Дизайнер Дмитрий Шолохов рассказал о том, куда вкладывать средства в первую очередь, чтобы хорошо выглядеть!

Ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ встретилась с белорусским дизайнером, победителем американского реалити-шоу «Подиум» Дмитрием Шолоховым, который недавно презентовал коллекцию на Белорусской неделе моды.

Расскажите, как вам Минск? Редко приезжаете, изменился, наверное…

Дмитрий Шолохов, дизайнер:

Знаете, за последние 15 лет это мой четвертый визит. Минск очень изменился. Всегда любил этот город. Когда был ребенком, я занимался спортивными танцами и очень часто приезжал сюда на конкурсы. Мне кажется, Минск тот город, в котором присутствует история, культура, но в то же время он достаточно спокойный, тихий и очень чистый, по сравнению с европейскими.

Как вам белорусские девушки в плане того, как они одеваются?

Дмитрий Шолохов:

Сегодня наши девушки наконец-то почувствовали себя комфортно, они не боятся быть самими собой, не боятся быть непохожими друг на друга. По-моему, это очень важно. Я помню, 15-16 лет назад, когда я уезжал, все очень были похожи друг на друга. Сегодня появилась некая индивидуальность.

Дайте нашим дамам профессиональный совет!?

Дмитрий Шолохов:

Наверное, это и будет совет, что залог успеха - внешность, залог успеха в жизни - быть, оставаться самим собой, чувствовать себя, слушать себя и свой внутренний мир, наверное, выносить его напоказ так или иначе.

Говорят, встречают по одежке, провожают по уму. На что вы сразу обращаете внимание? На ботинки, часы, макияж, прическу?

Дмитрий Шолохов:

Вы знаете, наверное, на аксессуары - это самое важное - обувь, сумки. И, конечно же, внешность. Просто ухоженность.

Дайте профессиональный или, может, человеческий совет белорусским дизайнерам?!

Дмитрий Шолохов:

В fashion-индустрии нужно не забывать, что это серьезный бизнес. Особенно в Беларуси, мне кажется, нужно развивать легкую промышленность и то, как мы, белорусские дизайнеры, можем внести свою лепту в развитие. Нужно следить за тем, чтобы коллекции, которые производятся, имели жизнь после показа, чтобы это было носибельно.

А вы отзывчивый человек? Если вам какой-нибудь дизайнер позвонит и попросит совет, вы дадите?

Дмитрий Шолохов:

Абсолютно возможно. Я очень часто здесь. Здесь, потому что мне хочется внести какой-то вклад и поделиться своим опытом, может быть, западным каким-то просто свежим взглядом на вещи.

А как вы проводите свободное время? Или вы только работаете?

Дмитрий Шолохов:

Вы знаете, за последние года 1,5 свободного времени практически не было. Вот сейчас после показа я буквально только съездил к родителям на дачу. Без телефона, без Интернета провел два дня в горизонтальном положении. Для меня это вообще большая редкость, потому что постоянные разъезды - за последние 3 месяца я побывал в 9 странах. Сразу после Минска я через пару дней возвращаюсь в Нью-Йорк, затем лечу в Стокгольм. То есть нахожусь в постоянном движении.

Как вы это все выдерживаете? Как расслабляетесь? Как себя в форме держите?

Дмитрий Шолохов:

Очень важен спорт в жизни. Для меня это йога - сброс стресса - и бег. Это держит человека, по крайней мере меня!

Как вы начинаете утро?

Дмитрий Шолохов:

Я стараюсь просыпаться в районе 8 утра и мне на утро нужно пару часов, чтобы спокойно почитать газеты, проверить почту и выпить кофе. Для меня это некий ритуал. Затем в часов 10 начать свой день, который обычно заканчивается поздно.

А какие сны видит творческий человек?

Дмитрий Шолохов:

Я очень часто летаю во сне. Бывают периоды, когда мне очень сложно взлететь, бывают периоды, когда это очень легко. Вот почему-то сны у меня все связаны с воздухом, с полетом.

Вы верите в их значения? Вы суеверны?

Дмитрий Шолохов:

Суеверный, но не до такой степени, как люди в Беларуси. Здесь народ очень суеверный. Во мне это присутствует, но более, может быть, в расслабленной форме.

В какие приметы верите?

Дмитрий Шолохов:

В черную кошку , когда дорогу переходит, - абсолютно верю. Нужно за пуговицу держаться!

О чем вы мечтаете? Или уже все исполнилось?

Дмитрий Шолохов:

Исполнилось далеко не все! Еще только начало! У любого творческого человека, пока он жив, есть планы. Человек развивается. Потому что, когда ты перестаешь развиваться, наверное, на этом все. Поэтому мечты, планы - все присутствует. Я всегда в себе ощущаю, как будто все только начинается.

Я вам желаю оставаться самими собой, не бояться быть естественными и стремиться к своей мечте не смотря ни на что!