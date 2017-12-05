France Culture: Россия пытается вернуть свое место в космосе

Во вторник Россия запустила второй носитель «Союз» с нового космодрома на Дальнем Востоке. Эта обошедшаяся в немалые деньги база призвана стать символом возрождения российской космической отрасли. Но может ли Россия вернуть былой престиж 60 лет спустя после запуска знаменитого Спутника?

В Амурской области на юго-востоке Сибири за четыре года был простроен новый космодром «Восточный». По заявлениям российских СМИ, он стал самым масштабным проектом в стране стоимостью более 4 миллиардов евро. Во вторник в 14:41 с пусковой площадки во второй раз стартовала ракета «Союз». Владимира Путина не было на месте событий, однако он следил за всем из Москвы. Ракета несла на себе спутники ведомств и предприятий из Канады, США, Японии, Германии, Швеции и Норвегии. Однако контакт с главным спутником «Метеор» был потерян: он так и не смог выйти на заданную орбиту. Эта неудача стала унизительным ударом для политики возрождения космической отрасли в России, которая стремится вернуть достигнутое при СССР влияние.

СССР открыл для всех путь в новый мир

4 октября 1957 года ознаменовало собой начало космической эры. Эта страница истории была написана Советским Союзом. На секретной базе в Байконуре все взгляды были прикованы к ракете Р-7, которую разработал инженер Сергей Королев. Несколько минут спустя на орбиту был выведен Спутник. Сигналы первого искусственного спутника Земли были пойманы радиостанциями по всему миру.

После окончания Второй мировой войны и в разгар холодной войны СССР попал тем самым точно в цель и заработал этим подвигом «необычайную ауру во внешнем и внутреннем плане», отмечает Изабель Сурбес-Верже (Isabelle Sourbès-Verger), сотрудница Национального центра научных исследований и эксперт по космической политике.

Советский Союз ухватился за космос как идеологический инструмент и часть имиджа на международной арене.

После Спутника он записал на свой счет и другие премьеры: в апреле 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, а Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом в июне 1963 года. Кроме того, именно СССР сделал первые снимки Луны.

По словам эксперта, эти «премьеры» были для советского руководства способом «доказать, что всего этого удалось добиться благодаря марксизму, который отводит большое место науке и технологиям, и коммунизму с его стремлением создать нового человека. В течение десяти лет, до 1966 года, советская космическая отрасль выстаивалась на образе открытости и технологической мощи советской системы».

Затем стартовала лунная гонка. В ней победу одержали американцы, которые тоже решили заняться космосом. СССР мало что мог противопоставить американским бюджетам и лишился статуса первой космической державы. Как бы то ни было, он продолжил завоевание космоса и «считал обитаемый космос важным элементом. Были созданы станции «Салют» и «Мир», благодаря которым с середины 1970-х годов на орбите земли всегда находились люди».

Устремленные к звездам

Значительная часть советской космической отрасли была ориентирована на запуски и станции. При СССР промышленное производство было очень развитым. По словам Изабель Сурбес-Верже, «порядка полутора миллиона человек работали в этой сфере в космических городках, которые были закрыты для посторонних, и где все было ориентировано на космос. Это касалось, например, железнодорожных заводов, больниц, школ, где дети изучали космическую литературу… Космос был жизнью целого города». В те времена вокруг Москвы и Ленинграда насчитывалось немало космических кварталов. Закрытые города, куда можно было попасть лишь по специальному паспорту (типичное проявление культуры секретности коммунистической эпохи), располагались на Урале вдоль Транссибирской магистрали.

Космосу отводилась большая роль в советских коллективных представлениях. «Особенно среди молодежи 15-25 лет, потому что все они застали первые шаги в космосе – продолжает эксперт. – У них сложилось впечатление, что СССР делает что-то необычайное. Они говорили себе, что все жертвы после Второй мировой не были напрасными и ощущали волну оптимизма, которая позволила стране наверстать отставание от западного мира».

Ельцин перекрыл кран космической отрасли

Распад СССР положил конец планам на космос. Россия погрузилась в пучину экономических проблем, и завоевание космоса стало восприниматься не как предмет гордости, а как растрата денег. При Ельцине с 1991 по 1999 год «все шло на непосредственные нужды экономики. Космическая промышленность была приватизирована архаическим путем, каждый олигарх стал хозяином своего предприятия, а бюджеты полностью исчезли. Российский космос выжил лишь потому, что американцы, европейцы и китайцы продолжили покупать недорогие и надежные российские технологии».

