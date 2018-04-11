ВЗГЛЯД. Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

В нарушение международных конвенций и двусторонних договоров Великобритания не только не допускает до Скрипалей российских дипломатов, не только отказывает во въезде в страну их ближайшим родственникам, но и фактически организовала их похищение. Именно так должна выглядеть позиция России по этому поводу. Вопрос в том, что ей делать дальше.

Гражданка России Юлия Скрипаль, отравленная неким нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, выписана из больницы и отправлена в «безопасное место». Как передает Би-би-си, это произошло еще в понедельник.

Врачи окружной больницы Солсбери также зачитали заявление о состоянии Скрипалей, в котором особо отметили, что Юлия не желает общаться с прессой. Ее отец – шпион-перебежчик Сергей Скрипаль – пока остается в больнице. «Он поправляется медленнее, чем Юлия», – отметили врачи.

Напомним, что Юлия Скрипаль, согласно официальным сообщениям, пришла в сознание еще 27 марта. Но к ней так и не были допущены российские дипломаты, что является нарушением подписанных Британией международных договоров. Например, Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.

«Мы поздравляем Юлию с выздоровлением. И все же нам нужно срочное подтверждение того, что все, что делается с ней, делается по ее доброй воле», – говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Кроме того, посольство опубликовало официальный ответ на просьбу «прокомментировать последние сообщения относительно возможного переселения Сергея и Юлии Скрипалей в США, Австралию, Канаду либо Новую Зеландию и смены ими своих имен».

Как говорится на сайте российского представительства, «такое переселение стало бы еще одним грубым нарушением международного права»: «В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации, или по крайней мере как их изоляцию».

Ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Есть два гражданина Российской Федерации, якобы отравленных в Британии. Кто их отравил – неизвестно, доказать что-либо правоохранительные органы не могут. При этом идет активное уничтожение улик – начиная с несчастных морских свинок и кота, продолжая скамейкой, где были найдены пострадавшие, заканчивая рестораном, который они в тот день посещали.

Никаких вразумительных ответов на запросы российского МИДа их британские коллеги не дают. Венская конвенция не соблюдается. О двусторонних договорах и говорить нечего.

В этой ситуации удивительно только одно: почему российские правоохранительные органы до сих пор не возбудили уголовное дело по факту похищения граждан нашей страны, если дипломаты не могут удостовериться, что с ними действительно все в порядке?

Если подходить к вопросу юридически, даже сам факт отравления Скрипалей никак не подтвержден международными непредвзятыми организациями: британцы требуют, чтобы им верили на слово. В то же время похищение двух российских граждан четко зафиксировано и никем не скрывается.

Если в дальнейшем появятся видеозаписи каких-либо заявлений Скрипалей, в которых они будут благодарить Британию за спасение и обвинять в своем отравлении Россию, по сути это ничем не будет отличаться от видеозаписей, распространяемых террористами. В них заложники нередко ругают правительство своих государств, а в затылок им при этом смотрит автомат Калашникова.

Таким образом, Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией. Официально это пока не прозвучало, но чем дальше, тем больше действия официальных британских властей похожи на методы ИГИЛ. Пожалуй, единственное отличие – в итоге террористы, как правило, убивают своих заложников, а британцы якобы спасли Скрипалей от отравления.

Конечно, в данной ситуации Россия могла бы пойти на ответные меры, задержав двух британских граждан (и даже спасти их при этом от чего-нибудь или кого-нибудь). Но это будет уподобление противозаконным действиям Лондона.

В ситуации, когда столь гордящиеся своей судебной системой британцы вдруг забывают о международном праве, единственно верным поведением России будет аккуратное следование ранее подписанным соглашениям. Параллельно необходимо требовать от международных организаций повлиять на Британию.

Конечно, тактически террористические методы эффективнее – что и демонстрирует поведение Лондона. Но в ситуации, когда британцы и Запад в целом делают ставку на краткосрочный эффект, России есть смысл думать о стратегии. Рано или поздно многочисленный вал обвинений в адрес нашей страны придется или подтверждать документально, или признавать, что вся эта истерика не имеет под собой ни малейших оснований.

И чем меньше резких и необдуманных движений сделает Россия, тем сложнее будет британцам изворачиваться.

Источник: ВЗГЛЯД

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