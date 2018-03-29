Der Spiegel. Тайны гибели Юрия Гагарина и загадочное падение его МиГ-15

50 лет назад в авиакатастрофе погиб герой советской космонавтики Юрий Гагарин. Другой космонавт утверждает, что знает причину его гибели – однако дочь Гагарина обвиняет его во лжи.

Он был величайшим героем за всю историю Советского Союза. В апреле 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Это была настоящая сенсация. Его приветливая улыбка облетела весь мир. Но менее чем через семь лет его жизнь оборвалась – он погиб во время испытательного полета за штурвалом самолета МиГ-15УТИ.

Почему первый космонавт Земли погиб, не до конца понятно и сейчас, 50 лет спустя. «Несчастливое стечение обстоятельств», гласило официальное заключение экспертов. Документы, касавшиеся катастрофы, на протяжении нескольких десятилетий оставались засекреченными, и это вызывало все новые и новые догадки по этому поводу.

Может, ошиблись диспетчеры? Может, возникли проблемы при катапультировании? Может, самолет Гагарина столкнулся со стаей птиц или с воздушным шаром? Или кто-то умышленно направил самолет не в ту сторону, чтобы избавиться от героя и любимчика Никиты Хрущева?

А недавно другой ветеран космонавтики, Алексей Леонов, заявил, что разгадал загадку крушения – и даже знает, кто в нем виновен. Сразу в двух книгах – «Время первых» и «Человек и космос» – он самоуверенно называет себя единственным человеком, знающим правду о смерти Гагарина.

Леонов, как и Гагарин, был членом первого отряда космонавтов. В 1965 году он также вошел в историю, став первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

Самолет Гагарина «слетел» с траектории?

По утверждению Леонова, во время учебного полета 27 марта 1968 года в небе находился еще один самолет производства КБ им. Сухого, который без разрешения приблизился к Гагарину и спровоцировал его падение. Виноват в гибели Гагарина, по мнению Леонова, летчик-испытатель Летно-исследовательского института в Жуковском. Этот пилот – Герой Советского Союза, как и Гагарин. Ему уже за 90, он живет в Сибири и тяжело болен, утверждает 83-летний Леонов.

По его словам, падение самолета Гагарина спровоцировал Су-15, пролетевший на сверхзвуковой скорости всего лишь в 10-15 метрах от него. Тем самым Гагарина попросту «сдуло» с траектории, и он потерял контроль над крылатой машиной, завалился в штопор и упал в лесном массиве во Владимирской области, неподалеку от Москвы.

Свой тезис Леонов подкрепляет собственным хорошим слухом, а также рассказами троих колхозников, утверждавших, что видели низко летевший Су-15. Сам он в этот трагичный день находился примерно в 13 километрах от места крушения, где вместе с другими космонавтами отрабатывал прыжки с парашютом. По его словам, он слышал «два взрыва с промежутком от полутора до двух секунд».

Вскоре ему стало ясно, что это был звук преодоления самолетом звукового барьера, а затем взрыв. Трое свидетелей, которым он показал модели самолетов, подтвердили ему позднее, что незадолго до катастрофы видели именно такой самолет.

В 1991 году этот тезис был, по словам Леонова, с разрешения руководства подтвержден в ходе компьютерной симуляции и тестов в аэродинамической трубе военной академии в Жуковском. В соответствующем письме генерала ВВС Анатолия Польского первому заместителю председателя военно-промышленной комиссии при Совете министров СССР Николаю Строеву также говорилось, что версия Леонова относительно смерти Гагарина является «единственно правильной». В своей книге «Человек и космос» Леонов опубликовал снимок того письма Польского.

В 2013 году, в год 45-летия гибели Гагарина, Леонов, по его словам, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой опубликовать секретные на тот момент документы, и президент пошел ему навстречу. И тогда выяснилось, что все произошло именно так: мимо самолета Гагарина пролетел другой самолет, который не должен был находиться в тот момент в том месте, и он «столкнул» самолет Гагарина с траектории.

Ложь и истина

«Теперь я получил возможность назвать реальную причину катастрофы – при условии, что не буду называть имени пилота, нарушившего дисциплину и спровоцировавшего катастрофу», – объяснил Леонов.

Наше издание связалось с дочерью Юрия Гагарина Галиной и спросило, что она думает по поводу утверждений Леонова. Галина Гагарина, профессор экономики и руководитель кафедры в Российском экономическом университете имени Плеханова, обвинила Леонова во лжи. По ее словам, не было опубликовано ни одного соответствующего документа, а кроме того, никто не подтвердил версию Леонова.

Как бы ни были велики заслуги Леонова, они «не дают ему права выдавать собственные предположения и фантазии за истину в последней инстанции», подчеркнула дочь Гагарина. По ее словам, он ведет себя «отвратительно и позорно» и хочет всего лишь заработать на этом побольше денег.

Сомнения остаются

Между тем версию Леонова опровергли не только несколько пилотов, но и бывший руководитель Летно-исследовательский института Арсений Миронов. В открытом письме, опубликованном в июле 2017 года и имеющемся в распоряжении нашего издания, он признал, что 27 марта 1968 года в воздухе действительно находились два самолета Су-15. Но они никак не были связаны с крушением Гагарина, потому что один из них успел приземлиться, когда Гагарин только набирал высоту, а второй только собирался взлетать, когда МиГ-15 Гагарина уже рухнул.

В своем письме Миронов, кроме того, назвал имена обоих летчиков-испытателей и подчеркнул: «Для того чтобы назвать человека убийцей, нужно иметь очень убедительные основания!» Леонов же, по его словам, воспользовался «только результатами беседы с крестьянами и неубедительными, отчасти ошибочными рассуждениями о звуковом барьере».

Что сказал Путин?

Люди из окружения Леонова недавно даже заявили, что имя виновного в крушении Гагарина пилота назвал сам Путин. Якобы он в 2014 году поздравлял Леонова с 80-летием и спросили, что тот хотел бы получить в подарок. Леонов ответил: «Скажите имя летчика, убившего Гагарина». И Путин якобы сделал это, попросив, однако, Леонова не называть его во всеуслышание.

Дочь Гагарина назвала эти заявления людей из окружения Леонова «очень сомнительными». По ее словам, он уже много лет утверждает, что давно знает, как звали того пилота. «А теперь он вдруг говорит, что это имя ему сообщил Путин». Так ли это на самом деле, никто проверить не может.

Ясно одно: загадочная смерть Гагарина и через 50 лет не дает России покоя.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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