Газета.ru. Все запущено: куда долетят ракеты Кима

Пхеньян провел очередные ракетные испытания – межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15» превзошла по дальности и высоте полета все предыдущие модели. В КНДР заявили, что новая ракета может долететь до любой точки США. Эксперты тем не менее сомневаются, что Пхеньяну удастся нанести по Штатам ядерный удар, зато говорят о потенциальной опасности успехов северокорейской оборонки для России.

Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-15». Пуск был произведен из окрестностей Пхеньяна в ночь на 29 ноября в 03:18 утра по местному времени (22:18 мск). Новая ракета превосходит по всем показателям «Хвасон-14», испытанный в июле, – КНДР добилась большей дальности (950 км) и высоты (4475 км) полета.

В конце июля северокорейская ракета смогла преодолеть расстояние 933 км, а вот высота полета составила лишь 2800 км. Прогресс уже признали американские, японские и южнокорейские военные. В МИД КНДР утверждают, что «Хвасон-15» способен нести «сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку» и поразить «любую цель на территории США».

Что говорит мир и твиттер Трампа

Представители северокорейского посольства в РФ подчеркнули, что разработка стратегического оружия ведется исключительно ради сохранения «мирной жизни народа КНДР» и для защиты северокорейского суверенитета от «политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны Штатов». В диппредставительстве заверили, что нынешний запуск никоим образом не угрожал безопасности соседних стран.

Россию эти доводы не убедили – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что Москва считает действия КНДР «провокационными» и «провоцирующими рост напряженности в регионе».

«Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем соответствующим сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию», – сказал Песков.

Сеул не оставил действия Пхеньяна без ответа – после запуска «Хвасон-15» Южная Корея тоже произвела ракетный пуск. Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в срочном порядке созвонился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения дальнейших действий. Глава Белого дома также поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Вашингтон, Сеул и Токио немедленно запросили проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН, что, впрочем, тоже стандартно для подобных ситуаций.

Президент США непосредственно после пуска ограничился только короткой фразой: «Это ситуация, с которой мы справимся». Однако позже, после разговора с председателем КНР Си Цзипьпином, объявил о новых ограничительных мерах в отношении КНДР.

«Дополнительные масштабные санкции против КНДР будут введены уже сегодня. Эта ситуация будет под контролем!» – написал Трамп в своем твиттере.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время общения с журналистами в Белом доме заверил, что Вашингтон «продолжит привлекать все ресурсы, чтобы экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы».

До США долетит, но боеголовку не донесет

Эксперты допускают, что северокорейские ракеты уже могут достигнуть территории США. По словам директора программы «Ядерное нераспространение» ПИР-Центра Андрея Баклицкого, последний пуск действительно стал самым дальним за всю историю ракетно-ядерной программы КНДР. «Ракета летела по не совсем обычной траектории, а по сильно завышенной, но если ее развернуть в обычную траекторию, то дальность очень хорошая, ракета могла бы достать до территории Соединенных Штатов», – сказал он.

Тем не менее, нельзя с уверенностью утверждать, что эта ракета смогла бы донести ядерный заряд до США при реальной атаке.

«Это, скорее всего, было испытание с макетом ракеты, а не с настоящей боеголовкой, поэтому реальная дальность была бы значительно ниже», – пояснил Баклицкий.

Он отметил, что не представляет сценарий, по которому Пхеньян мог бы первым нанести удар по Соединенным Штатам, поскольку это будет означать конец существования КНДР как государства. «Начнется полномасштабная операция, и Северная Корея, скорее всего, будет уничтожена, а ее руководство – убито или захвачено. Мировое сообщество никоим образом не будет защищать КНДР. Табу на применение ядерного оружия настолько сильно, что его нарушение будет означать карт-бланш для США – они смогут сделать с Северной Кореей что угодно», – объяснил эксперт.

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов подчеркнул, что даже если северокорейские ракеты уже могут долететь до США, они вряд ли будут правильно наведены.

«Пока все ракеты падали в совершенно неожиданных местах. Если ракету запустить правильно, у нее может быть дальность до 9 тыс. км. Но чтобы нанести удар по США, надо представлять, до какой точки нужно донести ядерную боеголовку. Также я не думаю, что у них есть серьезные функционирующие боеголовки, которые могут транспортироваться ракетами», – сказал эксперт, добавив, что даже если ракеты способны долететь до США, их смогут сбить на подлете.

Москве стоит беспокоиться?

Коновалов также объяснил, почему ситуация с ракетно-ядерной программой КНДР является угрозой для безопасности Российской Федерации – стране могут нанести урон как случайное падение северокорейской ракеты, так и ответные действия США в случае ядерного пуска со стороны КНДР.

«Учитывая непредсказуемость точки падения северокорейской ракеты, не надо забывать, что от КНДР до нашего Приморья по прямой всего несколько сот километров.

Если американцам придется наносить удар по северокорейской ядерной инфраструктуре, то можно предполагать выброс большого количества радиации из-за ее разрушения, и облако, в зависимости от ветра, легко может оказаться на нашей территории», – напомнил Коновалов.

Расстояние от Пхеньяна, из района которого был произведен последний ракетный пуск, до Владивостока всего 685 км. А ближайший к КНДР населенный пункт в России – приграничный поселок Хасан – расположен в 560 км от северокорейской столицы.

На 29 ноября уже запланировано экстренное совещание Совета Безопасности (СБ) ООН, на проведении которого настояли постпреды США, Японии и Южной Кореи. Вполне вероятно, что по итогам этого совещания будет принята резолюция о новых санкциях в отношении Пхеньяна. Этим летом СБ ООН единогласно принял резолюцию 2356 о расширении санкций против КНДР в ответ на регулярное проведение Пхеньяном ракетных испытаний, а после июльского запуска ракеты «Хвасон-14» санкции вновь были ужесточены.

Источник: Газета.ru

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