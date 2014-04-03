«Будь модной – будь в юбке!» – лозунг нынешнего весенне-летнего сезона

«Будь модной – будь в юбке!» Чем не лозунг нынешнего весенне-летнего сезона? Тем более дизайнеры так старались.

В новой коллекции почти каждого мирового кутюрье хоть какая-то юбка, да найдется.

Юбка найдется в шкафу у каждой девушки. Так что встречать весну незабываемо яркими и красивыми труда не составит. Но как это сделать правильно, мы вам подскажем.

Юлия Гилевич, дизайнер:

Один из моих любимых цветов – это цвет фуксии. И как никогда раньше сейчас этот цвет набирает свою популярность. Я бы сказала, что лето – это именно тот сезон, когда хочется быть ярким, когда все-таки постельные оттенки нужно оставить для зимы, для какого-то спокойствия, для благополучия внутреннего. А лето – это все-таки буйство фантазии, буйство красок как в природе, так и в одежде.

Блистать помогут и цвета поспокойнее: мятный, розовый, фиалковый, светло-голубой.

Если говорить о длине, то здесь художники-модельеры единодушны как никогда. При всем разнообразии длина юбки останется стабильно средней. Изящный облегающий миди как будто создан для того, чтобы выгодно подвернуть стройность ног и женственность форм.

Впрочем, в некоторых коллекциях можно встретить варианты мини и макси.

Поражает воображение модниц и обилие фасонов: классические прямые юбки, а силуаэта, юбки-трапеции, карандаши, тюльпаны, плиссе. И все же самым популярным обещает быть силуэт расклешенной юбки до колена.

Юлия Гилевич, дизайнер:

Также очень популярной остается кожа. Я предлагаю одевать юбки из плиссированной кожи разных цветов, так как они, в общем-то, не делают одежду теплее, а делают ее просто оригинальней.

Здесь может быть и деним – джинсовый вариант юбки, который сейчас становится все более популярным. Но опять же все упирается в момент кроя, модели.

Актуальным материалом для юбок служит и кружево. Согласитесь: незаменимая ткань в вашем гардеробе.

В фаворе – применение полупрозрачных тканей. Эдакая интригующая изюминка для самых смелых.

Другой вопрос – с чем же носить модную юбку. Ответ некоторых удивит: да с чем угодно. Для женской фантазии этой весной сплошное раздолье. Однако не стоит забывать о разумности и уместности выбранного образа.

Юлия Гилевич, дизайнер:

Если шелковая юбка, то тогда можно брать какой-то трикотажный верх. Но опять же нужно быть очень осторожным с фактурой ткани, которая дополняет юбку, потому что если раньше преобладали в гардеробах платья, то сейчас очень много внимания уделяется отдельным комплектам – юбка и верх.

К струящейся легкой юбке подойдут жакеты и рубашки мужского фасона. Модели из кожи и бархата носите с женственными шифоновыми блузками, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Вариантов верха может быть бессчетное множество. И не бойтесь экспериментировать. Соединяйте, компонуйте, играйте на контрастах. И тогда юбка из обыденного предмета гардероба станет вашим стильным помощником и способом самовыражения.