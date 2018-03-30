The Washington Post. Посольство Эквадора в Лондоне отключило Джулиану Ассанжу интернет

Лондон – Как заявил в среду представитель правительства Эквадора, Джулиану Ассанжу, скандально известному основателю «ВикиЛикс» (WikiLeaks), в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался в течение почти шести лет, запретили пользоваться интернетом.

В заявлении власти Эквадора разъяснили, что лишили Ассанжа возможности общаться с внешним миром, поскольку он нарушил договоренность, которую он подписал в конце 2017 года с посольством, предоставившим ему убежище, согласно которой он не будет посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств. Пока не ясно, будет ли закрыт доступ для посетителей.

«Правительство Эквадора предупреждает, что сообщения Ассанжа в социальных сетях ставят под угрозу добрые отношения, которые Эквадор поддерживает с Великобританией, Европейским Союзом и другими странами», – говорится в заявлении.

Власти Эквадора не привели никаких примеров этого предполагаемого нарушения условий соглашения. Ассанж решительно поддержал сепаратистских лидеров испанской автономной области Каталония, которые пытались отделиться в прошлом году.

Руководитель этого движения, Карлос Пучдемон, бывший президент Женералитета Каталонии, был арестован в Германии в минувшие выходные. Испанские власти добиваются его экстрадиции и возвращения в Мадрид, где ему могут быть предъявлены обвинения в государственной измене и нецелевом использовании государственных средств.

Ассанж недавно опубликовал в Твиттере ряд комментариев по поводу нарушения руководством «Фейсбука» закона о персональных данных, выдвижения президентом Трампом Джона Болтона на пост советника по национальной безопасности и заявлениях о том, что ливийский диктатор Моаммар Каддафи в 2007 году помогал финансировать президентскую избирательную кампанию французского политика Николя Саркози, одержавшего победу.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорском посольстве, расположенном в одном из самых фешенебельных районов Лондона, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где он был объявлен в розыск для допроса в связи с предполагаемыми сексуальными преступлениями. Ассанж эти обвинения опровергает. Шведские власти временно отложили расследование на том основании, что не могли получить к нему доступ.

Ранее в этом году Ассанж проиграл два иска об отмене ордера на арест, выданного британскими властями после того, как он не явился в суд и укрылся в посольстве.

Ассанж выразил опасения в том, что если он покинет посольство, его арестуют и экстрадируют в Соединенные Штаты для допроса о роли «ВикиЛикс» в публикации множества секретных документов США.

В конце прошлого года Ассанж получил эквадорское гражданство, и правительство заявило, что это обеспечило ему защиту. В среду в своем коммюнике власти этой южноамериканской страны, судя по всему, заявили, что всему есть предел.

Янис Варуфакис (Yanis Varoufakis), бывший греческий министр, и Брайан Ино (Brian Eno), британский музыкант и музыкальный продюсер, заявили, что «забеспокоились», когда услышали, что Ассанж лишился доступа к интернету, и что к нему якобы больше не пускают посетителей.

«Единственно, чем можно объяснить действия властей Эквадора, которым пришлось предпринять такие шокирующие меры и изолировать Джулиана, это особое давление со стороны правительства США и Испании», – написали они в своем заявлении.

Посольство уже не в первый раз отказывает Ассанжу в доступе к интернету. В октябре 2016 года оно временно лишило Ассанжа доступа в интернет, поскольку было обеспокоено тем, что «ВикиЛикс» вмешивается в президентские выборы в США. Летом 2016 года этот сайт, разоблачающий секреты, опубликовал похищенную хакерами электронную переписку Национального комитета демократической партии США.

Как заявили власти Эквадора, интернет у Ассанжа был отключен во вторник.

В своих последних твитах, опубликованных во вторник, Ассанж ответил на оскорбление министра иностранных дел Алана Дункана (так в тексте, на самом деле А. Дункан является помощником министра иностранных дел – прим. перев.). В ходе дебатов в парламенте Дункан назвал Ассанжа «несчастным маленьким червяком», который должен сдаться британским властям, чтобы предстать перед судом.

В ответ Ассанж написал в Твиттере: «Как политический заключенный, находившийся под стражей без предъявления обвинения в течение восьми лет, что является нарушением двух правил ООН, я полагаю, что я должен быть „несчастным". Но нет ничего плохого в том, чтобы быть „маленьким" человеком, хотя ростом я довольно высокий. И лучше быть „червяком", полезным существом, которое улучшает почву, чем змеей».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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