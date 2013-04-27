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Мастер-класс по женским и мужским прическам сезона весна-лето 2013

27 апреля 2013 15:20
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От образов ретро-дивы и элегантных высоких причесок до романтичных барышень с кокетливыми локонами. От ультракоротких стрижек для настоящих денди до стильных и дерзких зачесов назад а-ля Элвис Пресли. Дарить весеннее преобразование горожанам и демонстрировать последние тенденции в мире парикмахерского искусства - такая акция каждый год проходит в Минске. В рамках проекта художники-дизайнеры для программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ дали мастер-класс по прическам и укладкам, которые можно сделать в домашних условиях.

# Прически # Фотофакт # Мода

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