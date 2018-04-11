Scientific American. За что сожгли Джордано Бруно? Спор продолжается и сейчас

В апреле компания SpaceX запустит ракету Falcon 9, на борту которой будет размещен телескоп НАСА под названием TESS. Его назначение – поиск планет за пределами Солнечной системы методом транзитной фотометрии. Астрономы уверены, что экзопланет – бесчисленное множество. Количество уже известных перевалило за 3700, и немалая их часть была обнаружена космическим телескопом «Кеплер».

Как это ни иронично, сам немецкий ученый Иоганн Кеплер в своей теории устройства Вселенной никаких экзопланет не учел. В отличие от итальянского философа Джордано Бруно, которого в 1600 году в Риме сожгли живьем по обвинению в ереси.

Джордано Бруно утверждал, что Вселенная не имеет центра, а звезды – не что иное, как далекие солнца, вокруг которых вращаются планеты и луны. Примечательно, что тем самым он наметил основные положения современной космологии, в то время как Коперник с Кеплером ошибочно считали Вселенную сферическим объектом с неподвижным Солнцем в центре. Звезды же, по их мнению, имеют отличную от Солнца природу и планетами не окружены.

Я работаю преподавателем истории и по роду деятельности не раз опровергал различные исторические мифы. Но один мне так и не поддался. Считается, что римская инквизиция приговорила Джордано Бруно к казни за его представления об устройстве Вселенной. Историки считают, что это неправда. Давайте разберемся. В якобы идущем между христианской церковью и научным сообществом споре это животрепещущий вопрос. Исследователи снижают накал страстей, напоминая, что Бруно не был ученым, а инквизиция осудила его за отрицание церковных догматов. Католическая энциклопедия придерживается той же позиции: «Бруно был осужден не за защиту астрономической системы Коперника и не за учение о множественности обитаемых миров».

Историк Фрэнсис Йейтс писала, что «невозможно верить в миф, будто Бруно преследовали как философа и сожгли за его смелые идеи о бесчисленных мирах или о движении Земли». Другой историк Майкл Кроу также отвергал «миф о том, что Джордано Бруно стал мучеником из-за своих плюралистических убеждений».

С этим согласны не все. В 2014 году миллионы людей посмотрели первый эпизод перезапуска документального сериала «Космос», автором которого был Карл Саган. Ведущий программы Нил Деграсс Тайсон прямо заявил, что Бруно привлек внимание инквизиции именно своим упорством в вопросе о существовании бессчетного числа планет. «Наказанием за подобное в его времена, – пояснил Тайсон, – была одна из самых жутких форм жестокой и редкой казни». От зрителей поступили жалобы: даже не прочитав ни одной работы Бруно, блогеры вторили расхожему мнению о том, что философ был герметистом, и до костра его довели упрямство и многочисленные богохульства.

И правда, в приговоре суда ничего не говорится о вере Бруно в идеи Коперника. Зато инквизиции не нравилась его мысль о том, что Земля находится в движении, – задолго до того, как от распространения аналогичных идей пришлось предостерегать Галилея. В 1597 году инквизиторы подвергли порицанию утверждение Бруно о движении Земли. Его теория о существовании звездно-планетных систем, которые он именовал «бесчисленными мирами» также упоминается в дошедших до наших дней судебных протоколах. Тем не менее эксперты отрицают, что такие воззрения расценивались как ересь. В частности, в 2002 году Лин Спруит, специалист по Джордано Бруно, заявил, что вера философа во множество миров формально ересью не считалась, но могла называться «ошибочной», «возмутительной» или «кощунственной». Не самая лучшая оценка, но обвинение в ереси было куда хуже.

Однако, изучив старинные труды, посвященные ереси и каноническому церковному праву, я понял, что дело обстоит иначе. В 90-е годы 16-го века утверждение Бруно действительно считалось еретическим. В свое время его осуждали многие: и богословы, и правоведы, и епископы; один император, трое пап, пять Отцов Церкви и девять святых. В 384 году епископ бриксийский Филастрий отнес веру во многие миры к числу еретических в своей книге «О ересях». Это решение разделяют и последующие источники, в частности сочинения святых Иеронима Стридонского, Августина Иппонийского и Исидоры Египетской.

