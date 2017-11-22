Независимая газета: Под Россией зашатался нефтяной пьедестал

Сланцевый бум выводит США на первое место по добыче сырья

В ближайшее время США могут оттеснить Россию и Саудовскую Аравию с первых мест рейтинга по добыче нефти. Бурный рост добычи в Штатах ожидается даже при низких нефтяных ценах, которые не окупают освоение многих российских месторождений, особенно на Арктическом шельфе. Основной фактор роста производства американской нефти – снижение себестоимости добычи сланцевого сырья. Российские эксперты успокаивают: в России себестоимость в 10 раз ниже, а добычу наша страна ограничивает искусственно, для поддержания высоких цен. Тем не менее правительство РФ готовит особые стимулы для запуска «сложных» месторождений.

Россия запустила вчера сразу пять новых месторождений нефти и газа, начальные извлекаемые запасы Эргинского кластера в окрестностях Ханты-Мансийска составляют 259 млн т. 90 % из них – так называемые трудноизвлекаемые запасы, добывать которые раньше было невыгодно. «Роснефть» вложила в разработку месторождений почти 400 млрд руб. и теперь планирует добывать по 9 млн т нефти ежегодно.

«Надо обеспечить сохранение динамики развития отрасли. В мире непрерывно увеличивается потребление нефтепродуктов. Наша страна в этом сегменте мировой экономики должна сохранять ведущие позиции», – заявил глава кабмина Дмитрий Медведев, присутствовавший на открытии кластера. По его словам, одна из задач для развития отрасли – это создание стимулов для коммерческой разработки запасов нефти, добыча которых при действующем налогообложении нерентабельна.

В ближайший четверг на заседании правительства планируется обсудить новый законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД), который, как ожидается, будет стимулировать разработку сложных месторождений, при этом платежи в бюджет будут зависеть не от количества добытой нефти, а от дохода от продажи сырья.

В какой-то мере этот подход должен стать ответом на резкое изменение себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Если три-четыре года назад цены в 85 долл. за баррель были катастрофой для сланцевиков, то сейчас они сообщают, что готовы работать при гораздо более низкой стоимости сырья. Например, главный исполнительный директор компании ConocoPhillips Райан Ланс сообщил, что будет инвестировать только в те новые проекты, которые могут быть прибыльными при цене на нефть ниже 50 долл. за баррель. Компания планирует увеличить капитальные затраты в среднем до 5,5 млрд долл. в год в течение 2018–2020 годов по сравнению с 4,5 млрд в этом году.

Снижение себестоимости добычи сланцевой нефти в США, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), приведет к тому, что в ближайшее время США станут доминирующей силой на глобальном рынке нефти и газа. В 2025 году рост американской добычи нефти будет равняться показателям Саудовской Аравии во времена ее наибольшей экспансии. А объемы американского газа превысят объемы, которые были когда-то у СССР, передает Bloomberg со ссылкой на агентство.

Сланцевый бум превратит США, которые до этого времени были крупнейшим импортером энергоносителей, в крупнейшего экспортера в мире. «США будут неоспоримым лидером мирового нефтяного и газового рынка на протяжении следующих десятилетий», – сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Эксперты агентства убеждены, что потенциал сланцевой нефти достигает 105 млрд барр., а к 2025 году ее добычу удастся увеличить на 34 % – до 9 млн барр. в день. Учитывая ожидаемый рост поставок, МЭА прогнозирует, что к 2025 году цена на нефть не превысит 83 долл. за баррель, хотя ранее эксперты допускали, что она может вырасти до 101 долл. Низкие цены помогут поддержать рост спроса и потребления традиционных энергоносителей, несмотря на бум электромобилей.

Каждый новый президент страны, начиная с Никсона, говорил о том, что отказ от зарубежной нефти является вопросом национальной безопасности, однако независимости от поставок из-за границы достичь так и не удалось, говорится в статье Wall Street Journal. Но за последнее десятилетие ситуация резко изменилась. Успешное применение технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения привело к буму добычи нефти и газа из сланцевых месторождений.

До обвала цен на нефть, который начался в 2014 году, США рассчитывали перестать быть нетто-импортером нефти к 2019 году. В настоящее время страна все еще производит примерно на 4 млн барр. нефти меньше, чем нужно для полного самообеспечения. Однако внутренняя добыча снова растет. Таким образом, США смогут достичь энергетической безопасности уже через четыре года, если добыча будет расти теми же темпами, что в 2008–2014 годах.

«Россия добывает 550 млн т нефти в год (около 8 млн барр. в день), но без проблем могла бы увеличить этот объем до 700 млн т, ограничения связаны только с инфраструктурой по вывозу и боязнью обрушить рынок, так как в последнем случае баррель мог бы стоить 10–15 долл., а не 62, как сейчас. Именно для поддержания высокой стоимости РФ инициировала соглашение ОПЕК+. США находятся в совершенно другом положении, если мы – крупнейший экспортер, то они за счет собственного производства пытаются сократить импорт. США являются крупнейшим после Китая импортером нефти в мире, поэтому для них сокращение зависимости от импорта является геополитической задачей», – сказал «НГ» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

По данным эксперта, за последние три года операционные затраты добычи сланцевой нефти в США упали в 2,5 раза – с 80 до 35 долл. за баррель. Правда, у России в этой схватке все еще остаются козыри в рукаве. «После падения рубля наши затраты на добычу нефти упали до 2,3 долл. за баррель, в настоящий момент они составляют 3,2 долл., то есть в 10 раз меньше, чем у американских производителей. Таким образом, сланцевая нефть на межгосударственном рынке нам не конкурент», – говорит Танкаев.

«Санкции временно затормозили технологический импорт в нефтегазовой отрасли, но не привели к полному прекращению всех высокотехнологичных проектов российских сырьевых предприятий. Россия сохранит международные позиции в сегменте добычи по цене с себестоимостью до 15 долл. за баррель и даже их упрочит, несмотря на некоторые ограничения, хотя это неминуемо приведет к небольшому уменьшению запасов легкодоступных месторождений высококачественной нефти, – сказал «НГ» глава аналитического департамента компании «Golden Hills – КапиталЪ» Михаил Крылов.

Источник: Независимая газета

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