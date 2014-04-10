Ксения Маевская создает невероятные украшения с африканским колоритом

Новости Беларуси. Африка! Дикая, но по-настоящему живая! Кричащая своими красками и манящая загадками. Прислушаться к зову этого мистического черного континента и прикоснуться к его тайнам попыталась белорусский дизайнер женских аксессуаров Ксения Маевская.
Ксения Маевская, дизайнер:
Я хотела себя каким-то образом украсить, и все, что я не находила в этих вещах, мне хотелось что-то переделать. Не было такой идеальной вещи, которую я бы увидела и сказала, вот все, моя. Мне хотелось все равно что-то в ней поменять. И я подумала, почему тогда я не могу сама с самого начала взять и что-то сделать?
Она никогда не бывала в этой экзотической стране и даже не могла себе представить, что ее творчество наполнится африканским колоритом.
Ксения Маевская, дизайнер:
Эта идея у меня в голове сформировалась, и я сделала сами украшения, я только тогда поняла, на что они похожи. Изначально я не собиралась делать конкретно африканскую коллекцию.
В своих работах дизайнер воплотила климат жаркой Африки и жгучий темперамент ее жителей. Это свобода цвета, формы и смелых сочетаний металла и натуральных камней.
Украшения с ярким, импульсивным характером, наполненные энергией солнца. Такая и она, та, для которой творит дизайнер.
Ксения Маевская, дизайнер:
Мои украшения довольно-таки эпатажные, они броские. Я вижу, что это девушка, которая, во-первых, не боится привлечь к себе внимание, яркая, уверенная в себе девушка. Самый первый пользователь своих украшений - это я.
Буйным ароматом Африки Ксения предлагает модницам разбавить различные образы.
Ксения Маевская, дизайнер:
Их можно носить, в принципе, тогда, когда захочется. Они украсят и вечерний образ, и повседневный. Я вообще творю в стиле кэжуал и этника, поэтому оно мигрирует. Эти украшения подстраиваются под многие образы.
Этно-аксессуары будоражат воображение, окружают магическим ореолом и всегда интригуют.
Ксения Маевская, дизайнер:
Любые работы, которые сделаны мастерами своими руками, они уже обладают магической способностью, свойствами. Потому что человек, который делает что-то, передает свою энергию, свою силу, любовь.
Но чтобы создать одну такую афро-вещицу, понадобится целый арсенал мужских инструментов, которым Ксения располагает в полным достатке. Понаблюдаем за творческим процессом!
Ксения Маевская, дизайнер:
Большинство украшений я делаю в таком положении, так как тиски довольно тяжелый инструмент, его не поставишь ни на стол, никуда еще, поэтому они стоят на полу. Вот получается такая штука. Теперь я беру такой инструмент, называется анка и пунзель. Они делают такие выпуклости, собственно, как на моей африканской коллекции. Вот в такой вот коробочке у меня происходит патинирование моих украшений, вот так это выглядит.
В таких украшениях чувствуешь себя настоящей амазонкой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.