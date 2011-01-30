Кардиган – незаменимая вещица на все прохладные случаи жизни. Как правильно его выбрать

Его военное прошлое объясняет такую практичность и удобство, а современность придала классический крой и неизменные детали.

Алена Попова, стилист:

Это классический кардиган. Мы видим классическую форму жакета, застежку на пуговицах, длинный рукав и вырез.

Обычно кардиган используют как самостоятельный предмет гардероба, но чаще, для того, чтобы обуютить наш внешний вид. И, конечно, кардиганы использую как естественный утеплитель. Поэтому когда-то отошли от классического использования исключительно трикотажа для того, чтобы производить кардиганы. Перешли к различным типам пряжи. Стала использоваться мальхея, кашемир.

Популярность кардиганов заставила дизайнеров выйти за рамки кэжуал стиля. Этот предмет одежды прекрасно обосновался и в спортивной, и даже в вечерней гардеробной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Попова, стилист:

Лекала кардигана используются, в том числе, и чтобы видоизменять привычные для нас предметы. Не так давно начали пользоваться популярностью платья-кардиганы, которые решают колоссальное количество проблем и ситуаций.

И для того, чтобы не быть голословной, я нашла исключительную штучку, которую и кардиганом особо не назовешь. Хотя все требования к понятию кардигана здесь соблюдены. Однако эту вещь можно носить и как верхнюю, и как платье. И, в общем, не требует эта вещь дополнительных украшений. Здесь достаточны столь модные в этом году кожаные легенсы, или другие материалы, имитирующие кожу. Обладательницам длинных стройных ног можно это набросить на очень плотную черную колготку. Или, наоборот, контрастную, узорную. И вы будете в теме. А на шею можно повязать уютный кашемировый шарф.

Если же вы подбираете консервативный вариант, то обратите внимание на кардиганы с втаченным шифоном или выразительной отделкой.

Алена Попова, стилист:

Один из таких кардиганов у нас на манекене. Трикотаж очень гармонично смотрится с втаченным шифоном. Шифон шалевый. Он спускается по всей линии так называемой застежки кардигана. А вместо классических пуговиц мы видим завязку веревкой.

По большому счету, этот кардиган можно носить и, как показано здесь, с платьем в паетке. Он будет уместен и в случае с джинсами. Единственное, что тогда паетки с джинсами не нужны. Хотя, если у вас внешность позволяет, то почему и нет.

Такой кардиган будет уместен, будучи наброшенным на шифоновое платье, с джинсами, майками. Зимой и летом. Потому что его тонкая очень легкая трикотажная фактура позволяет в наших климатических условиях использовать такую вещь круглогодично.

Для англичанина-кардигана обычно используются английские же традиционные цветовые решения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это бежевые, кофейные, синие, горчичные оттенки. И, конечно, черный и серый цвета.

Алена Попова, стилист:

Как среди профессиональных, так и среди болельщиков моды серый считается идеальным цветом элегантности. Он дает вам огромное поле деятельности для вашей бурной фантазии, в том числе, слегка где-то ее приостанавливает.

Еще один кардиган, который выполняет свою функцию не только как кардигана, но и как элегантной вещи, которая дополняет наш гардероб. Здесь классическая английская резинка подана по вертикали по переднему полотнищу. А для того, чтобы кардиган не был использован просто как халат, то здесь есть чудесный трикотажный ремень, который проложен эластичной лентой.

Те, кто готов поиграть с длиной и подчеркнуть изящную талию, могут примерить хиты сезона: укороченные кардиганы в ярком цветовом решении.

Алена Попова, стилист:

Этот кардиган, безусловно, из-за цвета потребует от вас правильно подобрать то, что вы им обуютите.

Это может быть платье, джинсы. Здесь нужно быть внимательным только с цветом. Хотя, если бы этот предмет гардероба был серым, черным или бежевым, или любого другого классического кардиганного цвета, то у вас бы не было здесь проблем. Он уютен зимой и летом. И, собственно говоря, очень много и трудоемко работает на вас и ваш внешний вид.

От кардиганов устать сложно. Но если вы относите себя к редким противникам удлиненных жакетов, то взгляните еще раз на новые дизайнерские решения. Они с легкостью разбавят уютный, но привычный образ и обязательно займут почетное место в вашем гардеробе.