ВЗГЛЯД. Они спасали детей в Кемерово

Новости России. В горевшем кемеровском ТЦ нашлись свои герои, которые спасали – или до последнего пытались спасти – детей из огня. Иногда ценой своей жизни. О некоторых из них не известно почти ничего. При этом соцсети наполнились сообщениями о выдуманных «подвигах».

В социальных сетях рассказывают счастливые и горькие истории спасения тех, кто в злосчастное воскресенье находился в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Число погибших могло быть больше, если бы не мужество некоторых посетителей торгового центра – зачастую безвестных.

«Детей из кинозала выводил один мужчина. Он всех успокоил, чтобы не паниковали. Он вывел их всех. Бежали кто куда: кто на эскалатор, кто на лифт. Ребенок сказал, что давка была, но никто не толкался, все спускались спокойно. Сижу, до сих пор трясет. Дай Бог здоровья тому мужчине и всем его близким. Я бы хотела его встретить и лично поблагодарить», – цитирует слова кемеровчанки Олеси Чащиной «Московский комсомолец».

Один из посетителей ТЦ Константин Колабухов рассказал, как он вместе с сотрудницей торгового центра спас мальчика, спрятавшегося в игровой комнате:

«Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался пожар. Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице».

Охранник торгового центра, имя которого не называется, утверждает, что случайно спас нескольких подростков, выгнав их из помещения за неоплаченные игры:

«Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики – там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню. Я отошел подальше, к гоночной игровой зоне. Я пошел разбираться с подростками, которые играли, не оплатив. Я собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал их на улицу. Я их спас, по ходу. Как только они вышли, я увидел, что идет дым откуда-то. Там было много детишек. Они фотографировались с динозавриком. Я бегал и таскал детей, пока еще можно было дышать. Там было так много дыма...» – передает слова охранника telegram-канал Mash.

Учительница Татьяна Дарсалия из местной гимназии № 17 смогла вывести 14-летнюю дочь Элеонору, но, узнав, что в горящем здании есть другие дети, попыталась их спасти, а вернуться уже не смогла.

«Мы будем ее любить и помнить ее всегда, она была и остается лучшей из лучших. Мне до сих пор не верится, что это произошло именно с ней, но я горжусь, что это моя мама. Она погибла, как герой, пропустив вперед себя детей, и не могла поступить иначе. Она всегда останется в наших сердцах», – написала Элеонора на странице «ВКонтакте» своей матери. Ее поддержали сотни человек, поблагодарив за поступок женщины.

Отец пытался спасти свою дочь, которая задыхалась в торговом центре, но его эвакуировали из здания сотрудники МЧС.

Люди погибали целыми семьями, однако в последние минуты родители старались спасти детей.

«В морге опознали семью – маму, папу и их совсем маленькую дочку. Это родные 11-летнего Сережи, который выжил. Он выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от огня в торговом центре. Папа, мама, Сережа и его сестра Ксюша пошли в торговый центр, чтобы купить шапочку к весне, а потом зашли в игровую зону. Во время пожара началась паника, они искали выход, и отец успел только вытолкнуть сына в окно. Остальные спрыгнуть не успели», – сообщает Telegram-канал Life Shot.

Учащийся кадетского корпуса МЧС в Кемерово 17-летний Дмитрий Полухин смог вывести троих детей из горящего ТРК «Зимняя вишня».

«Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар», – рассказывает он.

Дмитрий обратил внимание, что из второго зала (он находился на третьем этаже) никто не выходит, от дыма там было темно.

«Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет, потому что у нее там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел», – сказал он.

Он обошел три магазина, после чего услышал детские крики. В одном из бутиков, по словам Полухина, в угол забились трое детей и плакали.

«В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу», – сказал он.

Истории о реальных героях Кемерово в соцсетях соседствуют с массой сообщений о героях фальшивых или по крайней мере сомнительных. Самый популярный способ ввести в заблуждение наивную и шокированную публику – создать характерный коллаж, половину которого занимает фотография некоего человека, к событиям в злосчастном ТЦ не имеющего отношения, а вторую половину – душещипательное описание его «подвига».

На одну из таких картинок попал даже украинский пранкер Евгений Вольнов (Кувиков), который прославился тем, что распространял информацию о якобы сотнях погибших в ТРК «Зимняя вишня».

Еще один герой коллажа – некий Антон, якобы спасший около 15 детей и умерший от угарного газа. Эта информация ничем не подтверждается.

На третьем подобном произведении народного интернет-творчества, сообщавшем о консультанте Нариме – спасителе детей, узнали администратора сайта «Двач», естественно, к событиям в сгоревшем торговом центре непричастного.

Источник: ВЗГЛЯД

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