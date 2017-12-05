Апостроф. Борьба с воровством в украинской власти: несколько неожиданных способов

Законодательство Украины предусматривает конфискацию имущества коррупционеров

Украина долго и упорно, по крайней мере на словах, борется с коррупцией, но пока без особых успехов – страна по-прежнему по уровню коррумпированности занимает верхние строчки мировых рейтингов. Интересный способ борьбы со взяточничеством недавно продемонстрировала Саудовская Аравия, где несколько десятков топ-чиновников, включая 11 принцев, были задержаны по обвинению в коррупционных действиях. Тем из них, кто компенсирует в бюджет страны ущерб, оцененный в $100 млрд, обещана свобода. Приемлем и полезен ли для Украины такой опыт, выяснял «Апостроф».

В Саудовской Аравии недавно задержали 11 принцев и несколько десятков бывших и действующих высокопоставленных чиновников, которым выдвинули обвинения в коррупции. Этот шаг уже назвали беспрецедентным в современной истории королевства.

При этом подавляющее большинство (95%) фигурантов громких дел о коррупции решили пойти на сделку со следствием и компенсировать бюджету ущерб, нанесенный их действиями. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, по решению которого и были проведены задержания, заявил, что общая сумма выплат может составить около $100 млрд. Один из задержанных – принц Митаб бен Абдалла – уже отпущен на свободу в обмен на $1 млрд.

Посадите трех своих друзей

Впрочем, подобная практика существовала и раньше – в других странах мира. Например, в Сингапуре, который со времени обретения независимости в 1965 году до настоящего времени превратился из насквозь коррумпированной и отсталой страны в процветающее государство с минимальным уровнем коррупции.

Антикоррупционное законодательство Сингапура менялось, в частности, существенно выросли штрафы для коррумпированных чиновников – до уровня полученных ими взяток. Кроме того, у судов появилось право конфисковать собственность и денежные средства чиновников, происхождение которых те не могли объяснить.

Параллельно с этим велась непримиримая борьба с мафиозными кланами, которые нередко действовали в сговоре с госслужащими.

Самим же чиновникам значительно подняли зарплаты – разумеется, в обмен на пристальный контроль над их доходами и расходами.

Искоренением коррупции Сингапур обязан Ли Куан Ю, который был премьер-министром страны на протяжении более 30 лет. Сингапурский деятель боролся с коррупцией жестко, а иногда и жестоко. Именно его авторству приписывают фразу: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что, и они знают, за что».

Нечто похожее происходило и в Грузии. После победы Революции роз во главе с Михаилом Саакашвили в этой стране в 2004-2005 годах развернулась самая настоящая война с коррупцией. Прогресса удалось добиться повышением зарплат госслужащим, а также арестами чиновников, заподозренных во взяточничестве. Законодательно была предусмотрена конфискация их имущества, если они не могли доказать законность его приобретения. Вместе с тем коррупционеры могли заключать сделку со следствием и, выплатив в бюджет значительные суммы, выйти на свободу. Грузинская оппозиция, между тем, заявляла, что нередко под предлогом борьбы с коррупцией власть сводила счеты с неугодными.

Абсолютная анархия

Применим ли подобный опыт в Украине? «Опыт Саудовской Аравии – интересный, в определенной мере эффективный путь решения, поскольку все происходит достаточно быстро», – сказал «Апострофу» глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, добавив, что, скорее всего, к Украине он неприменим. – В Саудовской Аравии и Украине разное государственное устройство. Абсолютная монархия может себе такое позволить».

С этим согласен специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Невозможно сравнивать абсолютную монархию и такую страну, как Украина. Теоретически он (опыт Саудовской Аравии, – «Апостроф») мог бы казаться красивым, но это невозможно. Этого не позволяют ни политическая система, ни ментальность, ни законодательство Украины», – сказал он в комментарии изданию.

Также, по словам эксперта, нельзя сравнивать ситуацию в нынешней Украине и в Грузии при президенте Михаиле Саакашвили.

«Нужно большое событие, большая волна, когда к власти приходит тот, кому все доверяют. Грузии помогло то, что власть Саакашвили была абсолютной, а в Украине это утонет в разборках, и нужные [законодательные] изменения не будут проведены», – сказал он.

По мнению исполнительного директора Фонда Блейзера Олега Устенко, то, что произошло в Саудовской Аравии, правильно было бы назвать не борьбой с коррупцией, а амнистией капиталов (то есть легализацией незаконных денежных средств, которая обычно происходит путем уплаты налога).

«С экономической точки зрения (а там было разное), наследный принц пытался пополнить государственную казну и легализовать капиталы. И он решил, что легализовать капиталы можно путем уплаты такого своеобразного «налога», – сказал эксперт в комментарии «Апострофу».

При этом основным условием амнистии капитала является доверие населения к власти и ее действиям. «Если этого доверия мало, то это будет невозможно. Поэтому в привязке к Украине у меня есть какие-то смутные чувства, я не уверен, что это сработает в условиях нашей страны», – отметил Устенко.

Кроме того, по его мнению, есть очень большой риск, что подход к амнистии капиталов коррупционеров в Украине будет довольно выборочным.

Вор должен сидеть в тюрьме

Впрочем, возможно, Украине вовсе и не нужно перенимать опыт Саудовской Аравии или даже Грузии.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев напомнил, что в Украине принято законодательство, которое «позволяет любому прокурору при осуждении любого чиновника забрать все имущество, происхождение которого чиновник не может пояснить».

«Осталось только этот закон воплотить в жизнь. Именно для этого мы предлагаем создать антикоррупционный суд для рассмотрения дел о топ-коррупции, по людям, которые больше всего награбили, и, пользуясь принятым законодательством, отправлять их за решетку и забирать награбленное», – сказал нардеп «Апострофу».

При этом конфискация имущества и возвращение украденных средств не должны давать коррупционерам права на освобождение от правосудия.

«Я категорически против того, чтобы чиновники просто откупались. Нам необходимо воспитать новых добропорядочных государственных управленцев, новую государственническую элиту. И для того, чтобы это сделать, нужно, в том числе, иметь антипример – когда нынешние руководители государства будут в тюрьмах за незаконное обогащение, за другие коррупционные преступления, последующим топ-чиновникам будет легче понять, почему стоит быть добропорядочными», – заявил Соболев.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.