Вести.ua. День Победы. Что празднует Украина?

Вопрос о том, когда же праздновать День Победы в Украине, поднимается уже далеко не впервые. Вопрос стратегический для Украины: кто мы в этой войне? Победители или всего лишь одни из участников антигитлеровской коалиции?



Имеем ли мы моральное право утверждать, что мы победили фашизм? Если еще учитывать факт, что мы отказываемся от термина «Великая Отечественная война», которая продолжалась с 21 июня 1941 года по 9 мая 1945-го, а используем термин «Вторая Мировая Война», которая началась 1 сентября 1939 года, а закончилась 2 сентября 1945-го, тогда дискуссия о том, какой день правильнее – 8 или 9 мая – становится неуместной. Из национального праздника 9 мая превратилось в еще один повод политической и идеологической манипуляции сознанием украинцев.



Своими нынешними границами Украина обязана результатам Второй Мировой войны, а в частности – Великой Отечественной войны как ее неотъемлемой части. Так зачем же манипулировать историей ради сиюминутных выгод политиков?

Какие уроки может извлечь Украина из истории Второй Мировой войны? Об этом журналист Виктор Савинов беседует с военным экспертом и общественным деятелем, полковником запаса Олегом Стариковым и политическим обозревателем, автором проекта «Исторические Хроники» Русланом Бизяевым.



Руслан Бизяев: «С военной точки зрения, война в Европе не закончилась ни 8, ни 9 мая 1945 года. Ожесточенные бои в Чехии продолжались вплоть до 12 мая 1945 года, поэтому вопрос о том, когда отмечать День Победы – 8 или 9 мая – имеет не военный, а политический и идеологический подтекст».



Ранее «Вести» писали, что Украинский институт национальной памяти направил в Министерство культуры законопроект, согласно которому украинцы получат всего десять праздников в год. Если данный проект примут в Раде, то 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями. 2 мая, как праздничный день, предлагается отменить вообще.



В то же время праздничными днями (нерабочими) останутся: День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха.



Кроме того, стало известно, что на 9 мая в Киеве заявлена только одна акция – «Бессмертный полк» с тремя тысячами участников. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на комментарий главы полиции Киева Андрея Крищенко.



«На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции „Бессмертный полк". Они определяют до 3 тысяч участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два», – рассказал он.



В то же время лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский в своем фейсбуке уже объявил об акции «Бессмертная дивизия». «В „поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга „Бессмертный полк" мы инициируем акцию „Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии „Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен», – написал он.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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