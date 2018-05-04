The Jerusalem Post. Две трети опрошенных американцев в возрасте от 18 до 34 лет не знают, что такое Освенцим

41 % американцев не знают, что такое Освенцим. Об этом свидетельствует комплексное общенациональное социологическое исследование на тему знаний о Холокосте, проведенное среди взрослых американцев.

Данные этого опроса опубликуют в четверг, когда мы будем отмечать День памяти жертв Холокоста. Это исследование провела Комиссия по еврейским материальным искам к Германии (Клеймс Конференс), которая выяснила, что у американцев есть серьезные пробелы в знаниях основных фактов и в представлениях о Холокосте, причем у молодого поколения таких пробелов намного больше.

Две трети опрошенных американцев в возрасте от 18 до 34 лет не знают, что такое Освенцим.

Член правления Клеймс Конференс Мэтью Бронфман (Matthew Bronfman) возглавил рабочую группу в составе людей, переживших Холокост, а также представителей музеев, образовательных учреждений и ведущих некоммерческих организаций, занимающихся просвещением о Холокосте. Среди них комплекс изучения Холокоста «Яд Вашем», Мемориальный музей Холокоста США, Клеймс Конференс, Еврейское агентство и Университет Джорджа Вашингтона.

Авторы исследования выяснили, что 11 % американских взрослых и 22 % молодежи не слышали, или не уверены, что слышали о Холокосте.

Почти половина американских взрослых (45 %) и молодежи из поколения двухтысячных (49 %) не смогли назвать ни один из 40 тысяч концентрационных лагерей и гетто в Европе времен Холокоста.

Более того, большинство американцев (80 %) никогда не посещали музей Холокоста.

«Исследование выявило серьезные пробелы в знаниях о Холокосте, – сказал Бронфман. – Мы должны оценить результаты и решить, где и как лучше всего начать просветительскую работу среди молодого поколения по этим важнейшим вопросам, которые должны найти отклик повсеместно и на долгие годы вперед».

Кроме того, существенное большинство взрослых американцев (70 %) считают, что сегодня все меньше людей думают о Холокосте, а более половины американцев (58 %) полагают, что «нечто подобное Холокосту может произойти снова».

Президент Клеймс Конференс Джулиус Берман отметил: «В День памяти жертв Холокоста важно начать диалог об информированности в вопросах Холокоста, чтобы усвоенные уроки были переданы новым поколениям. Мы встревожены тем, что у нынешнего поколения отсутствуют элементарные знания об этих злодеяниях».

Но Клеймс Конференс отметила и некоторые положительные результаты опроса. В частности, она выявила желание людей изучать вопросы Холокоста.

93 % респондентов считают, что все ученики должны узнавать о Холокосте в школе. Каждый восьмой респондент сказал, что важно не прекращать просветительскую работу о Холокосте, чтобы он никогда больше не повторился.

«Исследование подчеркивает важность просветительской работы о Холокосте в школах», – сказал исполнительный вице-президент Клеймс Конференс Грег Шнайдер (Greg Schneider).

«Остаются тревожные упущения в знаниях о Холокосте, хотя в живых остается еще много переживших его людей. Представьте себе, что будет, когда их не останется, и они не смогут рассказать свои истории. Мы должны сделать так, чтобы ужасы Холокоста не были забыты, чтобы жила память о пострадавших от него, чтобы его изучали будущие поколения».

Комплексное общенациональное социологическое исследование на тему знаний о Холокосте было проведено по заказу Клеймс Конференс, а собранные данные анализировала фирма «Шен Консалтинг». По телефону и по интернету было опрошено 1 350 американцев.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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