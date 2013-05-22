Клатчи: что модно летом-2013?

Клатчемания овладевает умами модниц! Сегодня миниатюрные сумочки не только идеальный вечерний аксессуар, но и отлично завершают дневные образы. И неудивительно. Клатчи – универсальны и подходят практически ко всем стилям, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Интересно, что история мини-ридикюлей началась еще в 16 веке с кошельков. Герцог Вестминстерский подарил в свое время Коко Шанель крохотную сумку-тубус. А Кристиан Диор сделал кукольную сумку заглавным аксессуаром стиля «Нью-лук». Так, с 1950 клатчи выходят в массы!

Катя Герман, стилист:

Модное веяние маленьких сумочек-клатчей, оно заставило нас женщин сократить свой гардероб, который мы хотим поместить в сумочки, и взять самое необходимое – помаду, зеркальце, и немного денег с собой.

Модный олимп этого сезона пестрит клатчами на любой вкус. Мировые дизайнеры порадовали размером ХХl, оставили классическую палитру и разукрасили во все цвета радуги. Сегодня их декор напоминает панк-аксессуары и драгоценные камни светской львицы. От строгой геометрии до футуристичных ассоциаций. На подиумах появляются клатчи-кубики, расцветают бутоны, красуются хищники… Среди трендовых моделей – классические клатчи-конверты, складные сумки с контрастными половинами и минудьеры родом из ар-деко. Жесткий каркас и замки. Настоящие мини-шкатулки и произведение искусства. Удивляют дизайнеры и материалами. Прозрачные клатчи из пластика, как хрусталь, сияют на подиумах. Белорусский дизайнер Алена Левонюк достойно поддержала мировую тенденцию.

Функциональность и красота. Дизайнер Саша Якутович знает, как сделать модниц по-летнему счастливыми! Новая коллекция клатчей соответствует мировым тенденциям. Круглая объемная форма, вкусные приемы-ассоциации, яркие и классические цвета, трендовая застежка-бахрома.

Саша Якутович, дизайнер:

Девушке летом нужно быть налегке, лучше взять с собой мужчину и по минимуму вещей. Я решила сделать вот такие небольшие клатчи стилизованные под кошечек, я считаю, что это очень кокетливо. Жарким летом хочется чего-то яркого и сочного, поэтому я решила взять за основу арбуз и стилизовала его под небольшую сумочку.

В этом сезоне дизайнеры предлагают носить и трансформировать клатчи на любой вкус. Ремешки для пальцев и запястий и специальная ручка-браслет – маст-хэв этого лета. Выбираем и меняем клатч в зависимости от повода. Стильный мастер-класс прямо сейчас.

Катя Герман, стилист:

К примеру, здесь небольшая ручка, которая очень большое распространение получила этим летом. Вот так вот вешаем на руку, и она болтается непринужденно. Часто клатчи бывают с такими цепочками небольшими, которые можно отстегнуть позже, и просто носить его в руках. Здесь вы можете моделировать абсолютно самостоятельно, как вам удобно. Я не могу сказать, что вечерний вариант идет только тогда, когда мы сумочку носим в руке. Бывают длинные платья, когда очень актуально повесить сумочку на плечо.

Смело в поход! Лидируют среди летних аксессуаров и кожаные сумки-рюкзаки! Свободный унисекс и стиль кэжуал в фаворе у дизайнеров.

Саша Якутович, дизайнер:

Коллекцию рюкзаков мне навеял стиль хиппи. Там сочетаются цветы различные из кожи, присутствует бахрома. Эти же элементы присутствуют и в украшениях.

Не бойтесь экспериментировать и вдохновлять окружающих!