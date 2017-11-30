The New York Times: Сможет ли Меган Маркл спасти монархию?

Когда они только начали встречаться, пресса начала шуметь, повеяло снобизмом: Меган Маркл (Meghan Markle) – наполовину черная, американка, разведенная, актриса – настоящий курьез. Возможно, это лишь проходной этап. Ее сравнивали с предыдущими девушками, все они были блондинками голубых кровей. Затем на сцену выкатилась сводная сестра, которая объявила, что поведение мисс Маркл «не соответствует поведению члена королевской семьи» и раскидала книгу в жанре «рассказать все» по издательствам. Все это подразумевало, что мисс Маркл была слишком неподходящим кандидатом, чтобы воспринимать ее всерьез. Она никогда не присоединится к дому Виндзоров.

Однако это все-таки происходит. В заявлении, которое было опубликовано в понедельник утром, его королевское высочество принц Уэльский заявил, что мисс Маркл выйдет замуж за принца Гарри этой весной. В эпоху Брексита и Дональда Трампа, когда мы видим, как увеличивается число преступлений на почве расовых различий и распространяется риторика ненависти и страха, союз принца Гарри с мисс Маркл – не только смелое противоядие, он еще имеет и крайне важное политическое значение (хотя мисс Маркл, которая раньше обсуждала тему сложности своей идентичности как женщины смешанной расы и говорила, что находит разговоры о своей расе «обескураживающими», так может и не считать).

Надо признаться, по большому счету я до последнего времени была равнодушна к монархии. Она казалась мне устаревшим, архаичным и закрытым институтом, с которым у цветных людей не может быть ничего общего и в котором они не чувствуют заинтересованности, учитывая его долгую историческую связь с колониальными проектами.

Принц Гарри, который стал открыто и вызывающе встречаться с мисс Маркл, заставил меня, черную британскую женщину, начать смотреть на представителей королевского дома немного по-другому. Внезапно они – или как минимум Гарри – показались более прогрессивными. И не только мне: другие цветные женщины тоже, как я увидела, начали обращать внимание и говорить о монархии. Друзья начали обсуждать возможность помолвки и то, будут ли члены королевской семьи достаточно дальновидными, чтобы дать Гарри разрешение на это. Когда, наконец, было сделано объявление, реакция цветных людей по обе стороны океана была подобна взрыву, информация мгновенно распространилась в интернете.

Что-то происходило: со времен Дианы, принцессы Уэльской, со стороны молодежи не было такого интереса к члену королевской семьи.

Еще до своего объявления принц Гарри превзошел все ожидания Великобритании. За последние несколько лет он вырос из озорного, слегка непослушного молодого человека (на ум приходят его авантюры без одежды, когда он отрывался в поездке в Вегас в 2012 году) до более зрелой сегодняшней версии самого себя.

Он прошел через раскаяние, развитие, достиг нового уровня комфорта в и более четкого понимания направления своей жизни. Он отслужил в армии, создал «Игры непобежденных» (The Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, – прим. перев.), занимался благотворительной работой, при этом сохраняя определенное нахальство, теплоту и доступность. Он был принцем, который серьезно относился к своим обязанностям, но, казалось, не слишком серьезно – к себе самому.

Сейчас, в момент своей помолвки, принц Гарри выбросил королевский свод правил о том, кто может, а кто не может стать принцессой. В своем выборе партнера он проявил подлинную храбрость и стремление совершать поступки на своих условиях. Это был акт королевского бунта, которого никто не предвидел.

Вступаем ли мы сейчас в новую эпоху, когда расовые и классовые границы в Великобритании будут разорваны, когда люди станут размышлять более открыто о том, кого они могут считать партнером? Возможно, это слишком оптимистично, хотя кое в чем и нет: в Великобритании растет число смешанных браков. В этом отношении принц и мисс Маркл следуют за тенденцией, а не начинают ее. Гораздо более интересен вопрос о том, приведет ли появление такой необычной пары к росту среди цветных людей интереса в этом самом устаревшем институте страны.

За заявлением последовала расистская реакция – такая же, как в момент, когда стало известно, что они встречаются. Возможно, будет и больше. Приятно видеть принца, который не боится потерять пару перьев, который ясно показал свою позицию в отношении этих предрассудков, отказавшись позволить им повлиять на свой личный выбор. Гарри выступает представителем современного поколения, принцем нашего времени. Его влияние на модернизацию образа королевской семьи нельзя недооценивать. Благодаря ему королевская семья словно больше сблизилась с народом. Его союз с мисс Маркл потряс ключевые представления страны о том, кто достоин сидеть за королевским столом.

Мы живем в странные времена, когда американский президент потакает ненависти правого крыла в мире, который как будто сделал несколько шагов назад. И в такие времена то, что британский принц пошел как против королевских, так и против общественных норм, чтобы сделать предложение своей подруге смешанной расы, заслуживает улыбки.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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