Delfi.lv. Лайма Вайкуле: я не играю в политические игры, мои критики – звери и зомби

Латвийская певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом «360 градусов» прокомментировала критику в свою сторону в связи с ее высказываниями о том, что она не собирается выступать в «российском Крыму».

11 августа на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле заявила, что не поедет в Крым за любые деньги. «Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», – цитирует Вайкуле газета «Думская».

Певица также заявила, что была рада сообщениям о распаде СССР, так как никогда не питала к нему теплых чувств. Она отметила, что переходный период после распада оказался очень тяжелым, и в Латвии была нищета. То же самое, по ее мнению, ждет и Украину в случае вступления в ЕС, однако в итоге украинцы будут счастливы.

Высказалась Вайкуле и в защиту своих коллег, которые попали на Украине в «черные списки». «Артисты – это дети. Дети могут черт-те что выкинуть. И артисты тоже. Они настолько отняты от всего реального. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», – отметила певица.

На заявление Вайкуле резко отреагировали российские политики и деятели культуры. Певица решила прояснить свою позицию. Она назвала скандал с Крымом «раздутой ситуацией» и заявила, что не собирается оправдываться.

«Нет повода комментировать, это раздутая ситуация. Я ничего не могу просто комментировать. Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться», – сказала Лайма Вайкуле в комментарии для канала «360 градусов».

Латвийская певица шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме, сообщает РИА Новости. «Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Я сейчас первый раз его включила посмотреть, какая реакция, что там происходит… Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят… Журналисты – провокаторы и вруны, вот мои впечатления», – заявила певица латвийским СМИ.

Она сказала, что ей безразлично, чем этот скандал может закончиться и выразила сожаление, что ее российские коллеги по музыкальному цеху повели себя таким образом. «Они показали свое лицо. Они бедные люди, которые не знают, как себя показать. Я даже не знаю, что сказать. Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто», – добавила Лайма.

По словам певицы, она не хочет больше участвовать в скандале. «Ни реагировать, ни говорить об этом ничего больше не собираюсь», – заявила она. «Я вообще вне политики. Наверное, было глупо втягиваться в это. Я не понимала, что это – политика. Я люблю одинаково все страны мира, потому что я – человек мира», – так прокомментировала Лайма Вайкуле свое заявление о Крыме во время прямого эфира программы «60 минут». Певица попросила не втягивать ее в политические дискуссии.

«Я ничего не понимаю в политике. Я знаю, что нам, европейцам, запрещено работать в Крыму. Я говорю: «Нет, я не буду работать». Разве это надо обсуждать?» – сказала Вайкуле в интервью телеканалу «Россия», сообщают Вести.ru.

Артистка напомнила, что для дружбы народов она лично сделала немало: ходила в правительство Латвии и просила закрыть черные списки для многих российских артистов, в том числе для Иосифа Кобзона и Валерии. А также подписывала письма, в которых просила не впутывать артистов в политику.

«Я имею орден Дружбы и никогда в своей жизни не высказывалась плохо ни о русском, ни об украинском, ни о казахском, ни о грузинском, ни об одном народе. Я их всех люблю. У меня везде друзья», – отметила Лайма.

Лайма Вайкуле считает, что люди, которые говорят ей не приезжать в Россию, – провокаторы, они некрасиво себя ведут. «У меня столько друзей в России, я училась в России, я знаю язык и я никогда в жизни не критиковала Россию, я ее обожаю. Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах», – пообещала Вайкуле.

Она призналась, что не знала об отсутствии запрета на концертную деятельность в Крыму для граждан Евросоюза: «Хорошо, что вы мне об этом рассказали. Я об этом не знала».

Кроме того, певица пояснила, почему не жалеет о распаде Советского Союза, сообщает Вести.ru. Она завидует сегодняшней молодежи, которая знает языки, которая гордо может поехать в любую страну мира, поучиться пению: «Это же счастье! У меня такой возможности не было. Сейчас для молодежи просто счастье, что Советский Союз развалился. Я говорю об этом, как музыкант. Задача музыканта – объединять!»

Источник: ИНОСМИ.РУ

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