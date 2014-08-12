А «Миссис мира» то ненастоящая. Россиянка Юлия Ионина «надела» чужую корону?

Новости России. С присвоением титула россиянке Юлии Иониной вышло неприятное недоразумение. Выяснилось, что конкурс, финал которого состоялся в минувшие выходные в Эквадоре, не имеет никакого отношения к официальному бренду «Миссис мира».

В действительности же 28-летняя мать троих детей Юлия Ионина победила на неофициальном конкурсе красоты Queen Beauty World.

Из сообщения компании, официального представителя конкурса «Миссис мира» в России:

В связи с многочисленными публикациями по поводу победы российской участницы на конкурсе «Миссис мира» имеем честь заявить от имени компании Мrs. WORLD, Inc и его президента Дэвида Мармела (David Marmel) о том, что упомянутое соревнование, прошедшее в Эквадоре, никак не связано с конкурсом «Миссис мира». Уполномоченным представителем международного конкурса красоты «Миссис Мира» в России с 2006 года является компания ЗАО «Четвертая власть». Только эта организация, согласно договору с президентом компании Мrs. WORLD, Inc имеет право делегировать российскую участницу на финальное шоу конкурса. В этом году проведение финального шоу конкурса «Миссис мира-2014» (Мrs. WORLD-2014) планируется в конце ноября в Вашингтоне. В настоящее время с Советом министров республики Крым согласовывается возможность проведения международного конкурса красоты «Миссис Мира-2015» (Мrs. WORLD-2015) в Ялте.

Для того, чтобы избежать дальнейших недоразумений, Юлия Ионина попросила СМИ отныне официально называть ее «Королева мира – 2014».

Юлия Ионина:

Конкурс, который прошел в Эквадоре называется Queen beauty World 2014, в которых присуждали победу в двух номинациях: Мисс и Миссис. Выбиралась самая красивая не замужняя девушка мира и самая красивая замужняя женщина мира.

Мне был присужден титул Mrs Queen Beauty World 2014. Мой международный представитель на этом конкурсе заявил, что смогу официально использовать названии Миссис Мира, при этом указывая, что победа была присуждена в конкурсе Queen Beauty World, проходящим в Эквадоре 9 августа. Конкурсная программа была рассчитана на неделю и была насыщена и поддерживалась правительством Эквадора. При этом ежедневно я представляла фото для СМИ. Поэтому говорить о том, что конкурс является фальшивкой просто недопустимо. Чтобы избежать дальнейших недоразумений, прошу в СМИ с этого момента официально называть меня Королева Мира 2014.

Сложившаяся ситуация, бесспорно, неприятная, но она ничуть не умоляет красоты россиянки.

Юлия Ионина руководит благотворительным фондом «Красота и Милосердие», на данный момент получает второе высшее образование по специальности «юриспруденция». В этом году красавица дебютировала в кино, сыграв главную роль в фильме «One Day» для Фестиваля Каннские Львы. Смотрите видео.