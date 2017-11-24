Ведомости: Соперником Владимира Путина на выборах может стать представитель бизнеса

Хотя социологи не видят спроса ни на бизнесмена, ни на либерала

В администрации президента обсуждается вопрос об участии в президентских выборах представителя бизнеса и либерального кандидата, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Кремлю. Еще один собеседник, близкий к Кремлю, от прямого ответа на вопрос о появлении среди кандидатов новых либералов уклонился, пообещав лишь, что в президентской кампании «будут еще сюрпризы». Решение о необходимости такого кандидата будет приниматься исходя из конкретных обстоятельств, говорит один из собеседников «Ведомостей»: «Например, от кого пойдет на выборы президент – от партии или самовыдвиженцем – и т. д. Хотя окончательное решение уже есть, но все это замкнуто на [первом замглавы администрации президента Сергее] Кириенко. Система в Кремле сейчас работает так, как будто в темной комнате стоит слон: один человек держит его за хобот, второй за ногу, третий за ухо. Каждый может ощупать свою часть, но понять, что в целом происходит, нельзя».

Первым среди либералов в феврале 2016 г. о намерении участвовать в выборах объявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский. В декабре 2016 г., через месяц после отмены приговора по делу «Кировлеса», свою кампанию развернул оппозиционер Алексей Навальный, однако в феврале 2017 г. после повторного приговора он, как осужденный по тяжкой статье, снова потерял право избираться. В октябре о желании пойти на выборы в роли «кандидата против всех» заявила телеведущая Ксения Собчак.

Часть старой либеральной гвардии недовольна низкой интеллектуальной составляющей кампании Собчак и хотела бы проголосовать за кандидата, имеющего более высокие позиции в этой среде, считает политолог Алексей Чеснаков.

По словам человека, близкого к администрации президента, в качестве одного из вариантов «может рассматриваться вполне серьезно» выдвижение экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок (ЦСР) и Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Этот вопрос обсуждался и в ЦСР, говорил ранее «Ведомостям» собеседник в центре. Однако сотрудник администрации президента говорит, что ничего не знает о возможном выдвижении Кудрина. Не подтверждают этого и два собеседника, близких к администрации. Один из них уточнил, что такое предложение обсуждалось осенью 2016 г., когда эксперты предлагали свои варианты для президентских выборов, но не было принято. Представитель Кудрина Павел Кузнецов говорит, что вопрос о выдвижении экс-министра не рассматривался ни в КГИ, ни в ЦСР. Ранее «Ведомости» писали, что Кудрин принимает участие в неформальном избирательном штабе Владимира Путина.

Кроме крупных партий кандидатов выдвинут малые, в частности будет «нормальный кандидат» от защищающей интересы бизнеса Партии роста (набрала 1,29% голосов на последних выборах в Госдуму), знает человек, близкий к Кремлю. Партийная дискуссия по поводу кандидата в президенты еще не окончена, сообщил «Ведомостям» председатель Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Мы будем обсуждать различные варианты, и все это решится в ближайшие дни».

У населения нет потребности в либеральном кандидате, но у продвинутых групп граждан есть потребность в кандидате от бизнеса, говорит социолог «Левада-центра» Денис Волков. По его словам, «Левада-центр» недавно проводил исследование среди предпринимателей, которые сетовали, что «правительство произносит правильные слова, но ничего из этого не происходит».

Спроса на либерального кандидата или кандидата от бизнеса в России не ощущается, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Небольшая часть избирателей считает, что либеральный кандидат нужен». Кандидат от бизнеса востребован в условиях сильного кризиса, когда за него «хватаются как за соломинку», но это в основном бизнесмены-популисты, отмечает социолог: «Исходя из социального запроса, такой кандидат сейчас не нужен. Однако социальный запрос – важный фактор, но не единственный. Если планируются радикальные экономические реформы после выборов, то такой кандидат был бы полезен, чтобы убеждать избирателей, что нужны решительные перемены в экономике».

Кандидат от бизнеса нужен для расширения повестки кампании и оживления перечня участников, считает политолог Александр Пожалов: «Он усилит повестку, важную для делового сообщества, – налоговые преференции для бизнеса, сокращение проверок, реформа административной и судебной системы. Кандидату от власти не так удобно говорить об этом, поскольку это может звучать как признание собственных недоработок или как критика правительства, но он вполне может откликнуться на эту повестку, озвученную другим». К тому же кандидат из сферы бизнеса не будет акцентироваться на политических вопросах – принадлежности Крыма, отношениях с Западом, проблемах свободы слова, уверен Пожалов, а вот либеральный кандидат прежде всего будет критиковать режим, что уже делают Собчак, Навальный, Явлинский. В 2012 г. баллотировавшийся в президенты миллиардер Михаил Прохоров смог объединить либеральную повестку в политике и экономические вопросы, напоминает эксперт: «Но тогда были другие внешние условия: не было такого водораздела по вопросу отношений с Западом, а выборы проходили на фоне массовых протестов и грубого отсечения Прохорова от выборов в Госдуму».

Кандидат-либерал нужен для репутации выборов, и внутренней, и внешней: представитель либерального спектра – одна из фундаментальных вещей, говорит политолог Александр Кынев. Его наличие крайне важно с точки зрения трендов на будущее – значительная часть политической элиты хотела бы, чтобы этот голос был публично обозначен и учитывался при формировании повестки нового президентского срока, полагает эксперт: «Слишком скучный сценарий унылых выборов снижает доверие в обществе и негативно работает на общий имидж». Собчак же в качестве такого кандидата – неудачный выбор, так как среди продвинутого городского избирателя, который считается оппозиционным, ее репутация довольно неоднозначна, добавляет Кынев: «Не думаю, что это может быть хоть как-то сопоставимо с Прохоровым».

Источник: Ведомости

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