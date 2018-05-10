ВЗГЛЯД. Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента.

Владимир Путин на церемонии инаугурации проехался на новом лимузине – из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. Впервые в современной России у первого лица появился представительский лимузин, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих.

«То, что мы наблюдали – это была презентация нового автомобильного бренда, сделанного в России, сделанного с российскими комплектующими и сделанного руками российских специалистов, но не без участия зарубежных экспертов», – рассказал в эфире телеканала «Россия 24» автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев.

Новый бренд

В рамках проекта «Кортеж» было придумано название нового бренда – Aurus («Аурус»), что означает «Золотая Россия». Оно образовано начальными слогами слов Aurum (золото) и Russia. Под этим брендом появится целое семейство отечественных автомобилей: кроме лимузина, это седан, внедорожник и минивэн. При этом лимузин называется «Сенат-лимузин», седан – просто «Сенат», а модель минивэна – «Арсенал». Все модели нового семейства названы в честь башен Кремля, объясняет Щугорев.

«Ни один автомобиль в мире еще никогда не имел столь роскошной презентации, как российский лимузин. О таком мечтает любой автопроизводитель. Для узнаваемости новой марки это станет важным толчком»,

– считает независимый автомобильный эксперт Федор Буцко.

Хотя само название марки Aurus ему не по душе, потому что пишется латиницей. «Не думаю, что эта машина обладает большим экспортным потенциалом и что ей нужно место в общих автомобильных каталогах. Там важно, чтобы название бренда писалось латиницей, иначе кириллическое название уйдет в самый конец каталога. Мне милее название «Кортеж», – говорит Федор Буцко. Но название «Кортеж» на самом деле придумано прессой взамен скучного названия от разработчиков – проект «Единая модульная платформа» (ЕМП). По заказу Минпромторга созданием такого семейства машин для президентского кортежа стало заниматься ФГУП «НАМИ» еще в 2013 году.

Нашумевший госномер

По словам Щугорева, государственный номер лимузина – в776ус 77 – не так важен, как сам автомобиль. Однако пользователей соцсетей судьба этого номера, наоборот, сильно заинтересовала. На одном из сайтов, посвященном госномерам, была обнаружена фотография, выложенная более четырех лет назад в категории брошенных автомобилей. На фото старая ржавая «Волга» ГАЗ-3110, за стеклом которой видна табличка с таким же номером, как у путинского лимузина.

Из базы госномеров, которая находится в открытом доступе, известно, что этот номер был зарегистрирован в 1998 году на москвича – владельца «Волги». Вероятно, машина стала металлоломом, и знак вернулся в общую базу. По одной версии, после «Волги» этот номерной знак получил седан Daewoo Sens (возможно, украинского производства), который принадлежал жителю Зеленограда, а в 2016 году снова вернулся в общую базу данных. По другой, после утилизации старой «Волги» этот номер был выдан по требованию ФСО. По третьей, и «Волга», и сам номер изначально принадлежали ФСБ или ФСО.

Работа русских дизайнеров

В целом работа российских дизайнеров оценена высоко. «Это видео, на которое хочется смотреть еще и еще. Все выглядело очень достойно. Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», – считает эксперт. По его словам, российские дизайнеры уже лет пятнадцать как пользуются большим спросом в автомобильном мире. «Русская школа дизайна востребована у западных марок. Наши работали и в Toyota, и в Citroen. В Bugatti русский парень рисовал интерьер», – говорит Буцко.

И вот они снова доказали свою компетентность. По мнению автомобильного эксперта, машина выглядит строго, солидно и оригинально. «Нашим дизайнерам удалось не скатиться в подражание маркам «Бентли», «Роллс-ройс», «Кадиллак» или «Мерседес». Конечно, можно в каком-то отдельном элементе заднего крыла вспомнить о «Бентли Мульсан». Кому-то придет в голову сравнить радиальную решетку с «Роллс-Ройсом». Но новую марку, что бы вы ни сделали, всегда будут сравнивать с уже известными брендами, имеющими вековую историю. Сравнивать можно, но ни о копировании, ни о прямом цитировании речи не идет», – считает Буцко.

«Если поставить себе задачу найти сходства, то, безусловно, их отыщется много. Так же как и в любом другом авто, ведь сейчас рынок перенасыщен разнообразными по своему дизайну моделями», – согласен директор дивизиона «Юго-Восток» ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев.

Путинский лимузин также стилизован под те машины, которые были в советское время у первых лиц страны. «Скорее это не ЗИЛы позднесоветской эпохи, а сталинский ЗИС-110», – говорит Буцко.

