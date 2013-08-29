«Цех 32». Арбузный пикник в компании белорусских дизайнеров!

Самые вкусные выходные этого лета: арбузный пикник корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ провела в компании белорусских дизайнеров!

Настоящее производство идей и площадка для общения! Творческая группа «Цех 32» не перестает удивлять неординарными дизайнерскими проектами. Так, проводы лета превратились в арбузный пир! Сочная выставка хендмейда объединила около 50 мастеров. Ароматные декорации и даже арбузный стайл … Можно было не только нарядиться в ягодные аксессуары, но и провести уикенд с пользой!

Ольга Завесницкая, дизайнер, организатор проекта «Арбузный пикник»:

Я одна из «Цех 32». На всех наших мероприятиях мы проводим благотворительные акции в помощь бездомным животным. Все средства, собранные от продажи магнитов и сумок, идут на помощь котам и собакам, чему они очень рады! У нас каждую выставку тематические магниты. Первая – рыба, вторая – арбузы, следующая – пока секрет!

Дизайнерские ноу-хау вдохновляли и радовали! Среди ярких стендов с украшениями можно было потеряться! Уникальная роспись по дереву и техника зентангл окунала в мир этно, волшебный лэмпворк – стеклянные украшения, рожденные в пламени, удивляли гостей пикника.

Дизайнер Александра Якутович собрала настоящий урожай арбузов! Такой аксессуар придется по вкусу белорусским модницам

Александра Якутович, дизайнер:

Такой аксессуар может согревать вас не только летом, но и зимой! Они у меня представлены в разных цветах, можно выбрать как яркую, так и сдержанную, под ваш стиль одежды. Они очень универсальны, можно носить на длинной ручке, а есть и короткая.

Галерея ярких бабочек разных принтов, аксессуары, которые вмиг создадут настроение в стиле фанк. Кожаные сумки и клатчи с заклепками, стильные саквояжи, ремни и кошельки, массивные серьги и ожерелья – хиты 2013 модники оценили по достоинству. Авторские фэшн-находки, как арбузный сироп, настоящее спасение от осенней хандры!

Классика в новом формате! Идеальным дополнением жемчуга может быть не только черное платьице Шанель, но и вот такой интересный тандем с гайками.

Екатерина Прус-Анискович, дизайнер:

К сегодняшнему арбузному пикнику у меня есть очень необычная изюминка – прозрачный арбузный камень. Этим летом было очень ярким и броским трендом массивное колье, которое плавно перекочует и в осенний гардероб. Наш привычный серый гардероб будет очень классно разбавить яркими колье, которые всегда добавят яркую изюминку.

Дух времени! Поклонников винтажного стиля ожидал особый ретро-декор! Авторские предметы интерьера в технике декупаж отправляли в виртуальное путешествие по старой Европе. Вещицы, словно с туалетного столика примы-балерины, начала прошлого века.

Татьяна Клещенок, дизайнер:

Кто-то предпочитает искать антикварные вещи на барахолках, я же предпочитаю создавать сама. Все подобранные картинки - это в основном картины художников прошлых лет. Я ищу старые довоенные фотографии, обрабатываю, делаю коллажи из старых фотографий. Работа кропотливая, и это того стоит.

Свой волшебный мир на выставке дарила и дизайнер Ирина Сазанович. В этих бездонных добрых глазах и грусть и радость… Очаровательная скрипачка или ретро-путешественнница… Все интерьерные куклы уникальны и никогда не повторяются!

Ирина Сазанович, мастер по куклам:

Вдохновляюсь своими детьми, у меня две дочки. Вот эта кукла будет жить в Москве, она сделана под определенный ретро-стиль, она путешественница. Вот еще мое увлечение Мишки Тедди и зайки тоже, как дополнение.

Пока весь Минск в ожидании горячей воды, принимаем вместе с вами арбузные ванны с мылом ручной работы!

Гости пикника чувствовали себя как дома! Лайтовая музыка от команды ди-джеев создавала уютную атмосферу. Свое арбузное поле было и у малышей! Забавные игры с аниматорами привлекали даже родителей!!

Александр Савуха, аниматор:

Открыли детскую бахча. Посмотрите, арбузы у нас прекрасные, не уходи, дорогой. Мы играем, кто-то ловит рыбу, кто-то рисует. Вот прекрасный человек рисует пол-арбуза, малыши занимаются рисованием солнца.

Искусство мехенди и роспись натуральной хной по телу можно было опробовать прямо на выставке!

Юлия Полушкина, мастер по мехенди:

Все орнаменты символизируют благосостояние, успех в любви, делах, во всем.

От арабских украшений на коже до брутальных тату. Авторские эскизы собрали поклонников нательной живописи. Какие тату всегда в моде и больно это все-таки или нет, узнаем прямо сейчас!

Александр Тагунов, мастер-татуировщик:

Достаточно модно ретро, винтажные татуировки, которые всегда актуальны. Это мотивы, которые были когда-то у моряков - якоря, корабли, какие-то цирковые мотивы. На разных местах по-разному, по мне, так зубы больнее лечить, чем татуировку делать.

Урожай на арбузном пикнике порадовал! Впереди у «Цеха-32» еще немало проектов, а значит больше новых талантливых имен в мире дизайна и искусства. Очевидно одно – вкусные праздники в столице стоит проводить чаще!