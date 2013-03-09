Японская уличная мода – это не простое сочетание слов, а официальный термин, занесенный в словари и справочники

Для того чтобы понять, что такое "уличная мода", нужно сначала попасть в район Харадзюко. Именно здесь сосредоточены самые модные и стильные магазины и салоны красоты.

Пожалуй, это как раз то самое место, где и камня на камне не осталось от японского принципа жизни «вабисаби» (не путать с васаби). Он подразумевал сдержанность и меланхолию. Новое поколение японцев демонстрирует полный протест против традиционных укладов.

Японка:

Чем знаменита эта улица? Модой, да, именно так. Модой.

На первый взгляд кажется, что все эти люди собираются на детский костюмированный утренник или бал-маскарад. Купить на этих улицах что-нибудь в надежде скопировать местную моду - все равно что учить японский язык с какого-нибудь одного иероглифа.

Японка:

Молодежь Японии не желает быть похожей ни на кого-либо. Особенно мы не хотим быть похожими на молодых людей из-за океана. Мы такие, как мы есть. Хотя некоторые западные марки одежды мне нравятся.

В то время как в Европе и Америке фанаты сходят с ума по звездам эстрады и кино, в Японии кумиров создают в буквальном смысле слова. Их рисуют, а затем им же и подражают.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Современная японская культура очень связана с культурой комикса – манга. Это такая рисованная фантазия. Японец в своей жизни очень дисциплинирован, он скован рамками, он привык подчиняться правилам общественным. Но именно в манге он находит выплеск своей свободе, своим необузданным и часто непристойным фантазиям.

Любая фантазия с легкостью воплощается в многочисленных салонах красоты, которые пользуются невероятной популярностью среди стиляг Токио. Мастера утверждают, что от клиентов отбоя нет, причем девушек в последнее время заметно меньше, чем молодых людей.

Этот салон необычен даже для Японии. Дизайном интерьера занимался сам хозяин – большой оригинал. Сюда захаживают самые отчаянные и бесстрашные модники и модницы, которые не боятся смелых экспериментов.

Василий Головнин, руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Японии:

Мечта японки – это быть белой. Все парфюмерные отделы магазинов завалены какими-то отбеливающими вещами.

В Токио - вечный Хэллоуин. Костюмы ведьм и оборотней продаются здесь круглый год, причем дело это весьма прибыльное.

Если бы японская модница из района Харадзюко вдруг оказалась в центре Европы, ее бы наверняка приняли за участницу какого-то карнавала. Но, оказавшись на настоящем японском карнавале, понимаешь, что страсть к эпатажу у японцев все-таки в крови.

Для японок, которые желают оставаться верными своим традициям, магазины Токио предлагают широкий выбор кимоно на любой вкус и цвет.

Японка:

Моя работа связана с ежедневным ношением кимоно. Я учу детей танцам и игре на музыкальных инструментах. Я чувствую себя в этой одежде удобно, хотя носить ее не так уж и легко. К концу дня очень устаю. Знали бы вы, как сложно управляться с кимоно. Сейчас я одеваюсь минут за 30, а раньше, когда только начинала, у меня уходило на это 2 часа.

И напоследок прогуляемся по самой элитной улице Токио. Именно здесь расположены самые дорогие бутики известнейших дизайнеров. Именно здесь прогуливаются самые гламурные шопоголики Токио. И как знать, может здесь черпают вдохновение заезжие кутюрье и редакторы глянцевых журналов, которые уже не одно десятилетие пытаются понять секрет восточного шарма, сообщили в программе "Картина мира на РТР-Беларусь".