Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?

Добро пожаловать к Алисе в стране чудес! Именно в таком сказочном стиле была презентована новая коллекция от белорусского бренда «Mark Formelle».
Добро пожаловать к Алисе в стране чудес! Именно в таком сказочном стиле была презентована новая коллекция от белорусского бренда «Mark Formelle».
Традиционный показ заменили волшебные инсталляции. Очаровательные модели наслаждались сладким чаепитием. Танцевали и фотографировались со всеми гостями.
А всё потому что дизайнеров компании «Mark Formelle» вдохновило творчество самобытного художника Анны Силивончик и её невероятный мир, в котором оживают детские фантазии и сны. Философские размышления о вечном. Здесь можно найти отголоски Шагала, и примитивного искусства, и фольклора…
Так родилась замечательная идея объединить моду и искусство. Ведь мир, в котором живут любовь, гармония, доля тонкого юмора и экспрессия – идеально сочетается с комфортной одеждой на каждый день.
Девочка-принцесса, волшебный кролик, мудрая сова. За каждым образом художника – свой характер и настроение. Девять принтов создали в новой коллекции.
Анна Силивончик признаётся, что давно мечтала о таком модном союзе. И её мысли, как по волшебству, воплотились в жизнь.
Пижамы, домашние майки, туники, капри. Всего в новой коллекции выпустили порядка 30 тыс. изделий.
Умение импровизировать и создавать новое, дарить радужные эмоции – вот что объединяет «Mark Formelle» с творчеством Анны Силивончик.