The American Conservative: Невидимые войны Американской империи

Если Турция не блефует, то американские войска в сирийском Манбидже могут к концу недели оказаться под огнем, и тогда НАТО погрузится в один из самых серьезных кризисов в своей истории.

Президент Турции Эрдоган заявил в пятницу о том, что его вооруженные силы очистят Манбидж от курдских боевиков, рядом с которыми дислоцированы и американские военнослужащие.

Министр иностранных дел Эрдогана потребовал от Соединенных Штатов конкретных шагов и прекращения поддержки курдов, которые контролируют сирийскую границу с Турцией к востоку от Евфрата на всем ее протяжении до Ирака.

Если турки нападут на Манбидж, то Америка будет поставлена перед выбором: продолжать поддерживать наших курдских союзников и противодействовать Турции, или лишить поддержки курдов. Если Соединенные Штаты позволят туркам выгнать курдов из Манбиджа, а также со всей сирийской приграничной территории, как это угрожает сделать Эрдоган, то доверию к Америке будет нанесен удар, а быстро восстановить его будет невозможно.

Однако поддержка курдов и конфликт с силами Эрдогана может означать разрушение НАТО, а также потерю американских баз на территории Турции, включая авиабазу в Инджирлике.

Кроме того, Турция контролирует вход в Черное море через пролив Дарданеллы. Потеря для НАТО будет означать триумф для Владимира Путина, который дал Анкаре зеленый свет для проведения операции по зачистке города Африна от курдов.

Однако Сирия – лишь один из вызовов, с которыми сталкивается внешняя политика Соединенных Штатов.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее, похоже, вытеснили из новостей сообщения об угрозе со стороны северокорейских баллистических ракет, но никто не верит в то, что этой опасности больше не существует.

На прошлой неделе Китай выразил свое недовольство в связи с тем, что американский эсминец «Хоппер» (USS Hopper) вошел в 12-мильную зону острова Скарборо-Шол (Scarborough Shoal), морского рифа в Южно-Китайском море, на который претендует Пекин, хотя он находится намного ближе к филиппинскому острову Лусон. Как сообщили пекинские власти, один из китайских фрегатов заставил американский эсминец покинуть этот район.

Если мы будем продолжать оспаривать территориальные претензии Китая с помощью наших кораблей, то столкновение станет неизбежным. В ходе похожего инцидента российский истребитель приблизился на расстояние в 1,5 метра к разведывательному самолету американских ВМС «Орион» (EP-3 Orion) в международном воздушном пространстве над Черным морем, и в результате американские военные были вынуждены прекратить выполнение своего задания.

Отношения Соединенных Штатов с Пакистаном, с союзником времен холодной войны, находятся на самой нижней точке. В своем первом твите в 2018 году президент Трамп обвинил Пакистан в том, что он – ложный друг.

«Соединенные Штаты по глупости предоставили Пакистану более 33 миллиардов долларов в виде помощи за последние 15 лет, а пакистанцы не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, а наших лидеров они считают дураками, – заявил Трамп. – Они предоставляют убежище террористам, которых мы преследуем в Афганистане, а помощи от них мы не видим почти никакой. Но так больше не будет!»

Что касается самой длительной войны Америки в Афганистане, продолжающейся уже 17 лет, то ее окончания пока еще не видно на горизонте.

Неделю назад Международный отель в Кабуле подвергся атаке и в течение 13 часов удерживался вооруженными боевиками «Талибана» (запрещен в России – прим. ред.), которые убили там 40 человек. В середине недели помещение организации «Спасем детей» (Save the Children) в Джелалабаде было атаковано боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России организация – прим. ред.), в результате чего возникла паника среди сотрудников организаций по оказанию помощи по всей стране.

В субботу в Кабуле в результате подрыва автомобиля скорой помощи были убиты 103 человека и ранены 235. В понедельник боевики «Исламского государства» совершили нападение на военную академию в Кабуле. Период активных боевых действий продолжается уже два месяца, и американские войска не будут выведены оттуда в ближайшее время.

Если Пакистан на самом деле предоставляет убежище террористам из группировки «Сеть Хаккани», то как может эта война закончиться успешно для Соединенных Штатов?

На прошлой неделе во время инцидента с дружественным огнем солдаты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции убили 10 иракских солдат. Война в Ираке началась 15 лет назад.

Еще одна война продолжается на Аравийском полуострове, ее гуманитарные последствия соперничают с войной в Сирии. Там введенная саудитами воздушная, морская и наземная блокада грозит вызвать голод среди народа Йемена, однако она не помогла избавиться от повстанцев из племени хути, захвативших три года назад столицу Сану.

В конце этой недели появились сообщения о том, что сепаратистские повстанцы, поддерживаемые Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), захватили власть в Адене, в южном порту Йемена, и выбили оттуда поддерживаемых Саудовской Аравией сторонников режима Хади, воюющих против боевиков хути.

Повстанцы пытаются расколоть страну, как это было до 1990 года. Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ, похоже, сделали ставки на различных лошадей в этой племенной, гражданской и межконфессиональной войне, в которую оказалась втянутой и Америка.

Есть еще другие войны – Сомали, Ливия, Украина, – где Соединенные Штаты поддерживают одну из сторон, направляют туда оружие, проводят подготовку солдат и направляют туда свои самолеты. Как римляне, мы стали империей, мы вынуждены воевать за множество государств, наши войска находятся на всех континентах, и они принимают участие в боевых операциях, о которых американский народ имеет лишь смутное представление.

«Я не знал, где находились 1000 солдат в Нигере, – сказал сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) после того, как стало известно о гибели там четырех „зеленых беретов". – Мы точно не знаем, где мы находимся в мире, в военном отношении, и мы не знаем, что мы там делаем».

Да, сенатор, мы этого не знаем.

Как и в любой империи, власть переходит к генералам.

А что вызывает наибольший страх сегодня в имперском городе? Страх того, что четырехстраничная докладная записка, вызвавшая вопросы в Юридическом комитете палаты представителей, может дискредитировать проводимое Робертом Мюллером (Robert Mueller) расследование дела о российском вмешательстве (Russia-gate).

Источник: ИНОСМИ.РУ

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