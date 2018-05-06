The New York Times. Сексуальный скандал помешал Нобелевской премии по литературе за 2018 год

Стокгольм – Комиссия Шведской академии, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, заявила в пятницу, что приняла необычное решение, отказавшись назвать в этом году лауреата. Дело здесь не в том, что в мире мало достойных писателей. Причина в сексуальном скандале, вызвавшем возмущение в обществе, а также в междоусобице внутри Шведской академии.

Академия заявила, что отложит награждение до следующего года, когда назовет двух лауреатов. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Шведская академия вручает только премию по литературе, так что на других нобелевских наградах это никак не отразится.

Премии вручают ежегодно, но иногда награждение можно отложить либо вообще отменить, «если ситуация во вручающем премии институте настолько серьезна, что его решение не будет пользоваться доверием». Это слова председателя правления Нобелевского фонда Карла Хенрика Хельдина (Carl-Henrik Heldin) из заявления, которое было размещено в сети в пятницу утром. «Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии. Их решение подчеркивает серьезность ситуации и поможет сохранить долгосрочную репутацию Нобелевской премии. Ничто из этого не влияет на присуждение Нобелевских премий 2018 года в других категориях призов». Фонд Нобеля отвечает за вручение всех премий.

Член Шведской академии Петер Энглунд (Peter Englund) написал в электронном сообщении: «Я думаю, это было мудрое решение, учитывая внутреннюю неразбериху в академии, кровопускание людям и кризис компетентности, а также общую ситуацию с премией. Кому вообще захочется принимать эту награду в сложившихся обстоятельствах?»

Объявление об отказе от вручения премии в 2018 году стало очередным ударом по академии, которая оказалась в центре международного внимания на волне секс-скандалов, не обошедших стороной и ее стены.

В ноябре в одной шведской газете появилось сообщение о том, что 18 женщин заявили о сексуальных домогательствах и преследованиях со стороны Жан-Клода Арно (Jean-Claude Arnault), который тесно связан со Шведской академией. Его обвиняют в том, что он пользовался своим положением в мире искусства, принуждая женщин к сексу. Позже против Арно были выдвинуты и другие обвинения, включая сообщение о том, что он приставал к шведской кронпринцессе Виктории.

Арно через своего адвоката опровергает все обвинения.

Фотограф по профессии Арно женат на члене академии Катарине Фростенсон (Katarina Frostenson), а также является близким другом других ее членов. Вместе с женой он владеет культурным центром «Форум» в Стокгольме, который получает финансирование от академии. Некоторые из скандальных событий происходили в помещениях академии в Стокгольме и Париже, а жалобу 20-летней давности одной женщины на сексуальные домогательства со стороны Арно академия отвергла.

Кризис усилился, когда Шведская академия уволила с должности постоянного секретаря Сару Даниус (Sara Danius) (это была первая женщина на данном посту), сохранив за ней при этом членство в академии. Ранее она прекратила все связи своего учреждения с Арно и «Форумом», а также поручила одной юридической фирме провести расследование в академии.

Отставка Даниус вызвала массовые протесты критиков, заявивших, что эта женщина пострадала за проступки мужчины, и что Даниус наказали за попытку сделать это скрытное учреждение более открытым и подотчетным обществу.

В практическом плане академия готовилась действовать по своему обычному графику, отбирая потенциальных лауреатов для окончательного списка финалистов, который она намеревалась составить к лету, чтобы в октябре объявить победителя. Об этом в пятницу шведскому радио рассказал исполняющий обязанности постоянного секретаря Андерс Ульссон (Anders Olsson). «Но доверие мира к нашей академии за последние полгода резко ослабло, – заявил он, – и это стало решающей причиной, по которой мы отложили вручение премии».

Решение не вручать в этом году премию по литературе «стало сенсационной новостью, но это было единственно возможное решение», заявил шведскому радио редактор газеты «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter) Бьёрн Виман (Bjorn Wiman). «В нынешних условиях было невозможно объявлять победителя. Это стало бы оскорблением для лауреата», – добавил он.

Некоторые из 18 членов академии подали в отставку в знак протеста против членства Фростенсон, а некоторые покинули ее ряды из-за неподобающего отношения к Даниус. Таким образом, в Шведской академии осталось всего 10 активных членов. По действующим правилам, этого недостаточно, чтобы избирать новых членов.

Но должности в академии пожизненные, и до этой недели правила данной организации не предусматривали отставку. Согласно этим правилам, ушедшие оставались членами академии, но неактивными, а заменить их было невозможно.

В среду попечитель Шведской академии король Карл XVI Густав, следивший за развитием событий с «огромной обеспокоенностью», объявил о внесении изменений в правила академии. Теперь ее членам разрешено уходить в отставку, а сама академия может заменить любого своего члена, который не участвует в ее работе в течение двух лет. Вмешательство монарха было крайне редким случаем такого рода, поскольку он выполняет в основном протокольные функции.

Олсон заявил: «Мы привлекаем юридические кадры, и мы будем совершенствовать свою работу. Мы должны выбрать новых членов, и сделать это нужно быстро». Он пообещал усилить прозрачность, а также наладить диалог с королевским двором и с Нобелевским фондом.

После встречи в четверг члены академии выразили надежду на то, что премию можно будет вручить в октябре, как и обычно.

«Я считаю самоочевидным то, что мы еще можем вручить премию, – заявила корреспонденту „Дагенс Нюхетер" член комиссии Кристина Лун (Kristina Lugn). – У нас есть список финалистов, в котором осталось пять кандидатов. Если мы не сможем это сделать, то на мой взгляд, всем надо подать в отставку».

Такие комментарии оставляют открытой возможность, что Нобелевский фонд надавит на Шведскую академию и вынудит ее изменить свою позицию.

«Фонд Нобеля исходит из того, что теперь Шведская академия приложит все усилия для восстановления доверия к себе как к организации по вручению премий, – сказал председатель правления фонда Хельдин, – и что академия сообщит о конкретных действиях, которые она предприняла».

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.