Ксения Маевская создает невероятные украшения с африканским колоритом

Новости Беларуси. Африка! Дикая, но по-настоящему живая! Кричащая своими красками и манящая загадками. Прислушаться к зову этого мистического черного континента и прикоснуться к его тайнам попыталась белорусский дизайнер женских аксессуаров Ксения Маевская.

Ксения Маевская, дизайнер:

Я хотела себя каким-то образом украсить, и все, что я не находила в этих вещах, мне хотелось что-то переделать. Не было такой идеальной вещи, которую я бы увидела и сказала, вот все, моя. Мне хотелось все равно что-то в ней поменять. И я подумала, почему тогда я не могу сама с самого начала взять и что-то сделать?

Она никогда не бывала в этой экзотической стране и даже не могла себе представить, что ее творчество наполнится африканским колоритом.

Ксения Маевская, дизайнер:

Эта идея у меня в голове сформировалась, и я сделала сами украшения, я только тогда поняла, на что они похожи. Изначально я не собиралась делать конкретно африканскую коллекцию.

В своих работах дизайнер воплотила климат жаркой Африки и жгучий темперамент ее жителей. Это свобода цвета, формы и смелых сочетаний металла и натуральных камней.

Украшения с ярким, импульсивным характером, наполненные энергией солнца. Такая и она, та, для которой творит дизайнер.

Ксения Маевская, дизайнер:

Мои украшения довольно-таки эпатажные, они броские. Я вижу, что это девушка, которая, во-первых, не боится привлечь к себе внимание, яркая, уверенная в себе девушка. Самый первый пользователь своих украшений - это я.

Буйным ароматом Африки Ксения предлагает модницам разбавить различные образы.

Ксения Маевская, дизайнер:

Их можно носить, в принципе, тогда, когда захочется. Они украсят и вечерний образ, и повседневный. Я вообще творю в стиле кэжуал и этника, поэтому оно мигрирует. Эти украшения подстраиваются под многие образы.

Этно-аксессуары будоражат воображение, окружают магическим ореолом и всегда интригуют.

Ксения Маевская, дизайнер:

Любые работы, которые сделаны мастерами своими руками, они уже обладают магической способностью, свойствами. Потому что человек, который делает что-то, передает свою энергию, свою силу, любовь.

Но чтобы создать одну такую афро-вещицу, понадобится целый арсенал мужских инструментов, которым Ксения располагает в полным достатке. Понаблюдаем за творческим процессом!

Ксения Маевская, дизайнер:

Большинство украшений я делаю в таком положении, так как тиски довольно тяжелый инструмент, его не поставишь ни на стол, никуда еще, поэтому они стоят на полу. Вот получается такая штука. Теперь я беру такой инструмент, называется анка и пунзель. Они делают такие выпуклости, собственно, как на моей африканской коллекции. Вот в такой вот коробочке у меня происходит патинирование моих украшений, вот так это выглядит.

В таких украшениях чувствуешь себя настоящей амазонкой, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.