USA Today. Будут ли преступники использовать напечатанное на 3D-принтере огнестрельное оружие?

Если защитник права на обладание оружием Коди Уилсон (Cody Wilson) добьется своего в судебном сражении, то скоро любой человек, – включая осужденных уголовных преступников и умственно больных людей, – с помощью некоторого количества исходного материала и доступа к промышленному 3D-принтеру сможет изготовить пластиковое огнестрельное оружие, – таково мнение сторонников контроля над оружием. Но захотят ли люди, особенно уголовные преступники или те, кто намерен совершить насилие, напечатать себе такой пистолет или винтовку?

Технические эксперты, а также заинтересованные стороны в дебатах по поводу контроля над оружием разделились по вопросу о том, является ли напечатанное на 3D-принтере пластиковое огнестрельное оружие непосредственной угрозой для безопасности американцев.

Сегодня федеральный судья в Сиэтле ввел временный, действующий до 10 августа судебный запрет в отношении публикации Уилсоном соответствующих чертежей на его веб-сайте Defcad.com.

Некоторые эксперты в области 3D-принтеров считают, что даже в случае победы Уилсона в его судебном споре пластиковое оружие, по крайней мере, в настоящий момент, нельзя будет считать практичным. «Пока не представляется возможным напечатать на 100% оружие на 3D-принтере, потому что используемый пластик не является достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузки на ствол или разрыв пули», – сказал Майкл Флинн (Michael Flynn), которому принадлежит компания по 3D-печати в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

В настоящее время открывается новая глава в происходящем в Америке сражении по поводу контроля над оружием, тогда как использование технологий 3D-печати для производства надежного огнестрельного оружия еще находится в процессе становления и, кроме того, является дорогостоящим делом.

Цена промышленных принтеров составляет от 20 тысяч до 100 тысяч долларов, и многие компании, сдающие в аренду свои принтеры, в прямой форме запрещают пользователям изготавливать оружие.

Уилсон ведет судебное сражение с 2013 года и пытается добиться разрешения на публикацию своих чертежей. Во время правления администрации Обамы Госдепартамент заставил его прекратить публикацию чертежей, однако он подал судебный иск, пытаясь добиться разрешения вернуть свои схемы в интернет.

Госдепартамент сообщил Уилсону, что распространение подобного рода чертежей может представлять собой нарушение Закона о контроле за экспортом оружия (Arms Export Control Act), который разрешает президенту контролировать импорт и экспорт оружия самообороны, оказание услуг в области обороны, а также регулировать соответствующий экспорт и импорт.

Многочисленные суды приняли решение в пользу администрации Обамы, однако победа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году открыла новые перспективы для Уилсона.

В прошлом месяце Госдепартамент одобрил соглашение, которое позволяет Уилсону (он утверждает, что правительственное распоряжение нарушает его права в соответствии с Первой поправкой Конституции) размещать свои чертежи с 1 августа.

До этого срока сенатор Билл Нельсон (Bill Nelsen), демократ от штата Флорида, попытался провести законопроект, который сделал бы незаконным публикацию цифрового файла с программой, позволяющей изготовить огнестрельное оружие с помощью 3D-принтера. Этот законопроект был блокирован сенатором Майком Ли (Mike Lee), республиканцем от штата Юта, который заявил о своей озабоченности по поводу нарушения прав, предусмотренных Первой поправкой. Сторонники контроля над оружием и некоторые высокопоставленные политики, – включая генеральных прокуроров из восьми штатов и округа Колумбия, потребовавших в судебном порядке от правительства запретить публикацию в интернете этих чертежей, – заявили, что изготовленные в домашних условиях пластиковое огнестрельное оружие без серийного номера может оказать помощь террористам и представляет собой угрозу для общества. Критики обеспокоены тем, что доступность изготовленного с помощью 3D-принтеров огнестрельного оружия откроет уголовным преступникам и другим лицам, кому запрещено владение оружием, легальный путь для того, чтобы получить его в свое распоряжение.

