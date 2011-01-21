Термобелье: как не ошибиться в выборе комфортной и надежной одежды

Существует заблуждение, что термобелье еще и согревает. Это не совсем так. Главная его функция – отвод влаги от тела, то есть эта одежда не дает телу охладиться. Но если даже пара градусов мороза за окном для вас пытка, то выбирайте термобелье с утеплителем. Такое можно использовать не только для занятий спортом.
Сергей Новиков, директор экипировочного центра:
Если человек хочет чувствовать себя комфортно, когда он просто гуляет по городу, влага выделяется.
Улучшить свойства термобелья позволяет мембранная обувь и куртка. Вслед за базой они продолжают сохранять сухость и тепло.
Сергей Новиков, директор экипировочного центра:
В принципе, выполнять функцию термобелья может любая синтетическая ткань, которая плотно облегает тело. В отличие от серьезного термобелья она будет выводить влагу точечно. А термобелье за счет микрофеломентов будет распространять его по большей площади и испарять.
Не пугайтесь, что термобелье полностью искусственное. Именно благодаря синтетическим тканям вы не замерзнете на горнолыжном спуске. А их состав может быть самым различным.
Сергей Новиков, директор экипировочного центра:
Это, в основном, флисы с добавление лайкры, хорошо тянущиеся. Их можно использовать зимой, а летом будет жарко.
Лучше всего с лишней влагой борется полипропилен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но будьте с ним осторожны – он сильно сохраняет запахи.
Примеряя термобелье, обращайте внимание на комфорт, гладкость швов и плотное облегание изделия. Тогда любая погода будет только в радость.