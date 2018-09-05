7 Дней (США). Глобальное потепление может вызвать войны и насилие

Войны, убийства и другие акты насилия, скорее всего, станут более распространенными в ближайшие десятилетия, поскольку последствия глобального потепления вызывают вспышки агрессии во всем мире, говорится в статье, опубликованной в американском издании «7 Дней».

Исследование, подробно освещенное в журнале Science, обобщает результаты работ, охватывающие различные области, от археологии до экономики, чтобы создать более четкую картину того, как перемены, связанные с повышением температуры и осадками, могут вызвать агрессию.

Хотя ученые не знают точно, почему глобальное потепление провоцирует насилие, полученные данные свидетельствуют о том, что это еще одно важное последствие изменения климата, в дополнение к повышению уровня океана и усилению периодов необычно жаркой погоды.

«Это исследование показывает, что польза сокращения выбросов парниковых газов на самом деле больше, чем мы думали ранее», – говорит главный автор исследования Соломон Сян, экономист из Принстонского университета в Нью-Джерси.

Ради завершения своего анализа Сян и его коллеги просмотрели сотни исследований по целому ряду областей, включая климатологию, археологию, экономику, политологию и психологию.

В конечном итоге, команда остановилась на 60 исследованиях, связанных с климатом, конфликтами, температурой, насилием и преступностью, и повторно проанализировала данные этих исследований с использованием общей статистической структуры.

Результаты были поразительными: даже относительно незначительные отклонения от нормальной температуры или количества осадков существенно увеличивают риск конфликтов на разных уровнях, начиная от индивидуальной агрессии, например убийств и изнасилований, и заканчивая политической нестабильностью на уровне одной страны и международных войн.

Данные исследования охватывали все основные регионы мира и разные промежутки времени, от нескользких часов и лет до десятилетий и столетий. В итоге, ученые обнаружили аналогичные модели человеческой агрессии, вызванные климатическими факторами.

В качестве примеров можно привести всплески бытового насилия в Индии и Австралии, учащение избиений и убийств в Соединенных Штатах и ​​Танзании, этническое насилие в Европе и Южной Азии и применение силы в Нидерландах.

Среди исследований была работа, связывающая повышенную политическую нестабильность и войны древней цивилизации майя с длительными засухами, вызванными климатическими сдвигами, причиной которых было глобальное потепление на территориях вблизи Тихого океана.

«Вот тогда и закончился классический период цивилизации майя», – говорит соавтор исследования Эдвард Мигель, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли.

Еще одно исследование установило связь между крахом древней кхмерской цивилизации в Камбодже 14-го века, которая построила храм Ангкор-Ват, с продлившейся несколько десятилетий засухой, перемежавшейся сильными муссонными дождями.

Брэд Бушман, профессор коммуникаций и психологии в Университете штата Огайо, который специализируется на человеческой агрессии и насилии, назвал исследование «впечатляющим». «Надеюсь, это исследование повысит осведомленность о том, что изменение климата охватывает разные сферы человеческой деятельности, включая войны», – говорит он.

Бушман считает, что резкие изменения температуры и количества осадков делают людей более угрюмыми. «Когда люди находятся в плохом настроении, они более склонны к агрессии», – сказал он.

Другая теория заключается в том, что нехватка или избыток осадков могут привести к экономическому краху. Когда народ имеет очень низкий доход или экономика региона рушится, это меняет мотивацию человека – например, он решает вступать в повстанческую группировку.

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Источник: ИНОСМИ.РУ

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