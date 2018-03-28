РБК. Пять вопросов о пожаре в «Зимней вишне»

Из-за чего мог возникнуть пожар в Кемерово, как реагировали на события власть и общество, стоит ли верить в официальный список погибших и какие кадровые последствия могут быть у трагедии – ответы на эти вопросы в материале РБК.



Какие версии



Группа из 100 следователей Следственного комитета России придерживается трех основных версий пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово: короткое замыкание в электропроводке торгового центра, умышленный поджог, а также взрыв газового баллона. Об этом во вторник, 27 марта, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.



«Такие баллоны, как правило, создают давление в аппаратах по разливу напитков, они также есть в точках, где продают надувные шары», — сказал РБК представитель администрации региональной сети кинотеатров.​



О том, что следователи рассматривают версию возникновения пожара из-за проблем в электропроводке, РБК подтвердил источник, знакомый с материалами расследования. Место, где предположительно случилось возгорание, — в районе батутного центра за ямой с поролоновыми детскими кубиками; там находится силовой электрокабель, по которому проходит ток от главного распределительного щита к конечным пользователям электроэнергии, поясняет собеседник. Следователи, по его словам, проверяют, были ли нарушены строительные нормы и правила в процессе реконструкции старого здания. Источник в МЧС рассказывал РБК, что короткое замыкание могло произойти в механизме одного из детских аттракционов.



О том, что причиной пожара мог быть умышленный поджог, РБК говорил источник в Центральном региональном центре МЧС. «В детском развлекательном центре часто проводили время подростки, у которых могла быть зажигалка», — сообщал РБК источник. Об этой же версии ранее говорил и вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Возгорание от неосторожного обращения с огнем, полагает Чернов, могло начаться в батутном центре, в яме с поролоновыми фигурами, как раз вблизи от электропроводки. «Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин президенту на совещании во вторник.



Кемеровский губернатор Аман Тулеев на совещании с приехавшим в Кемерово Владимиром Путиным предложил версию возгорания из-за запусков фейерверков на утреннике в ТРК. «Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет», — доложил он президенту.



Версия теракта не рассматривается, заявил в понедельник вечером глава МЧС Владимир Пучков.

Как проверяли список погибших



Следственный комитет сообщил, что располагает заявлениями родственников о 67 пропавших без вести во время пожара. По состоянию на вечер вторника из них погибшими признаны 64 человека (в том числе 41 ребенок), судьба еще троих пока не известна. Списки погибших были вывешены в оперативном штабе в Кемерово и на сайте города. Уже опознаны тела 21 погибшего. Источник в главном управлении МВД по Кемеровской области рассказал РБК, что к ним не поступало других заявлений о пропавших без вести.



Во вторник, 27 марта, появилась информация и о количестве людей, находившихся перед началом пожара в кинотеатре ТРК. Как рассказали РБК два кинодистрибьютора, в одном из залов показывали фильм «Тихоокеанский рубеж-2» (продано 119 билетов), в другом зале шел мультфильм «Кролик Питер» (продано также 119 билетов). Зрителей этих фильмов предупредили о начавшемся пожаре, и они успели покинуть кинозал, говорят собеседники РБК. В третьем зале показывали мультфильм «Шерлок Гномс», на него было продано 42 билета. Именно этот зал оказался заперт во время пожара, все находившееся в нем зрители, по предварительным данным, погибли.

Утром в Кемерово прошел стихийный митинг, участники которого потребовали от местной власти предоставить информацию о погибших. Выступавшие говорили, что число жертв может достигать 300–400 человек, но подтверждений этих предположений не приводили. Данные о сотнях погибших, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности и являются «чушью», заявил РБК Игорь Алхимов, директор кемеровского муниципального предприятия «Спецбюро», которое по контракту с администрацией Кемерово занимается доставкой покойных в морги города. «57 тел, которые находятся в морге, — это действительно реальная цифра. Наше предприятие забирало от первого до последнего покойного, занималось транспортировкой погибших с места происшествия», — сказал он.



В здании морга центральной областной больницы в Кемерово инициативная группа горожан встретилась с приехавшим в город президентом Владимиром Путиным, который заверил родственников погибших, что официальные данные о количестве жертв соответствуют действительности. «Минут 15–20 он с нами разговаривал, задавал вопросы главврачу и мэру Кемерово, отвечал на вопросы. Он обещал, что все, включая тех, кто подписывал документы, будут наказаны», — рассказал Мирсад Керимов из инициативной группы. Активисты проверили помещения областного бюро судебно-медицинской экспертизы, морг в областной больнице, хладокомбинат и кладбище, но доказательств того, что жертв было больше, чем объявлено официально, не нашли.



