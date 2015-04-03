Художник-стилист по прическам и макияжу Инна Тимофеева рассказала, как создать неповторимый весенний образ?

Весной природа просыпается. Очень хочется что-то себе прикупить, сделать новую прическу, макияж.

Инна Тимофеева, художник-стилист по прическам и макияжу, преподаватель Национальной школы красоты:

Нужно ли на протяжении всего года заботиться как о фигуре, так и коже лица? Можно ли спасти себя в самый последний момент и выглядеть на «ура», хотя выглядел ты всю неделю «не очень»…

Конечно, можно! Для этого существуют тональные средства, которые вы наносите на кожу лица, и они удачно маскируют все ваши несовершенства.

На сегодняшний день существует целая гамма таких средств, не только тональные средства…

Инна Тимофеева, художник-стилист по прическам и макияжу, преподаватель Национальной школы красоты:С лицом работаешь, как с картиной. Вы сначала подготавливаете лицо для последующего макияжа.

Ошибочно все путают, что в моде широкие брови. Но они модны естественные, а не нарисованные. Как правило, не всегда брови имеют одинаковую форму, одинаковую ширину. Тогда эти погрешности можно прорисовать с помощью специальных средств: карандаш, либо специальные перманентные средства. Должна быть золотая середина, должен быть вкус.

С кем вам удалось поработать?

Инна Тимофеева, художник-стилист по прическам и макияжу, преподаватель Национальной школы красоты:С множеством известных артистов, актеров. Участие в различных фестивалях и конкурсах: «Славянский базар», «Мисс Беларусь». Это такая сфера профессии, которая требует постоянного пересечения с многими известными людьми.

Мы много говорим о том, что модно. А что «не модно»?

Инна Тимофеева, художник-стилист по прическам и макияжу, преподаватель Национальной школы красоты:Нужно обязательно рассматривать образ в целом. Этому нужно учиться. Нужно черпать информацию с модных журналов, смотреть передачи. Сейчас этого много. Если вы сделаете очень модную прическу, но оденетесь при этом далеко не актуально, то, конечно, ваш образ не сыграет какой-то роли. И не будет выйгрышным. Скорее, наоборот, - проигрышным.

Всегда в моде ухоженные волосы. Хорошего качества, длинны. Стрижки, укладки рассматриваются уже лишь в качестве каких-то торжественных случаев. Смотря куда вы идете и кем вы будете на мероприятии: гостем, либо главным действующим лицом. Не нужно сильно краситься! Макияж - это не много!

Вечерняя мода принимает те же тенденции, либо она идет другим путем?

Инна Тимофеева, художник-стилист по прическам и макияжу, преподаватель Национальной школы красоты:Это макияж более яркий, насыщенный. Здесь можно позволить себе и цветные фрагменты. Также сделать «smokey eyes» - это дымчатый макияж, сделанный с растушевкой. Самый темный оттенок находится по ресничному контуру, а далее он постепенно растушевывается в легкую дымку. Под бровью не должно быть никакого перехода. Обычно просто просвечивается кожа.

Помада либо блеск? Что должно быть в дневном макияже?

Инна Тимофеева, художник-стилист по прическам и макияжу, преподаватель Национальной школы красоты:Это зависит от возраста. Если женщина постарше, то, конечно, это должна быть помада. С возрастом, к сожалению, контур губ теряет свое очертание и нужно прибегать к контурному карандашу и текстурам помадным. Молодой девушке с хорошим контуром и хорошими очерченными губами не обязательно пользоваться помадой. Но весной хочется ярких моментов. Поэтому очень актуальны оттенки помады цвета фуксии. Ягодные оттенки: малиновые, розовые. Безусловно, красная помада, которая всегда будет в тренде. Ярким акцентом весеннего макияжа являются румяна. Не пренебрегайте ими, приобретите себе нежно-розовые и персиковые оттенки. Это зависит от вашего цветотипа. Если вы холодного цветотипа, то розовые, а если теплого, то персиковые.