Более того, ересью эту мысль признавала и высшая церковная власть. В 1582 и 1591 годах в официальном издании «Корпуса канонического права», опубликованном по распоряжению папы Григория XIII, ересью считалось «придерживаться мнения о бесчисленных мирах». Каноническое право представляло собой систему правовых норм Католической церкви: ему были обязаны подчиняться все инквизиционные и церковные суды.

Я проанализировал все обвинения и обнаружил, что самым убедительным свидетельством вины Бруно была, в отличие от устоявшегося мнения, его вера в существование других миров. Это обвинение упоминается чаще прочих. В частности, один из обвинителей свидетельствовал, что в заточении Бруно «подвел к окну Франческо Неаполитанца и показал ему звезду, говоря, что это – мир, и что все звезды – миры».

В десяти показаниях шестеро свидетелей тринадцать раз обвиняют Бруно в вере во многие миры. Ни одно другое обвинение не повторялось и в половину так часто. Трое заявили, что Бруно отрицал пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, но это прегрешение едва ли каралось смертью, поскольку Папа постановил, чтобы лютеран в Риме не обижали. К тому же, Бруно сам признавался, что в пресуществление верует. Бруно называл приписываемые ему богохульства клеветой. Он ревностно придерживался догматов католической веры.

С некоторыми его идеями мы бы сейчас не согласились. Среди прочего, он считал, что Земля – живое существо, наделенное душой. Однако и Кеплер и Уильям Гильберт – известные ученые и последователи Коперника – тоже придерживались этих взглядов.

Инквизиторы интересовались, ставит ли Бруно под сомнение непорочность Девы Марии, говорил ли он, будто Христос совершал мнимые чудеса и был магом. Бруно отвечал отрицательно, да и в своих работах никогда такого не писал. А вот его космология описывалась аж в девяти книгах. Она фигурирует в списке из десяти положений, которые инквизиторы признали еретическими: «Также считает, что существует множество миров, множество солнц, в которых с необходимостью имеются вещи, подобные в роде и виде тем, что имеются в этом мире, и даже люди».

В 1597 году Бруно предстал перед судом инквизиции, на котором главным обвинителем выступил именитый богослов Роберто Беллармин. Бруно «увещевали отречься от заблуждения о других мирах». Через девятнадцать лет инквизитор Беллармин будет руководить процессом против Галилея.

Как минимум в четырех показаниях Бруно отказывается отрекаться от своих убеждений и настаивает, что Земля – обычное небесное тело, а все небесные тела составляют бесчисленные миры. Инквизиторы указывают: «Относительно этого ответа опрошен на семнадцатом допросе, но не ответил удовлетворительно, ибо вернулся к тем же показаниям». Согласно инструкциям инквизиции к тем же показаниям возвращаются только еретики.

После того как Бруно казнили, очевидец казни Каспар Шоппе написал два письма, в которых четырежды отметил веру Бруно в бесчисленные миры. Шоппе использовал латинскую формулировку mundos esse innumerabilis, которая числилась в списке еретических.

Возникает вопрос, почему католики считали эти взгляды ересью. Богословы объясняют: «как не может быть еще одного Христа, так и миров других быть не может».

Джордано Бруно получил обвинения в нескольких ересях, но главной было его учение о множестве миров. Он отстаивал не какую-то эзотерическую веру в нематериальные миры, а неотъемлемые составляющие современной космологии: положения об отсутствии у Вселенной центра, о несметном количестве солнц, вокруг которых обращаются другие небесные тела, и о том, что среди них может оказаться похожая на Землю обитаемая планета.

Бруно говорил, что пришел к мысли о других мирах, размышляя о всемогуществе Господа. Дескать, обладая бесконечным могуществом, Бог создал бесконечное число миров. По иронии судьбы опередившие свое время взгляды Бруно на устройство мироздания – которые оказались ближе к истине, чем версия Коперника, – уходят корнями в религиозные убеждения.

Перевод проекта Newочём

Источник: ИНОСМИ.РУ

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