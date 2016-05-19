Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?

Добро пожаловать к Алисе в стране чудес! Именно в таком сказочном стиле была презентована новая коллекция от белорусского бренда «Mark Formelle».

Традиционный показ заменили волшебные инсталляции. Очаровательные модели наслаждались сладким чаепитием. Танцевали и фотографировались со всеми гостями.

А всё потому что дизайнеров компании «Mark Formelle» вдохновило творчество самобытного художника Анны Силивончик и её невероятный мир, в котором оживают детские фантазии и сны. Философские размышления о вечном. Здесь можно найти отголоски Шагала, и примитивного искусства, и фольклора…

Так родилась замечательная идея объединить моду и искусство. Ведь мир, в котором живут любовь, гармония, доля тонкого юмора и экспрессия – идеально сочетается с комфортной одеждой на каждый день.

Девочка-принцесса, волшебный кролик, мудрая сова. За каждым образом художника – свой характер и настроение. Девять принтов создали в новой коллекции.