой походке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тамара Гончаров, директор студии моделей:

Если ты хочешь произвести какой-то эффект на окружающих, нужно представить, что ты в душе модель. Тогда все получится.

Кокетливо ловите восторженные взгляды, улыбайтесь и шагайте уверенно. Помните: правильная походка улучшит работу внутренних органов, мышц, суставов и поднимет настроение. Пара секунд – и вы в центре мужского внимания даже на многолюдной городской улице.