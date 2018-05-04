The Times. Тереза Мэй уступила, и теперь британские офшоры должны будут раскрывать имена своих клиентов

Бунт тори заставил Терезу Мэй положить конец анонимности владельцев активов в налоговых убежищах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уступила под натиском тори, и теперь налоговые убежища, работающие под британским флагом, должны будут раскрывать имена своих клиентов.

У таких налоговых гаваней, как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, будет два года для того, чтобы выполнить требования Соединенного Королевства, установив и обнародовав имена тех, кто владеет активами в их юрисдикции. Сторонники этой меры считают, что это позволит нанести мощный удар по коррупции и преступности, в том числе по России Владимира Путина.

Однако противники этого шага предупреждают, что он может привести к столкновению конституционного характера с избранными администрациями этих территорий и спровоцировать их выход из «британской семьи». Орландо Смит (Orlando Smith), премьер-министр Британских Виргинских островов, заявил, что это необдуманное решение «ставит под сомнение наши отношения с Соединенным Королевством».

Этот шаг стал победой для представителей межпартийной кампании – издание The Times писало о ней на прошлой неделе – которую возглавили дама Маргарет Ходж (Margaret Hodge), бывший министр от партии лейбористов, и Эндрю Митчелл (Andrew Mitchell), бывший министр международного развития от партии тори.

Г-жа Мэй обещала принять более жесткие меры в отношении г-на Путина и его приближенных после отравления в Солсбери, однако сначала она выступала против обнародования имен владельцев активов в юрисдикции таких офшорных зон, как Британские Виргинские острова. Однако 21 член партии тори подписал поправку, требующую, чтобы налоговые гавани раскрыли имена владельцев активов до конца 2020 года.

Отступив перед лицом гарантированного поражения, британский министр по делам Европы и Америки сэр Алан Дункан (Alan Duncan) заявил, обращаясь к Палате Общин: «Мы не хотим издавать законы непосредственно для них, и мы также не хотим наносить ущерб нашим закрепившимся конституционным положениям, которые обуславливают их автономию».

«Однако мы прислушались к мнениям по этому вопросу и считаем, что большинство членов этой Палаты Общин выступает за то, чтобы офшорные территории создали открытые реестры собственников еще до того, как это станет международным стандартом».

По словам дамы Маргарет, этот шаг стал «той мерой в области борьбы с коррупцией, которая изменит мир». Г-н Митчелл добавил: «Офшорные территории пользуются нашей свободой, работают под нашим флагом. Поэтому они должны разделять наши ценности».

Рядовой член партии тори Джеффри Кокс (Geoffrey Cox) отметил, что в 2009 году министры пообещали Каймановым островам, что они не станут вмешиваться в их внутренние законы. «Отказываться от этого обещания – это ниже достоинства парламента», – добавил он.

Сэр Генри Беллингэм (Henry Bellingham), бывший министр по делам Европы и Америки, опасается, что некоторые территории могут задать вполне обоснованный вопрос: «Почему в таком случае мы должны оставаться в составе британской семьи?» Он добавил: «Я предвижу очень серьезный конфликт по крайней мере с тремя [из этих территорий]… И я также опасаюсь за экономики этих территорий».

Дункан Хеймс (Duncan Hames) из британского подразделения Transparency International отметил: «Коррумпированные лица отовсюду будут глубоко обеспокоены тем, что они могут лишиться анонимности, предлагаемой британскими офшорными территориями, которые предоставляли им простой способ отмывать их незаконно нажитые состояния».

Ребекка Гоуланд (Rebecca Gowland) из объединения Oxfam сказала: «Если положить конец анонимности в связанных с Великобританией налоговых гаванях, это поможет развивающимся странам вернуть миллиарды, которые они смогут потратить на школы и больницы».

Ранее сэр Алан подтвердил, что в скором времени будут внесены изменения, гарантирующие введение санкций против тех, кто грубо нарушает права человека, и известные как закон Магнитского – они получили свое название в честь российского юриста Сергея Магнитского, который скончался в тюремной камере после того, как ему удалось разоблачить коррумпированных чиновников.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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