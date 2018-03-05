Газета.ru. Бармен, охранник, портной: с чего начинали президенты Америки

Многие жители США начинают работать, еще будучи подростками, а заканчивают – когда и где получится. У некоторых получается стать президентами. «Газета.Ru» рассказывает, с чего начиналась карьера первых лиц Соединенных Штатов. Авраам Линкольн Авраам Линкольн – единственный президент США, который может похвастаться лицензией бармена. Когда Линкольну было 22 года, он посетил Новый Салем. Неудачи с поисками работы в новом месте привели его к мысли открыть питейное заведение. Бар решено было назвать по фамилиям владельцев – Berry and Lincoln. В меню были пиво, сидр, вина, французский коньяк, джин, ром и виски.



Matt Groening/20th Century Fox. Авраам Линкольн в рекламе пива в мультсериале «Симпсоны»

За дополнительную плату в баре можно было оставить под присмотром лошадь, покормить ее и даже заночевать самому. Бизнес оказался убыточным: большую часть времени Авраам проводил, развлекая беседами клиентов бара, у партнера Линкольна и вовсе обнаружился алкоголизм, который сильно сказывался на продажах. В результате бар решено было продать, правда, расплатиться с долгами Линкольн смог лишь спустя почти 15 лет, когда стал конгрессменом. Джеральд Форд Свою карьеру Джеральд Форд начинал с работы, которая ни имела никакого отношения к политике. Когда будущему президенту США было 20, на летние месяцы он устроился работать смотрителем в Йеллоустонский национальный парк. Форд исполнял обязанности вооруженного охранника на грузовике, который передвигался по парку, чтобы кормить медведей. По словам его начальника, Джеральд прекрасно справлялся с работой. В дальнейшем Форд вспоминал работу в парке как один из самых счастливых периодов своей жизни.



Harvey Georges/AP. Джеральд Форд во время готовки маффинов на кухне жилой части Белого дома, 1974 год

Успел 38-й президент США поработать и в гостиничном бизнесе. На летние каникулы Форд устроился в отель Canyon Hotel and Lodge, где встречал VIP-гостей и работал на парковке, проверяя номера и марки машин. Рональд Рейган 40-й президент США Рональд Рейган начал работать уже в 14. Сначала он подрабатывал рабочим в культовом американском цирке Ringling Brothers, получая всего 25 центов в час. На следующий год, когда ему было 15, Рональд устроился работать охранником в Парк Лоуэлл. Несмотря на юный возраст, подросток трудился по 12 часов день. За время работы в парке Рейган спас 77 жизней.



Warner Bros./Global Look Press. Джун Трэвис и Рональд Рейган в фильме «Любовь в прямом эфире» (1937)

Затем он готовил бургеры, а позже мыл столы в женском общежитии. Как ни странно, уборка привлекала его больше, чем готовка. Ну а о его актерской карьере и так все знают, не правда ли? Джеймс Гарфилд В 15 лет Джеймс Гарфилд даже представить не мог, что станет 20-м президентом Америки. Подросток хотел стать моряком и даже решился на самостоятельное путешествие из Морленд-Хилса в Кливленд. Мечты не сбылись, и Гарфилд устроился управлять лодкой. В его обязанности входило транспортировать медные руды между Кливлендом и Питтсбургом. За четыре месяца работы он 14 раз падал в канал, после чего решил найти новую работу. В дальнейшем Джеймс исполнял обязанности плотника и дворника. Билл Клинтон Несмотря на то, что семья Билла Клинтона не испытывала материальных сложностей, первая работа у будущего президента появилась уже в подростковом возрасте. В 13 Клинтон устроился работать в бакалейную лавку. Должностью продавца Билл довольствовался недолго и вскоре занялся небольшим бизнесом: он договорился с владельцем магазина, чтобы продавать комиксы в той же бакалейной лавке.



Tannen Maury/AP. Губернатор Арканзаса Билл Клинтон во время пробежки по улице Литтл-Рока, 1991 год

Упорство быстро принесло плоды – предпринимательская жилка приносила дополнительные $100. Линдон Джонсон Первая работа у Линдона Джонсона появилась еще в девять лет. Тогда во время школьных каникул будущий президент США получал деньги за то, что начищал обувь. Затем он подрабатывал пастухом на ферме своего дяди. Закончив среднюю школу, Джонсон отправился в путешествие автостопом по калифорнийскому побережью, во время которого периодически подрабатывал официантом. Барак Обама Обама был любителем мороженого еще с детства. Видимо, именно поэтому его первой работой стала должность продавца в «Баскин Роббинс». По словам экс-президента, подобный опыт заставил его по-другому посмотреть на летние каникулы. На следующий год Обама нашел себе уже две работы: устроился продавцом в сувенирную лавку и готовил сэндвичи для местного магазина.



Susan Walsh/AP. Президент США Барак Обама с мятно-шоколадным мороженым в Сидар-Рапидс, Айова, 2012 год

Эндрю Джонсон Для большинства президентов США первая работа носила временный характер, но в жизни Джонсона все оказалось иначе. Мастерство, которым он овладел в подростковом возрасте, помогло выбраться из-за черты бедности, научиться читать и писать и даже встретить свою судьбу. По совету матери, когда Эндрю было 14, они вместе с братом пошли работать к местному портному. За три года будущий 17-й президент США Джонсон овладел достаточными навыками, чтобы открыть собственную мастерскую. Впоследствии, когда Джонсон уже исполнял обязанности губернатора Теннеси, он сшил костюм своему коллеге губернатору Кентукки. Ричард Никсон Довольно странной была и первая работа Ричарда Никсона. Из-за больших финансовых трудностей он начал работать уже в школе.



AP. Кандидат в президенты Дуайт Эйзенхауэр учит ловить рыбу кандидата на пост вице-президента Ричарда Никсону во время отдыха в Колорадо, 1952 год