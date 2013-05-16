Купальники 2013: Стиль ретро, кружева и полупрозрачные вставки

Солнечные ванны, танцы в брызгах морских волн и романтичные прогулки босиком… До начала самого знойного и модного сезона осталось совсем ничего. Самое время пополнить свой гардероб парочкой новых купальников. Как яркие экзотические цветы и нежные бабочки, тенденции пляжной моды воодушевят своим разнообразием красок и фасонов. Определиться – не составит труда, ведь соблазнительные летние тренды от кружева до полупрозрачных вставок и перфорации актуальны и в купальниках, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Стиль ретро – «маст-хэв» этого лета. Вспомните купальники Софи Лорен или Мэрилин Монро. Шортики с завышенной талией и закрытые топы, винтажные слитные купальники. Добавьте шляпу или платок, босоножки на танкетке и можно устраивать прекрасный фотосет на морском берегу! Ретро тема не только эталон вкуса и стиля, она весьма полезна!

Катя Герман, стилист:

В этом сезоне будет очень актуальна морская тематика. Это темно-синий и белый цвет, сочетания с какими-нибудь акцентами красного. Кстати, для девушек, у которых не совсем идеальная фигура и которым нужно скрыть полноватые бедра - ретро-купальник – стопроцентный выход из ситуации. Шортики будут скрывать ваши недостатки. Полоски будут делать стройнее. Утягивающие купальники – выход из всех ситуаций.

В fashion-борьбе раздельных и слитных купальников побеждают последние. Хит этого лета – монокини - сплошной купальник с глубокими вырезами по бокам. Нежные пастельные тона и оттенки моря, легкие складки на лифе и имитация плиссировки в тему античной Греции. Изящная фурнитура – стразы, броши, пряжки отлично дополнят лаконичные бикини. Порадуют в этом сезоне яркие полоски и горошек, ароматно-фруктовые нотки, звериные и другие принты. Однако в выборе рисунка нужно быть осторожными.

Катя Герман:

Буйство красок – настоящий райский сад, красочный принт (птицы, цветы, стразики) – все это должно быть обязательно в вашем гардеробе. Могу только отметить, что мелкие цветы подойдут для девушек с миниатюрной фигурой, а крупные для девушек с пышными формами.

Космо-girls станут фаворитками на пляже. Оттенки благородных металлов прекрасно будут выглядеть на смуглой коже. Скромную однотонность разбавят динамичные неоновые расцветки, как сочный коктейль под солнцем. И все же главный цвет лета остается неизменным!

Катя Герман:

Белый цвет является одним из самых красивых и привлекательных цветов на пляже на загорелой коже, яркий контраст.

Оборки на лифе, отсутствие шлеек, треугольная форма чашек и светлый верх – простые приемы, которые визуально сделают грудь больше. И наоборот, девушкам с пышными формами нужно избегать таких правил, выбирать диагональные рисунки, чашки на косточках и широкие бретели. Удлинить ноги помогут высокие плавки с вырезами на бедрах. Для высоких отличный выход - ретро-шортики. Каждому типу фигуры – свой модный наряд, не забывайте это.

Катя Герман:

Здесь шлейки расположены так, что они от широкого идут к узкому, это может исправить положение широких плеч. Здесь лиф приближается к линии полоски. Для девушек, у которых большая грудь , это не хороший вариант. У кого небольшая грудь, надо выбирать лиф, чтобы он был с объемом. Это будет смотреться лучше. Здесь такой вариант V-образный вырез, это подойдет для девушек, у которых большая грудь - он вытянет объем, и не будет делать акцент.

Живите со вкусом и радужно открывайте сезон отпусков!