Военные новости: разведывательные дроны преступников

Преступный мир использует дроны уже довольно давно. В основном цель использования – это контрабанда или доставка тех или иных предметов в тюрьмы. С помощью дронов заключенным доставляют наркотики, сигареты, мобильные телефоны, бритвенные лезвия и другую контрабанду. Иногда пытаются доставить таким способом и оружие. Предполагается, что в обозримом будущем все тюрьмы США будут оборудованы системами обнаружения приближающихся дронов. Наркокартели из Мексики отправляют свой товар в США с помощью беспилотников с заренее введенными данными GPS, так что отпадает необходимость наличия оператора.

Но в последнее время в прессу все чаще попадают истории, когда дроны применяются для сбора информации или иных противоправных действий.

На днях стало известно, что прошлой зимой в ходе операции по освобождению заложников агенты ФБР в США попытались установить пункт наблюдения на возвышенной точке. Неожиданно над ними появились дроны, которые активно выписывали пируэты в воздухе над агентами, привлекая к ним внимание, отвлекая самих агентов и лишая их возможности вести наблюдение.

Более того, дроны не просто мешали своим присутствием, но и вели съемку в режиме реального времени, кадры которой заливались на ютуб-канал преступников, так что все могли видеть, что делает ФБР, как выглядят агенты. По данным правоохранительных органов, которые отказались уточнять, когда и где именно все происходило, преступники ожидали появление ФБР и заранее подготовили дроны для вмешательства в операцию.

По словам представителя ФБР, слежка за агентами и сотрудниками правоохранительных органов с помощью дронов – это быстро растущий тренд в преступном мире.

Дроны применяются и для оказания давления на свидетелей или лиц, кто может дать показания. Преступники ставят под наблюдение с воздуха полицейские участки и другие объекты, чтобы фиксировать, кто входит и выходит из здания, таким образом определяя, кто сотрудничает с органами или был вызван для дачи показаний. После чего на этих людей можно начинать воздействовать.

Слежка за членами конкурирующей группировки и ее лидерами – очевидный шаг.

Еще один популярный способ применение дронов – это поиск объектов для совершения краж или ограблений. Маневренность дронов позволяет им изучать план собственности, где установлена какая система безопасности, где находятся хлипкие двери и окна, где расположены камеры. Все это позволяет преступникам выбрать дом или иной объект, составить детальный план и выбрать маршрут для взлома. С помощью дронов можно также установить график пребывания хозяев или охраны на объекте, привычки владельцев, количество людей и так далее.

В Великобритании, например, рекомендуют сразу обращаться в полицию, если на местности замечены летающие дроны, которые пока настолько шумны, что сразу привлекают внимание. В целях маскировки дронов для работы ночью преступники красят беспилотники полностью в черный цвет, но со звуком пока не могут ничего поделать.

В Австралии с помощью дронов преступники следят в портах за контейнерами с контрабандным товаром. Если сотрудники портовых служб приближаются к контейнеру, то преступники идут на различные ухищрения, чтобы отвлечь их: сообщают о пожаре в другом конце порта, краже или вызывают ложную тревогу любым другим способом.

В США под наблюдение с дронов попадают пограничники. Преступники определяют таким образом, где появляются «дыры» в системе безопасности и где можно обойти патруль. Раньше этим занимались скауты, которые высматривали пограничников и таможенников с возвышенностей и по рации сообщали их местонахождение сообщникам, чтобы те могли пересечь границу и избежать ареста. Теперь людей-скаутов успешно заменили дроны с камерами.

В Ирландии зафиксированы случаи, когда дроны вели воздушную съемку банкоматов, так как операторы, видимо, надеялись, что технологии позволят на большом расстоянии рассмотреть, какие пин-коды вводят люди.

Еще одно направление – это использование дронов для несанкционированной съемки пикантных сцен сексуального плана через окна или с воздуха над частной собственностью в целях дальнейшего использования полученных кадров для шантажа попавших под камеру людей.

«Глушить» и перехватывать управление дронам и в городских условиях представляется пока опасным делом и правоохранительные органы не спешат использовать военные методы для этого. Применение средства радиоэлектронной борьбы в городе может повлиять на самые различные системы коммуникации, включая работу электронной начинки других пилотируемых объектов. Также никто не хочет, чтобы потерявший управление или сбитый дрон непредсказуемо свалился кому-либо на голову, причинил вред или взорвался бы в воздухе, если он начинен взрывчаткой.

Угроза террористических дронов в мегаполисах породила целую новую растущую индустрию – индустрию обнаружения беспилотников с помощью систем внерадарных датчиков (в первую очередь, акустических), установленных на самых различных объектах. Данные системы способны автоматически обнаружить, определить цель, вести слежение и оповещать заинтересованные лица.

Выход видят в обязательной регистрации дронов, чтобы они имели свой идентификационный номер, передавали его во время полета, и чтобы через этот номер можно было просто установить владельца любого беспилотника. В теории это должно резко уменьшить количество совершаемых при помощи дронов преступлений. Но пока не будут приняты изменения в законодательстве и не внедрены в реальную жизнь, ожидается, что использование дронов в преступных целях будет только расти.

Безусловно, что больше всего боятся дронов со взрывчаткой. Беспилотники такого рода находят с 2002 года. Использование в массовом порядке таких беспилотников «Исламским государством» (организация, запрещенная в России – прим. ред.) на Ближнем Востоке не осталось незамеченным преступниками в других частях света. Например, в Мексике подобные летающие машинки смерти уже находят у картелей. Дроны со взрывчаткой прозвали «бомбы-картошки».

Говоря о дронах со взрывчаткой или о дронах, которые могут распылить над большим скоплением людей отравляющие вещества, нельзя не вспомнить два громких случая.

В сентябре 2013 года в Дрездене на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза к ногам канцлера Ангелы Меркель внезапно упал 40-сантиметровый дрон. Канцлер сохраняла спокойствие, но министр внутренних дел Томас де Мезьер заметно нервничал. Если бы дрон взорвался прямо перед Меркель и другими участниками собрания, то он мог бы разом ликвидировать верхушку Германии. Позже стало известно, что летальный аппарат с установленной на нем видеокамерой запустил представитель Пиратской партии Германии Маркус Баренхофф. В заявлении, опубликованном на сайте партии, Баренхофф отметил, что хотел продемонстрировать властям, как себя чувствуют простые люди, когда за ними следят беспилотники, а также обратить внимание избирателей на то, что правительство тратит бюджетные средства на покупку беспилотников в США.

В 2015 году в Токио активист антиядерного движения набрал радиоактивного песка в Фукусиме и намеревался посадить дрон с этим грузом перед входом в резиденцию премьер-министра Японии, но потерял контроль над беспилотником, и машина оказалась на крыше офиса премьер-министра. Дрон с радиоактивным песком пролежал там с 9 по 22 апреля, и был найден в итоге совершенно случайно во время экскурсии туристов по резиденции. С 18 апреля активист, разочарованный, что в СМИ нет внимания к его акции, открыто писал об этом дроне и показывал в своем блоге, как он готовит второй, но никто не обращал на это серьезного внимания. В итоге он сам сдался властям 24 апреля.

По данным доклада американского Федерального управления гражданской авиации (FAA) к 2020 году в США будет активно использоваться семь миллионов гражданских беспилотников.

Контролировать их все будет не так просто.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.