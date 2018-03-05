Газета.ru. Бармен, охранник, портной: с чего начинали президенты Америки
Многие жители США начинают работать, еще будучи подростками, а заканчивают – когда и где получится. У некоторых получается стать президентами. «Газета.Ru» рассказывает, с чего начиналась карьера первых лиц Соединенных Штатов.
Авраам Линкольн
Авраам Линкольн – единственный президент США, который может похвастаться лицензией бармена. Когда Линкольну было 22 года, он посетил Новый Салем. Неудачи с поисками работы в новом месте привели его к мысли открыть питейное заведение. Бар решено было назвать по фамилиям владельцев – Berry and Lincoln. В меню были пиво, сидр, вина, французский коньяк, джин, ром и виски.
Matt Groening/20th Century Fox. Авраам Линкольн в рекламе пива в мультсериале «Симпсоны»
За дополнительную плату в баре можно было оставить под присмотром лошадь, покормить ее и даже заночевать самому.
Бизнес оказался убыточным: большую часть времени Авраам проводил, развлекая беседами клиентов бара, у партнера Линкольна и вовсе обнаружился алкоголизм, который сильно сказывался на продажах. В результате бар решено было продать, правда, расплатиться с долгами Линкольн смог лишь спустя почти 15 лет, когда стал конгрессменом.
Джеральд Форд
Свою карьеру Джеральд Форд начинал с работы, которая ни имела никакого отношения к политике. Когда будущему президенту США было 20, на летние месяцы он устроился работать смотрителем в Йеллоустонский национальный парк. Форд исполнял обязанности вооруженного охранника на грузовике, который передвигался по парку, чтобы кормить медведей. По словам его начальника, Джеральд прекрасно справлялся с работой.
В дальнейшем Форд вспоминал работу в парке как один из самых счастливых периодов своей жизни.
Harvey Georges/AP. Джеральд Форд во время готовки маффинов на кухне жилой части Белого дома, 1974 год
Успел 38-й президент США поработать и в гостиничном бизнесе. На летние каникулы Форд устроился в отель Canyon Hotel and Lodge, где встречал VIP-гостей и работал на парковке, проверяя номера и марки машин.
Рональд Рейган
40-й президент США Рональд Рейган начал работать уже в 14. Сначала он подрабатывал рабочим в культовом американском цирке Ringling Brothers, получая всего 25 центов в час. На следующий год, когда ему было 15, Рональд устроился работать охранником в Парк Лоуэлл. Несмотря на юный возраст, подросток трудился по 12 часов день.
За время работы в парке Рейган спас 77 жизней.
Warner Bros./Global Look Press. Джун Трэвис и Рональд Рейган в фильме «Любовь в прямом эфире» (1937)
Затем он готовил бургеры, а позже мыл столы в женском общежитии. Как ни странно, уборка привлекала его больше, чем готовка. Ну а о его актерской карьере и так все знают, не правда ли?
Джеймс Гарфилд
В 15 лет Джеймс Гарфилд даже представить не мог, что станет 20-м президентом Америки. Подросток хотел стать моряком и даже решился на самостоятельное путешествие из Морленд-Хилса в Кливленд. Мечты не сбылись, и Гарфилд устроился управлять лодкой. В его обязанности входило транспортировать медные руды между Кливлендом и Питтсбургом.
За четыре месяца работы он 14 раз падал в канал, после чего решил найти новую работу.
В дальнейшем Джеймс исполнял обязанности плотника и дворника.
Билл Клинтон
Несмотря на то, что семья Билла Клинтона не испытывала материальных сложностей, первая работа у будущего президента появилась уже в подростковом возрасте. В 13 Клинтон устроился работать в бакалейную лавку.
Должностью продавца Билл довольствовался недолго и вскоре занялся небольшим бизнесом: он договорился с владельцем магазина, чтобы продавать комиксы в той же бакалейной лавке.
Tannen Maury/AP. Губернатор Арканзаса Билл Клинтон во время пробежки по улице Литтл-Рока, 1991 год
Упорство быстро принесло плоды – предпринимательская жилка приносила дополнительные $100.
Линдон Джонсон
Первая работа у Линдона Джонсона появилась еще в девять лет. Тогда во время школьных каникул будущий президент США получал деньги за то, что начищал обувь. Затем он подрабатывал пастухом на ферме своего дяди. Закончив среднюю школу, Джонсон отправился в путешествие автостопом по калифорнийскому побережью, во время которого периодически подрабатывал официантом.
Барак Обама
Обама был любителем мороженого еще с детства. Видимо, именно поэтому его первой работой стала должность продавца в «Баскин Роббинс». По словам экс-президента, подобный опыт заставил его по-другому посмотреть на летние каникулы. На следующий год Обама нашел себе уже две работы: устроился продавцом в сувенирную лавку и готовил сэндвичи для местного магазина.
Susan Walsh/AP. Президент США Барак Обама с мятно-шоколадным мороженым в Сидар-Рапидс, Айова, 2012 год
Эндрю Джонсон
Для большинства президентов США первая работа носила временный характер, но в жизни Джонсона все оказалось иначе. Мастерство, которым он овладел в подростковом возрасте, помогло выбраться из-за черты бедности, научиться читать и писать и даже встретить свою судьбу. По совету матери, когда Эндрю было 14, они вместе с братом пошли работать к местному портному.
За три года будущий 17-й президент США Джонсон овладел достаточными навыками, чтобы открыть собственную мастерскую.
Впоследствии, когда Джонсон уже исполнял обязанности губернатора Теннеси, он сшил костюм своему коллеге губернатору Кентукки.
Ричард Никсон
Довольно странной была и первая работа Ричарда Никсона. Из-за больших финансовых трудностей он начал работать уже в школе.
AP. Кандидат в президенты Дуайт Эйзенхауэр учит ловить рыбу кандидата на пост вице-президента Ричарда Никсону во время отдыха в Колорадо, 1952 год
Был в его жизни период, когда он помогал отцу в продуктовом магазине и даже подрабатывал чистильщиком бассейнов. Однако самой любимой подработкой стала должность зазывалы на игровом стенде «Колесо фортуны».
Герберт Гувер
Если бы Герберт Гувер не стал президентом США, из него получился бы хороший бизнесмен. Предпринимательская жилка проявилась у него еще в студенческие годы.
Во время учебы в Стэндфордском университете он открыл свою собственную прачечную для студентов.
Параллельно будущий политик занимал должность клерка в регистрационном офисе.
Источник: Газета.ру
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