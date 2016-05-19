Прямой эфир

Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?

19 мая 2016 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добро пожаловать к Алисе в стране чудес! Именно в таком сказочном стиле была презентована новая коллекция от белорусского бренда «Mark Formelle».

Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?-1


Традиционный показ заменили волшебные инсталляции. Очаровательные модели наслаждались сладким чаепитием. Танцевали и фотографировались со всеми гостями.

Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?-3


А всё потому что дизайнеров компании «Mark Formelle» вдохновило творчество самобытного художника Анны Силивончик и её невероятный мир, в котором оживают детские фантазии и  сны. Философские размышления о вечном. Здесь можно найти отголоски Шагала, и примитивного искусства, и фольклора…

Так родилась замечательная идея объединить моду и искусство. Ведь мир, в котором живут любовь, гармония, доля тонкого юмора и экспрессия – идеально сочетается с комфортной одеждой на каждый день.

Девочка-принцесса, волшебный кролик, мудрая сова. За каждым образом художника – свой характер и настроение. Девять принтов создали в новой коллекции.

Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?-6


Анна Силивончик признаётся, что давно мечтала о таком модном союзе. И её мысли, как по волшебству, воплотились в жизнь.

Пижамы, домашние майки, туники, капри. Всего в новой коллекции выпустили порядка 30 тыс. изделий.

Умение импровизировать и создавать новое, дарить радужные эмоции  – вот что объединяет «Mark Formelle» с творчеством Анны Силивончик.

# Одежда # Фотофакт # Мода # Анна Силивончик

Другие новости рубрики

Все новости
Стильный, элегантный мужской галстук: почему его называют самым востребованным мужским аксессуаром?
18 мая 2016 10:56

Стильный, элегантный мужской галстук: почему его называют самым востребованным мужским аксессуаром?

Вечерние платья: от элегантной классики до эффектного образа настоящей принцессы
16 мая 2016 10:09

Вечерние платья: от элегантной классики до эффектного образа настоящей принцессы

Новая коллекция «Элема»: тропический коктейль, аромат цветущих садов, морская тема, строгая геометрия, мерцающий блеск
11 мая 2016 10:12

Новая коллекция «Элема»: тропический коктейль, аромат цветущих садов, морская тема, строгая геометрия, мерцающий блеск