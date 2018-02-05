Riga.Rosvesty: На улицы Киева вышли отряды штурмовиков-неонацистов?

Киев – В Украине «презентовали» никому не подчиняющееся, в том числе и Министерству внутренних дел, военизированное подразделение «Национальные дружины». Его автором и идейным вдохновителем стал лидер партии «Национальный корпус» и основатель признанного Конгрессом США неонацистским военным формированием «Азова» Андрей Билецкий. Помня о преступлениях «Азова» на Донбассе, можно только предполагать, сколько горя и беззакония под видом «наведения порядка» принесут эти «герои» на улицы украинских городов.

«Украинский порядок – это господство украинской нации!»

28 января 2017 года на своей странице в «Фейсбуке» «Национальный корпус» опубликовал видео присяги и Марша неких»дружинников», одетых в одинаковую камуфляжную форму с надписью «Национальные дружины». Колонной из порядка 600 человек суровые молодчики спортивного вида прошли от Майдана Незалежности по центральной улице Киева – Крещатику – и закончили свое шествие в Киевской крепости времен Петра I.

По словам лидера движения Андрея Билецкого, лично принимавшего «присягу» у бойцов, новое подразделение направит все свои силы на «наведение порядка на улицах украинских городов и сел». При этом в организации четко дали понять, что ни Министерство внутренних дел, ни украинские законы, для них не указ. Какими правилами или подзаконными актами регулируется деятельность этих дружин, (и имеют ли они вообще легальный статус), в организации не сообщают.

Чуть позже в «Национальном корпусе» пояснили, что под понятием «порядок» в организации подразумевают поддержание спокойствия на улицах, патрулирование, противодействие алко- и наркопритонам, помощь МВД, о которой, кстати, в самом Министерстве, никто никого не просил.

В эфире « Громадського радио» спикер «Национального корпуса» Роман Чернышов объяснил, что оранизация существуют на пожертвования бизнесменов, (каких – не уточнил), а сами «дружинники» оружия с собой не носят, полицейскими или военными не являются, но готовы сотрудничать с Национальной полицией.

«Хочу заверить, что с полицией у дружин очень хороший контакт и сотрудничество. Вы понимаете, они не имеют права требовать документы. Общественный арест имеют право делать, если есть какое-то преступление, но превентивные меры предпринимать не могут, у них нет оружия, и если есть такое требование, то наши ребята вызывают полицию и действуют вместе с ними», – говорит Роман Чернышов.

По словам Билецкого, инициатива направлена на помощь Национальной полиции, сотрудников которой, якобы, не хватает для установления порядка и законности в Украине. А работать молодчики готовы абсолютно бесплатно, так сказать – «на общественных началах» и даже форму купили на свои деньги.

Естественно, что большинство комментариев под этими постами в «Фейсбуке» касасались вопроса финансирования организации и ее идеологии. И если на первый вопрос у Андрея Билецкого отвечают весьма уклончиво, мол, финансирование осуществляется на личные средства, то свою неонацистскую сущность в «Национальных дружинах» даже не скрывают. На вопросы пользователей активисты организации отвечают, что «украинский порядок», который они намерены навести в стране, отличается от обычного «господством украинской нации, которую не будут угнетать олигархи».

«Нас много. Мы не боимся использовать Силу, чтобы установить на улицах Украинский Порядок!», – пишет Билецкий.

Многие пользователи Сети возмущены и тем фактом, что Марш прошел в годовщину Холокоста и имел все внешние признаки шествия неонацистов, но никак не «дружинников». «Обыкновенный фашизм. Рафинированный. При полном содействии властей. Красную линию переступили. Мы – враги», – делится впечатлениями от увиденного бизнесмен Евгений Найштетик.

Министр МВД: «В Украине есть только одна монополия на насилие – это государственная монополия»

Естественно, что появления непонятного подразделения не могло остаться незамеченным в Министерстве внутренних дел Украины. Глава ведомства Арсен Аваков уже заявил, что «Национальные дружины» могут существовать в стране исключительно на гражданских позициях. Он также заявил, что не позволит, чтобы какая-нибудь общественная организация позиционировала себя, как альтернативное парамилитарное образование.

«В Украине есть только одна монополия на насилие – это государственная монополия – Национальная полиция, Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины. Любые другие парамилитарные образования, которые пытаются себя так позиционировать, они не являются законными. Общественные организации – одни надевают пионерские галстуки, другие надевают камуфляж, третьи берут знамена и называют себя как хотят, когда они не переходят грани, то это всего лишь общественные движения», – заявили в пресс-службе МВД.

В тот же день на своей странице в «Фейсбуке» Арсен Аваков снова написал, что не допустит появления на улицах украинских городов никаких милитаристских движений. «Я, как министр, не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные формирования. Министерство сотрудничает со всеми: начиная с тех, кто сидит грустный и замерзший в палатке под Верховной радой, и заканчивая теми, кто служит в Вооруженных силах», – заявил министр.

Европейский эксперт: «Украинские неонацисты существуют и это уже не выдумка российской пропаганды»

Напуганы разгулом «демократии» в Украине и в Европе. Так, эксперт австрийского исследовательского института Institute for Human Sciences Антон Шеховцов заявил, что появление в центре Киева неонацистов ставит крест на всех достижениях Украины за последние несколько лет. «Сотни неонацистов прошли в столице Украины, Киеве, который приложил массу усилий, чтобы доказать всему миру, что украинские неонацисты являются выдумкой российской пропаганды. Правительство должно разобрать в ситуации, –пишет эксперт в своем микроблоге.

