ИноСМИ: Убить 500 тысяч коммунистов. Молчание США о резне в Индонезии

Этой осенью Архив Национальной Безопасности (Университет Дж. Вашингтона, США) под давлением американских и индонезийских правозащитников и активистов, кинематографистов и ряда американских сенаторов, рассекретил очередные 39 документов из общего числа в 30 тысяч страниц записей посольства США в Джакарте о событиях в Индонезии в 1964-1968 годах.

Из документов следует, что США имели хорошее представление о происходящем и поддерживали действия индонезийской армии по массовому уничтожению коммунистов и разгрому рабочего движения в стране.

Напомним, что в 1965 году после неудачной попытки государственного переворота и убийства генералов армии в Индонезии вооруженные силы и исламские группировки провели одни из самых масштабных (и самых замалчиваемых на Западе) репрессий в двадцатом веке, в ходе которых, по разным оценкам, за несколько лет было убито от 500 тысяч до 4 миллионов человек. Чистки не ограничивались Джакартой, а распространились на Центральную и Восточную Яву, Бали, Северную Суматру.

Коммунистическая партия Индонезии и сочувствующие социалистическим идеям жители страны были ликвидированы в прямом смысле этого слова, а власть от первого президента Индонезии Сукарно, добившегося независимости страны от Нидерландов после Второй мировой войны, перешла на тридцать лет к новому президенту Сухарто.

Одной из формальных причин этого кровавого события времен холодной войны были опасения, что Индонезия все больше сближается с Китаем и есть вероятность, что коммунисты, и без того имеющие значительное влияние в стране, полностью захватят власть при поддержке Пекина.

Этнические китайцы, кстати, также подверглись чисткам наряду с коммунистами и их имущество конфисковывалось военными.

Как стало ясно из рассекреченных документов, в посольстве США были хорошо осведомлены о судьбе руководства коммунистической партии Индонезии, ходе операций по арестам и о массовых казнях. При этом информация не просто черпалась из средств массовой информации, но и из «надежных источников» с мест событий и от самих индонезийских военных. В посольстве анализировали ситуацию и прекрасно понимали, что армия кооперируется с исламскими и христианскими группировками и с праворадикальными элементами для уничтожения коммунистов.

Помимо всего прочего, американские дипломаты в своей внутренней переписке отмечали, что задокументированные признания многих арестованных видных коммунистов были явно сфабрикованы, так как банально не проходили даже первую проверку здравым смыслом.

Сотрудники посольства делали записи о зверствах исламистов, которые перерезали горла актерам театральных трупп, подозревая их в сочувствии коммунистам и антиисламским взглядам. Американцы отмечали, что резня в Восточной Яве походила на Священную войну, когда смерть неверных становилась билетом в рай, а кровь убитых символически размазывалась убийцами по своим лицам. Консул в Северной Суматре сообщал, что в мечетях призывают убивать всех, кто мог быть коммунистом. Коммунисты, с точки зрения этих исламских проповедников, считались низшей прослойкой среди всех неверных и их убийство приравнивалось к убийству цыплят.

Эллиот Хэйнс (Elliot Haynes), глава американской Международной деловой корпорации с тесными связями с ЦРУ, на страницах своего дневника рассказывал, что индонезийские официальные лица сетовали в частных беседах, что за октябрь 1965 года было убито всего 250 тысяч коммунистов из 3 миллионов, проходящих по официальным партийным спискам, что оставляет живыми в стране 2,75 миллионов коммунистов и 20 миллионов сочувствующих им. По мнению одного из индонезийских официальных лиц при новой власти, все эти лица представляют угрозу новой Индонезии.

С Восточной Явы в посольство США докладывали, что к декабрю 1965 года после двух месяцев репрессий арестованных коммунистов стали вывозить тайком на окраины для казни и закапывать мертвых, а не просто сбрасывать тела в реку. Арестованных также забирали из тюрем и отдавали на расправу гражданским лицам. Доходила информация с мест событий о массовых казнях, включая разовое уничтожение до 15 тысяч человек.

Из приведенных документов явствует, что индонезийские военные открыто обсуждали с сотрудниками посольства США свои планы по убийству руководства Коммунистической партии Индонезии и лояльных первому президенту высокопоставленных военачальников страны. Посол США в своих депешах поднимал вопросы того, какую позицию необходимо занимать американцам относительно планов армии Индонезии по разгрому рабочего движения в стране.

Более того, американский посол в Индонезии даже рекомендовал администрации президента США рассмотреть варианты оказания тайной краткосрочной и разовой военной помощи индонезийской армии в чистках коммунистов, как знак того, что эта помощь может быть расширена и включать в себя финансирование, поставки оборудование для связи и оружия. Помощь могла бы быть предоставлена в случае развертывания коммунистами активного сопротивления репрессиям и начала партизанской войны.

Американцы при этом получали сведения, что в рядах коммунистической партии Индонезии царит хаос, паника, безволие и полное непонимание происходящего, так как никакого отношения к попытке переворота в Джакарте ее региональные лидеры не имели и даже не слышали о «Движении 30 сентября», члены которого убили шестерых генералов индонезийской армии, что и стало поводом для начала резни. Посол также открыто сообщал в Госдеп США, что Пекин не стоит за убийством генералов и эта тема раздувается индонезийской армией ради пропаганды.

Понимая, что миллионы коммунистов не причастны к событиям в Джакарте, США тем не менее не стремились хоть как-то осуждать убийства или препятствовать происходящему, а наоборот, задумывались о поддержке действий армии Индонезии.

В одной из депеш сообщается, что существует и другая версия событий 30 сентября, по которой действия «Движения 30 сентября» являлись внутренним конфликтом в армии и правительстве Индонезии и действительно не имели никакого отношения к коммунистам.

Сегодня становится ясно, что США были в курсе тех масштабных и малоизвестных широкой публике кровавых событий, закрывали глаза и на факты религиозной и этнической подоплеки в ходе массовых чисток, но предпочитали молчать об этом практически вплоть до сегодняшнего дня.

Безусловно, происходящее в Индонезии рассматривалось ими через призму Холодной войны как один из очагов борьбы с коммунизмом на мировой арене. Индонезия была слишком большим и лакомым куском глобального пирога, чтобы позволить ей пойти по пути СССР или Китая. Также в документах отмечается сугубо экономический интерес американских компаний к доступу к индонезийским природным ресурсам.

Ожидается, что в 2018 году будет рассекречена очередная порция документов по данному вопросу. Возможно, мир узнает еще много интересного об отношениях США, индонезийской армии и исламских радикалов в те дни репрессий и массовых убийств.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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