Как объявлялся траур



Во вторник Владимир Путин подписал указ о том, что 28 марта будет днем траура в России: власти рекомендуют учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия, будут приспущены государственные флаги.



В России нет регламента, объясняющего, при каком количестве жертв и при каких обстоятельствах должен быть объявлен траур. Поэтому решение остается лично за президентом. Считается, что в этом вопросе Кремль исходит из масштабов трагедии и общественной реакции на нее.



До президентского указа ряд регионов и городов объявил о трауре на местном уровне — в том числе сама Кемеровская область, Ингушетия, Рязанская и Брянская области, Владивосток, Екатеринбург, Приморье, Бурятия, Новосибирск. Во многих регионах без формального объявления траура были отменены все праздничные мероприятия.



Источник РБК, близкий к правительству одного из регионов, официально не объявившего траур до указа Путина, объяснил, что местный губернатор ждал решения Кремля. Никаких команд из Кремля по поводу траура в регионах не было, подтвердил РБК источник в окружении другого губернатора.



Кто может потерять кресло



После трагедии сильно пошатнулись позиции мэра Кемерово Ильи Середюка и губернатора Тулеева, оба они рискуют потерять должности, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. ​Также, по его мнению, снизились шансы заместителя Тулеева Сергея Цивилева стать новым главой региона.



Мэра Путин вспоминал на совещании с Тулеевым, Бастрыкиным и главой МЧС Владимиром Пучковым. «А мэр-то где? Почему мэра не позвали?» — спросил Путин. После этого Путин в жесткой форме побеседовал с Середюком на встрече с инициативной группой жителей Кемерово.



«Как же вы разрешение [на эксплуатацию «Зимней вишни»] дали?» — спросил Путин. «Был [в тот период] главой района, затем вернулся в город. В этот период оно было выдано», — ответил мэр.



Позиции ослабли и у Пучкова, продолжает Калачев. Решение об отставке Тулеева Кремль собирался принять после выборов, сообщали источники РБК прошлой осенью. Трагедия в области может ускорить уход губернатора-долгожителя, не решившегося на отставку сразу после новостей о пожаре, уточнил в разговоре с РБК источник, близкий к Кремлю.



Предполагаемый преемник Тулеева, экс-гендиректор угольной компании «Колмар» Цивилев заявил потерявшему ​всю семью Игорю Вострикову, что он «пиарится на горе». Еще спустя полчаса Цивилев встал на колени перед митингующими, попросив прощения за гибель людей в «Зимней вишне». Но негативный эффект от диалога с Востриковым ему снять не удалось, сказал РБК политконсультант Антон Орлов.



Директор центра экономических и политических реформ Николай Миронов полагает, что главные коммуникационные ошибки допустили региональные власти, которые не смогли выстроить диалог со СМИ и инициативной группой, а из-за отсутствия полноценной официальной информации допустили масштабное распространение слухов о сотнях жертв. «Тулеев мог бы активными действиями и личным присутствием смягчить ситуацию, но в итоге допустил стихийный митинг с призывами к отставке губернатора, — рассуждает эксперт. — Вторая фатальная ошибка — то, что Тулеев попросил прощения за трагедию у Путина, а не у родственников погибших и пострадавших людей».



Впрочем, отвечая на высказанные жителями Кемерово требования отставки Тулеева, президент пообещал принять все необходимые кадровые решения, но после того, как следствие установит виновных: «Нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — сказал Путин.



Как отреагировало общество



Стихийный митинг во вторник в Кемерово на площади Советов проходил более пяти часов. По данным из разных источников, в митинге принимали участие от 1,5 тыс. до 4 тыс. человек. На фоне волны слухов в соцсетях о якобы скрываемой властями информации о сотнях погибших в «Зимней вишне» жители требовали тщательного расследования причин пожара и отставки чиновников во главе с Тулеевым. Последний, в свою очередь, на совещании с Путиным обвинил оппозицию в попытке «раскачать ситуацию» после трагедии.



Всего акции памяти жертв прошли в 24 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Нижнекамске, Пензе, Воронеже, Красноярске, Мурманске, Краснодаре, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Волгограде, Кирове, Нижнем Новгороде, Омске, Ярославле, Перми, Самаре, Челябинске и Беслане. В школе № 1 в Беслане, где в 2004 году в ходе теракта погибли свыше 300 человек, включая 186 детей, местные жители свечами выложили слова «Кемерово. Помним».



Источник: РБК

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