Представитель украинского омбудсмена, политолог Михаил Чаплыга выступил категорически против создания в Украине каких-либо «частных армий» и пояснил опасность, которую они несут. «Я против того, что у нас действуют парамилитарные объединения и частные армии. Мне скажут, что они ради моего же спокойствия создаются, что они, мол, меня защищать будут. Ложь. Какими бы гнилыми ни были госструктуры – они как минимум несут ответственность перед законом. Они представляют государство – их действия могут быть оспорены», – говорит политолог.

По мнению Михаила Чаплыги, появления подобных «дружин» свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть готовится к передаче всего силового сектора в руки подобных парамилитарных формирований. «Если ружье висит, да еще и периодически модернизируется и выносится на сцену, то оно обязательно стрельнет. Причем не банальным рейдерством и бандитизмом с погромами – это у них есть уже сейчас. А стрельнет системно – политически», – добавил эксперт.

По мнению большинства украинских экспертов и политологов, при всей видимости дистанцинироваться от «Национальных дружин», министр МВД Арсен Аваков не мог не знать о создании подобного батальона. Сам министр внутренних дел является член партии Арсения Яценюка «Народный фронт» и именно такие батальоны, в случае чего, помогли бы представителям партии в различных ветвях власти удержаться на своих постах. В том числе, и самому Арсену Авкакову, кресло под которым шатается все сильней.

Еще одной целью деятельности дружинников может быть банальное «крышевание» и рекет среднего и малого бизнеса. На сайте организации недвусмысленно указывается еще один их род деятельности – «защита малого и среднего бизнеса». «Это может быть такой себе посыл и для НАБУ, и для прочих антикоррупционеров: кто тронет сына/друга, получит проблему в виде альтернативных силовиков», – считает политический эксперт Сергей Быков.

По мнению эксперта по вопросам безопасности Сергея Шабовты, питательной средой для «дружин» будут не только ветеранские организации, в которые записываются бойцы, прошедшие АТО. «Скорее, наоборот, кадровых военных или тех, кто воевал, в принципе, там будет немного. Гораздо больше людей придет из среды футбольных фанатов, ультрас, молодых людей, которые хотят избежать призыва в армию под маркой «службы» в парамилитарных формированиях», – пояснил Сергей Шабовта.

Даже лояльные к Украине США считают «Азов» нацистами

Напомним, что батальон «Азов» был создан в 2014 году после решения министра МВД Украины Арсена Авакова о формировании подразделений патрульно-постовой службы милиции на основе гражданских структур. Батальон был сформирован из футбольных ультрас, известных своими националистическими взглядами. Пройдя Мариуполь, Иловайск и Широкино, это воинское подразделение круто изменилось – от 150 человек, освобождавших Мариуполь, разрослось до двух пехотных батальонов, артиллерийского дивизиона и танковой роты. И было преобразовано в полк. Всего здесь служит более тысячи «бойцов», а полк называют одним из самых профессиональных воинских формирований в стране. Несмотря на это, боевые задачи на передовой он не выполняет. Вместо этого бойцы «Азова» третий год занимаются патрулированием и охраной в тылу. В период формирования в состав батальона вступили десятки националистов из Франции, Белоруссии, Канады, Словении, Италии и Швеции. В частности в боях за Мариуполь в составе батальона принимал участие известный шведский неонацист Михаель Скит. Не обошлось в «Азове» и без российских радикальных националистов, как минимум двое из них погибли в ходе боев на Донбассе.

Финансирование подразделения осуществлялось от тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а также из бюджета МВД Украины. Командир «Азова» подполковник Андрей Билецкий является также главой организаций СНА (Социал-национальная Ассамблея) и «Патриот Украины». Билецкий считает, что историческая миссия украинской нации – «возглавить крестовый поход белой расы против возглавляемых семитами недочеловеков», а социал-национализм поднимет «на щит все древние украинские арийские ценности».

Заместитель командира «Азова» Олег Однороженко – один из лидеров СНА. Он считает необходимым восстановление доминирования белой расы в странах с «небелым населением». По словам Олега Однороженко, политическая платформа «Азова» – нациократия, правительственная система, предложенная ОУН (запрещенная в России организация – прим. ред.) в 1930-х – 1940-х гг.

Как отмечает политолог Антон Шеховцов, СНА – это «неонацистское движение с тоталитарной идеологией, выступающее за расовую чистоту Украины», обладает политическими амбициями, что может обернуться антиправительственными протестами, беспорядками, нападениями на представителей различных меньшинств, а бойцы «Азова» не разделяют никаких демократических взглядов, это же относится к организации «Патриот Украины», которую эксперты определяет как нацистскую.

Часть участников полка открыто декларируют нацистские, расистские и антисемитские взгляды. Заявление о фашистских и неонацистских взглядах участников полка было сделано в конгрессе США 10 июня 2015 года по инициативе конгрессменов Джона Коньерса и Теда Йохо. В результате Соединенные Штаты отказали Украине в предоставлении ПЗРК и тренировочной помощи полку.

В свою очередь, руководство полка и правительственные украинские чиновников отрицают, что представители организации имеют какие-либо неонацистские или расистские убеждения; хотя в марте 2015 года пресс-секретарь «Азова» Андрей Дьяченко в интервью USA Today сделал заявление, что от 10 % до 20 % членов группы являются неонацистами.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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