Новости Беларуси. Талантливых красавиц столицы ждут на кастинге конкурса «Мисс Минск». Жюри — телевизионщики и персоны модельного бизнеса - оценивают участниц в ходе интервью, а также по дефиле и творческому номеру. Сегодня среди претенденток в основном будущие финансисты. Которые с детства учились считать. Каллории, вес и рост.

Алина Свистунова, участница кастинга проекта «Мисс Минск – 2013»:

После кастинга такое спокойствие, удовлетворение, что все прошло, что все пережили. Интересно очень.

Юлия Зеленко, участница кастинга проекта «Мисс Минск – 2013»:

Рассчитываю на дальнейшее продвижение. Хочу в финале показать себя. Если я буду участвовать в «Мисс Минск», то я реализую свой проект, в котором я буду ездить по детским домам разных городов.

Искать претенденток на звание лучшей девушки столицы телеканал СТВ будет до 31 мая включительно. Затем, прошедших первый этап отбора, ожидает финальный кастинг. Всего отберут 25 финалисток. Мисс-Минск — 2013 выберут через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Гизель-Ганиева, продюсер проекта «Мисс Минск – 2013»:

Главное, чтобы она была умная, красивая, образованная, а то, что она учится на программиста, менеджера, финансиста – да, пожалуйста! Я скажу, что такая пятерочка твердая у меня в голове сложилась. Что получится у других жюри, посмотрим. Кастинги еще продолжаются.