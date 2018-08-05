Atlantic Council. Почему Украина до сих пор такая бедная?

К этому времени Украина уже должна была бы стать успешной страной со средними доходами у населения. Но вместо этого она — среди самых бедных в Европе. Украинцы лишь немного богаче, чем жители Молдавии. Со дня провозглашения независимости диаспора пристально с интересом следила за развитием своей исторической родины.

После распада СССР были большие ожидания, что экономическая стагнация, вызванная коммунистической системой, останется в прошлом. Учитывая богатые природные ресурсы и человеческий потенциал, казалось, что она очень быстро превратится в благополучную европейскую страну.

Однако, пока другие страны, которые избавились от «железного занавеса», смогли существенно улучшить стандарты жизни и интегрироваться с Европой, Украина продолжает жить в стагнации. Ее стандарты жизни, которые прежде не отличались от ситуации в Польше, Словакии и странах Балтии, сильно отстали.

Украинская диаспора тоже в этом виновата. Ее взгляды были ошибочными и контпродуктивными, когда речь шла о необходимости двигать украинскую экономику вперед. Внимание с 1991 года до сегодняшнего дня было главным образом сосредоточено на экзистенциональной угрозе, которую Россия представляет для Украины. Эта угроза реальна и после Майдана: она вылилась в открытую российскую агрессию, частями которой стала аннексия Крыма и вторжение на Донбасс.

Вместе с тем, игнорировались ключевые факторы, которые мешали развитию Украины и тоже были экзистенциальными и не менее реальными. Диаспора постоянно «обстреливалась» заявлениями о том, что «экономические реформы требуют времени», а «прогресс был достигнут». Правящая элита Украины десятилетиями делала подобные заявления, чтобы скрыть масштабное присвоение богатства меньшинством.

Этот процесс начался еще при первом президенте Леониде Кравчуке, который позволил «красным диктаторам» провести внутреннюю приватизацию. Все продолжилось во времена правления Леонида Кучмы, под чьим крылом появились нынешние олигархи. Следующий президент Виктор Ющенко очень мало сделал для изменений, хотя провел кампанию под лозунгом «Бандитам — тюрьмы». Клептократия и некомпетентность достигли пика во времена президентства Виктора Януковича, который присвоил большие богатства за счет национальной экономики.

К сожалению, контроль над экономикой со стороны отдельных людей продолжается и при Петре Порошенко, несмотря на прекрасный лозунг «Жить по-новому» и многочисленные обещания побороть коррупцию. На протяжении всех этих потерянных десятилетий украинская диаспора была послушной, пока отдельные круги грабили украинскую экономику. Мы участвовали в бесконечных конференциях о «реформах», организованных новыми элитами, которые их же и блокировали. Мы развлекали миссии функционеров, которые хорошо знали причины, по которым инвесторы очень неохотно подходили к вложению капитала. Мы лоббировали в иностранных правительствах и институтах предоставление поддержки, несмотря на риск присвоения средств элитами. Мы закрывали глаза на очевидную экономическую несправедливость в стране ради «стабильности» и напрасных надежд на «существенный прогресс».

А тем временем, соседние страны приняли политические подходы, которые существенно улучшили жизнь их граждан. Сегодня в украинской экономике доминируют ограниченные круги олигархов, которые сотрудничают с правящим истеблишментом. Экономика подорвана неэффективностью и коррупцией. Государственные предприятия продолжают высасывать государственный бюджет, обогащая тех, кто их контролирует. Монопольные практики до сих пор присутствуют во многих секторах, а конкуренция ограничена. Регуляторные органы утверждают ценообразование в соответствии с потребностями доминирующих бизнес-интересов. Земельная реформа заблокирована в пользу аграрных магнатов. Даже военный бюджет распыляется из-за коррупции в закупках. Реформирование и очищение банковского сектора сопровождалось массивным присвоением государственных средств владельцами частных банков.

Избиратели — не дураки. Как показывают опросы, рейтинг поддержки правительства и президента измеряется однозначными цифрами. К сожалению, недобросовестные политики пользуются этой некомпетентностью, продвигая популистские политические подходы вместо настоящих реформ. Борьба с эндемической коррупцией должна стать ключевой реформой, ведь коррупция тормозит любой экономический прогресс. Нужен настоящий независимый Антикоррупционный суд. Преследования антикоррупционных активистов и атаки против НАБУ нужно остановить тоже.

Выборы президента и парламента в 2019 году могут стать шансом на перемены. Без нового лидера, готового проводить радикальные реформы и бороться с коррупцией, любые другие усилия по проведению экономических изменений будут подорваны. А жизнеспособность и независимость Украины будет поставлена под угрозу.

Бейзил Калимон — профессор Бизнес-школы Ивери в Канаде, Олег Гаврилишин — профессор Карлтонского университета.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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