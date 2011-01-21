Термобелье: как не ошибиться в выборе комфортной и надежной одежды

Предпочитаете спортивному отдыху активный? Тогда термобелье – ваш незаменимый помощник и основа спортивного костюма. Тонкое, прочное, плотное, самых разных оттенков.

Существует заблуждение, что термобелье еще и согревает. Это не совсем так. Главная его функция – отвод влаги от тела, то есть эта одежда не дает телу охладиться. Но если даже пара градусов мороза за окном для вас пытка, то выбирайте термобелье с утеплителем. Такое можно использовать не только для занятий спортом.

Сергей Новиков, директор экипировочного центра:

Если человек хочет чувствовать себя комфортно, когда он просто гуляет по городу, влага выделяется.

Улучшить свойства термобелья позволяет мембранная обувь и куртка. Вслед за базой они продолжают сохранять сухость и тепло.

Сергей Новиков, директор экипировочного центра:

В принципе, выполнять функцию термобелья может любая синтетическая ткань, которая плотно облегает тело. В отличие от серьезного термобелья она будет выводить влагу точечно. А термобелье за счет микрофеломентов будет распространять его по большей площади и испарять.

Не пугайтесь, что термобелье полностью искусственное. Именно благодаря синтетическим тканям вы не замерзнете на горнолыжном спуске. А их состав может быть самым различным.

Сергей Новиков, директор экипировочного центра:

Это, в основном, флисы с добавление лайкры, хорошо тянущиеся. Их можно использовать зимой, а летом будет жарко.

Лучше всего с лишней влагой борется полипропилен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но будьте с ним осторожны – он сильно сохраняет запахи.

Примеряя термобелье, обращайте внимание на комфорт, гладкость швов и плотное облегание изделия. Тогда любая погода будет только в радость.