Путин возобновил космическую политику

Когда Владимир Путин встал у руля в 2000 году, его волновало одно: национальная гордость. В немалой степени она должна была опереться и на возвращение России в число космических держав. Президент приступил к реструктуризации отрасли.

У него было три мотива, отмечает в вышедшей в 2007 году работе эксперт Французского института Международных отношений Лоран Нардон (Laurence Nardon): «Национальная безопасность (следует рассматривать в перспективе с нынешней американской космической политикой), экономический рост и психологическая составляющая, которая рассматривает космос как символ мощи, международного престижа и технологического суверенитета».

Способствовали тому и хорошие экономические показатели, подчеркивает Изабель Сурбес-Верже: «Путин в тот момент провел реорганизацию пенсионной системы, здравоохранения и образования, то есть вернул деньги в казну и распределил их в экономике. Тем самым он заручился активной поддержкой населения». Он национализировал комическую промышленность и собрал все предприятия в рамках «Роскосмоса».

Нехватка инженеров

Как бы то ни было, Владимир Путин столкнулся с серьезной проблемой: ему нужно было найти инженеров. «Многие субподрядчики попросту исчезли в ельцинский период, – рассказывает Изабель Сурбес-Верже. – Я знала в те времена российских коллег из космической сферы. Днем они работали преподавателями, чтобы заработать на жизнь, а по вечерам возвращались в лаборатории, где им больше никто не платил, чтобы попытаться сохранить их деятельность. У меня остались болезненные воспоминания о пустых коридорах одного московского института, которые раньше были забиты студентами. С 2000-2005 годов люди начали возвращаться, когда снова появились гранты».

В любом случае, Россия может опереться на унаследованный от СССР прекрасный опыт в двух отраслях: пилотируемых полетах (она одна обслуживает МКС) и носителях (за последние 17 лет она вывела на орбиту больше иностранных, чем своих собственных спутников). По данным газеты «Красная звезда», в 2005 году она осуществила почти половину всех запусков в мире против 22,6 % в США и 9,4 % в Европе.

«Восточный» – символ возрождения российской отрасли?

Одним из главных проектов Владимира Путина (запущен в 2007 году) стало строительство большого космодрома на территории России, на Дальнем Востоке. Первый запуск «Союза» состоялся в апреле 2016 года, уже после неудачной попытки, которая вызвала гнев Владимира Путина. Полетели головы, в том числе одного из главных руководителей сектора Леонида Шалимова, чей холдинг «Автоматика» был признан виновным в технической ошибке.

Новый космодром должен в перспективе сменить казахский Байконур (Россия арендует его с момента распада СССР за 115 миллионов долларов в год), который пока что остается единственным способом попасть на МКС и будет использоваться, как минимум, до 2023 года.

Потеря спутника во вторник стала унизительной неудачей для России, поскольку «ставит под сомнение надежность ее носителей и проливает свет на трудности, которые испытывает отрасль с достаточным контролем качества для предотвращения подобных проблем». Тем более что это не первый провал для России. В 2015 году был потерян направлявшийся на МКС грузовой корабль, что повторилось и год спустя. В мае 2015 года носитель «Протон» не смог вывести на орбиту мексиканский спутник связи.

Конкуренция

Хотя Россия уже не первый год участвует в международных космических программах, ей не удается наверстать отставание, прежде всего в электронике, хотя телекоммуникационной сфере отводится большая роль в космической промышленности. Кроме того, ей приходится иметь с конкуренцией со стороны частных предприятий, которые не являются выходцами их традиционного космического сектора, но продвигают отрасль вперед. «В частности они выпускают продукцию в открытых источниках, например, кубсаты, маленькие спутники, которые демократизируют космическую технику», – объясняет Изабель Сурбес-Верже.

НАСА по инициативе Дональда Трампа рассматривает возможность отправки миссии на Марс к 2030 году или даже раньше, однако России пришлось отказаться от прежних больших планов. Разрабатываемая в сотрудничестве с Европейским космическим агентством миссия ExoMars-2018 была отложена на два года. То же самое касается и лунной программы: пилотируемый полет состоится не раньше 2030 года.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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