Строгость и солидность дизайна обеспечена за счет отсутствия у автомобиля дешевых спецэффектов. «Нередко дизайнеры, чтобы привлечь внимание, делают многочисленные изгибы штамповки, когда поверхность двери, например, не гладкая, а с линиями, украшают все богато хромом. Это все спецэффекты, рассчитанные на «вау»-эффект. Создатели президентского лимузина на «вау»-эффект не делали ставку», – считает Буцко.

Габариты лимузина

Длина лимузина – 6,62 м, ширина – 2 м, высота – 1,695 м, дорожный просвет – 200 мм. Бронированная версия лимузина весит 6,5 тонн.

В автомобиле, на котором президент подъехал к Большому Кремлевскому дворцу, установлен битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 литра мощностью 598 л. с. У модели полный привод и автоматическая девятиступенчатая коробка передач. «На сегодняшний момент все семейство автомобилей – гибридное, мощный двигатель V8 работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей», – говорится в сообщении Минпромторга. В лаборатории НАМИ (а это главный разработчик) уже испытывают образец более мощного двигателя – мощностью 800 л. с. Учитывая размеры лимузина, ему нужно очень мощное «сердце», чтобы не передвигаться по улице со скоростью черепахи.

Двигатель для автомобилей проекта «Кортеж» НАМИ разрабатывает со своими давними партнерами – инженерами компании Porsche. И все же это российская разработка, в которой лишь используются компетенции западных специалистов.

«Не видя автомобиль вживую, сложно давать ему оценку, но мне лично нравится уже то, что автопром не стоит на месте и выпустил этот лимузин, ведь на стадии развития проекта многие предполагали, что «Кортеж» так и не выйдет в свет», – говорит Александр Зиновьев.

Инсинуации вокруг технической готовности лимузина

Даже незадолго до инаугурации появилась неофициальная информация о том, что автомобиль все-таки не готов, и Путин не сможет на нем проехаться, как ожидалось изначально. К тому же Владимир Путин проехал на лимузине, как посчитали, всего 200 м. Все это заронило сомнения – а готов ли лимузин к реальной езде?

Однако Буцко не видит повода для сомнений. «Не нужно думать, что Путин не поехал по Москве, потому что у машины мотор заглохнет или колесо отвалится. Не заглохнет и не отвалится. Скорее по каким-то другим соображениям решили не устраивать еще один такой проезд по пустынному городу. Например, потому, что ФСО проводит такую жесткую проверку, что они просто не уложились, не успели принять этот автомобиль», – объясняет он.

Рыночные перспективы

За четыре года работы над проектом «Кортеж» из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Окупить эти работы предполагается в том числе за счет коммерческих продаж автомобилей. Заказы начнут принимать сразу после того, как новые модели будут показаны широкой публике на Московском автосалоне – 2018 в августе, а в руки первые машины начнут поступать в первом квартале 2019 года. Причем в продажу поступит сразу две версии автомобиля – седаны и лимузины.

Цены пока не утверждены, однако в начале года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что автомобили семейства Aurus будут примерно на 15 % дешевле своих конкурентов и цены будут начинаться от 6 млн рублей. В понедельник он сказал, что лимузин будет стоить значительно дороже – предварительно 10 млн рублей. «Он точно будет дешевле как минимум на 20 %, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», – сказал министр.

Сервисным обслуживанием будет заниматься СП НАМИ с «Соллерсом». Выпускать машины сначала будут на мощностях НАМИ, а затем на мощностях партнера, скорее всего, на Ульяновском автозаводе «Соллерса». Ранее говорилось, что в первый год планируется продать 70 таких машин, а потом нарастить продажи до 300 штук в год.

Впрочем, рыночные перспективы эти автомобилей выглядят не очень. «Вероятно, лимузины будут покрывать госзаказы и использоваться для представительских нужд, пропагандируя российский автопром в массы. На фоне западных санкций это может сыграть на пользу российскому производству, но в ближайшие пару лет проект вряд ли выйдет в массы», – считает Александр Зиновьев из «АвтоСпецЦентра».

По его словам, даже объемы сборки до 300 автомобилей в год не могут удовлетворить спрос российских автовладельцев премиум-сегмента, а выгода в цене в 15 % по сравнению с зарубежными конкурентами вряд ли сможет развеять предрассудки российских бизнесменов в отношении автопрома. «Модель была бы более-менее конкурентоспособной и интересной для российских потребителей, если бы уступала в цене зарубежным аналогам минимум на 25–30 %», – считает собеседник.

Источник: ВЗГЛЯД.РУ

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