В соответствии с федеральным законом, любое огнестрельное оружие должно содержать не менее 104 граммов (3,7 унции) стали для того, чтобы его могли обнаружить детекторы. Сторонники владения оружием замечают, что производители могут без труда обойти подобное препятствие, добавив единственный съемный металлический компонент.

Линда Теплин (Linda Teplin), профессор психиатрии Северо-Западного университета, изучающая корреляцию между насилием с применением огнестрельного оружия, государственной политикой в области здравоохранения и криминализацией умственно больных людей, отметила, что публикация чертежей для производства огнестрельного оружия с помощью 3D-принтера может понизить планку доступности оружия. По ее мнению, злоумышленники смогут тогда воспользоваться возникшей «неразберихой».

«Отсутствие ограничений, проверки личности или серийного номера? В таком случае огнестрельное оружие станет доступно всем – даже детям, – кто может воспользоваться компьютером и 3D-принтером. Мы не сможем сдержать эпидемию насилия с использованием огнестрельного оружия, если сделаем его более доступным», – сказала Теплин.

Возможное появление растущего количества оружия без серийного номера представляет собой проблему для правоохранительных органов, утверждают сторонники контроля над оружием. В прошлом году Бюро по контролю алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) использовало серийный номер оружия в своей работе более 400 тысяч раз.

«Каким бы ни было орудие насилия – огнестрельное оружие, грузовик или другое устройство, преступники не хотят, чтобы из-за серийного номера они оказались за решеткой, – отметил Дэвид Чипмэн (David Chipman), бывший сотрудник этого Бюро, который в настоящее время является политическим советником организации Giffords, выступающей за контроль над огнестрельным оружием.

Американские законы разрешают людям самим изготовлять оружие, если оно предназначено для личного использования. Любой человек, обладающий навыками в области механики и использования инструментов, может изготовить не поддающееся контролю огнестрельное оружие, используя для этого детали, которые можно купить без соответствующий проверки личных данных.

Дэвид Принс (David Prince) из стрелкового центра Eagle Gun Range в городе Фармерс Бранч, штат Техас, сказал, что 3D-принтер упрощает процесс производства огнестрельного оружия, однако он сомневается в том, что люди бросятся покупать соответствующее оборудование и начнут сами изготавливать пистолеты.

«Через металлодетектор все равно нельзя будет пройти, – сказал он. – Все равно нужно будет иметь патроны. А содержащийся в них металл будет обнаружен».

Флинн, которому принадлежит компания Fort Worth 3D, занимающаяся 3D-принтерами, считает, что больший смысл имеет использовать 3D-принтеры для производства таких аксессуаров как магазины и ружейное ложе, а не целиком пистолеты или винтовки.

По его словам, он отказал потенциальному клиенту, который хотел получить специальное устройство бамп-сток (bump stock) для переделки полуавтоматической винтовки в автоматическую. Это устройство (оно было использовано в прошлом году в Лас-Вегасе, когда были убиты 58 человек) позволяет вести автоматический пулеметный огонь.

Другие люди, работающие в области 3D-принтеров, сомневаются в том, что кто-то, кому запрещено приобретать огнестрельное оружие, будет пытаться преодолеть все сложности и напечатать пистолет, когда легче и дешевле купить его у частного продавца оружия или у нелегального оружейного дилера, который не будет проводить проверку личных данных.

«Нет оснований бояться больше изготовленного с помощью 3D-принтера оружия, чем произведенного традиционным способом… огнестрельного оружия», – такой вывод содержится на веб-сайте по продаже 3D-принтеров all3dp.com.

По мнению Крис Браун (Kris Brown), сопредседателя организации Brady Campaign и Центра по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия (Center to Prevent Gun Violence), не оставляющее следов напечатанное на 3D-принтере оружие «неизмеримо» увеличит насилие с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, где уже существуют прорехи в процедуре получения разрешения.

«Это в огромной степени увеличит угрозу, и после этого ее уже нельзя будет загнать обратно в бутылку», – отметила Браун.

В работе над этой статьей принял участие Джейсон Уайтли (Jason Whitely)

Источник: ИНОСМИ.РУ

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