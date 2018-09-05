The Guardian (Великобритания). Рой из 20 000 пчел атаковал прилавок с хотдогами

Толпы людей охотно наблюдали за тем, как офицер полиции Нью-Йорка, на время ставший пчеловодом, собирает насекомых с прилавка с помощью… пылесоса. Как пишет The Guardian, работа в офисах была полностью остановлена из-за любопытства сотрудников.

Адам Габбатт (Adam Gabbatt) – Работа остановилась в офисах Нью-Йорка во вторник днем, так как толпы людей с интересом наблюдали, как передвижной прилавок с хотдогами очищают от 20 тысяч пчел. Пчелы буквально роились вокруг прилавка, расположенного в квартале к югу от Таймс-сквер. Нападение произошло около часа дня.

Тысячи людей смотрели прямую трансляцию Reuters – торговая тележка стоит рядом со штаб-квартирой новостного агентства в Нью-Йорке – и потом, когда был вызван полицейский, чтобы удалить пчел с помощью пылесоса, стали досматривать в Твиттере. Участок улицы на углу 42-й Стрит и 7-й Авеню был закрыт на время проведения этой деликатной процедуры.

Офицеры из Нью-Йоркского департамента полиции охраняли территорию, некоторые с большим желанием, чем другие. В это время один из их коллег надел шляпу пчеловода и подошел к ларьку.

Пчелы представляли собой плотный клубок размером приблизительно в квадратный метр. Усатый офицер полиции, одетый в белую куртку толстые перчатки приступил к сбору пчел, который занял около 40 минут. За процедурой наблюдали пользователи интернета. Примерно к 3 часам дня офицер удалил с зонтика прилавка большую часть пчел. На вопрос, безопасно ли оставаться в этом районе, полицейский указал на своего коллегу и сказал: «Он их собирает, так что проблем больше не будет».

Эндрю Коте, который управляет Ассоциацией пчеловодов Нью-Йорка, ответил на звонок из полиции Нью-Йорка и наблюдал, как собирали пчел. Удаление пылесосом – это был специально адаптированный пылесос – обычное явление, сказал Коте. Он подсчитал, что на зонтике было 20 тысяч пчел, и добавил: «Вы должны сосчитать число лапок и разделить на шесть, чтобы быть уверенным в их количестве». Говоря о «мотивации» пчел, Котэ сказал, что, по-видимому, они хотели хот-дог.

В дальнейшем разговоре Котэ пояснил, что он пошутил по поводу пристрастия пчел к хотдогам, и просто этот рой, вероятно, вылетел из плохо управляемого улья. Он сказал, что в квартале от места происшествия есть несколько ульев. К 3.15 полиция вновь открыла улицу, хотя несколько пчел все еще находились на месте происшествия. Котэ пожурил корреспондента The Guardian за то, что тот пригнулся, когда мимо пролетели пчелы. «Ты не умрешь, – сказал Коте. – Если только ты не анафилактик (аллергик – прим. ред.)».

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Источник: ИНОСМИ.РУ

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