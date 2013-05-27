Чем будут удивлять участницы кастинга «Мисс Минск-2013»?

Новости Беларуси. В этом деле важны и формы, и содержание. В столице стартовали кастинги конкурса «Мисс Минск-2013», которые проводит наша телекомпания.

Чтобы попасть на сцену и в эфир, предстоит пройти серьёзный отбор в Национальной школе красоты. Судьями выступят эксперты телевидения и модельного бизнеса. Авторитетное жюри обещает определиться с финалистками уже к 1 июня.

Ну а с 3 июня в эфире телеканала СТВ зрители увидят дневники конкурса. Самую красивую девушку столицы выберут накануне праздника Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Бонд, ведущая проекта «Мисс Минск-2013»:

Моя функция в этом конкурсе – где-то и раззадорить, где-то и подогреть, где-то и внести экспрессии, эпатажа, хорошего настроения.

Юлия Немыкина и Диана Реентович, участницы кастинга «Мисс Минск-2013»:

Я занимаюсь дизайном фотографии, и вот представлю свои рисунки, которые сделала в графической программе.

А я пою, вроде как, хорошо.

Всего отберут 25 финалисток. Причем акцент сделают не только на красоту, но и талант. И как показал сегодняшний день, девушкам есть чем удивить. Ведь они подготовились основательно и буквально каждая из них готова доказать свое превосходство.

Мария Францева свое желание стать первой не скрывает. И для того, чтобы достичь своей цели — готова до победы доказывать, что она этого достойна. И, несмотря на смущение, устраивает настоящий концерт.

Пение и танцы — сегодня не главные козыри девушек. Второй день кастинга больше похож на интеллектуальное сражение. У каждой из участниц жюри интересовалось ее любимыми местами в Минске и социальными проектами, которые бы они хотели реализовать для родного города.

Яна Позняк, участница кастинга «Мисс Минск – 2013»:

Мне очень понравится этот фейерверк эмоций по поводу того, что я являюсь волонтером. Было много вопросом с этим связано, о социальном проекте стали спрашивать.

Студентка Каролина Лукашевич к творческому заданию тоже не готовилась. На кастинг приехала по совету мамы.

Сегодня у Каролины дебют — она впервые показывала дефиле. Однако на оценку жюри этот факт не повлиял. Для того чтобы участвовать в конкурсе, не обязательно быть профессиональной моделью. За месяц до финала девушек будут обучать этому искусству.

Анастасия Телешева, главный редактор газеты «Антенна», член жюри кастинга «Мисс Минск – 2013»:

Лично для меня внешность не главное. Мне кажется, что все девушки еще на этапе кастингов. Несимпатичные, безусловно, отсеиваются. Каким-то канонам они все будут соответствовать: длинные ноги, большие глаза…

Искать претенденток на звание самой лучшей красавицы столицы телеканал СТВ будет до 31 мая включительно. Затем девушек, прошедших первый этап отбора, ожидает финальный кастинг.