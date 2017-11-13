Riga.Rosvesty: Распродажа Украины

Официальный Киев готовит к приватизации последние ценные активы страны.

Киев – Нехватка внутренних ресурсов при полном отсутствие финансовой помощи извне, резкая девальвация гривны, разваленная промышленность и стремительный регресс в экономике, нежелание МВФ и далее вливать немалые средства в «бездонную бочку» вынуждают власти Украины пойти на крайние меры – распродать то последнее, что еще осталось ценного в стране. Но как показывает ситуация, осталось у Украины абсолютно немного. 9 ноября Верховная рада приняла закон о приватизации и планирует выручить на распродаже 22 миллиарда гривен, что составляет порядка 840 миллионов рублей. В масштабах 40-миллионной страны – это ничто и ситуацию уж точно не исправят. Скорее, на какое-то время продлят «агонию умирающего». А что дальше? Порошенко и его команда сейчас об этом старается не думать. Будет день, будет и пища. Но не факт, что будет. Из самого ценного на Украине остались люди и земля. Но первых давно уже продали и перепродали, за вторым дело явно не станет.

Задача № 1 – все продать за полгода

9 ноября 2017 г. с подачи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Верховная рада 258 голосами «за» приняла в первом чтении законопроект №7066 о приватизации государственного имущества. По словам премьера, 3,5 тысячи предприятий являются убыточными и давят на бюджет. Более того, их продажа являлась главным требованием МВФ.

В. Гройсман также отметил, что этот законопроект позволит привлечь инвесторов на убыточные государственные предприятия, а также снизить коррупцию.

«3,5 тысячи госпредприятий генерируют убытки государству и прибыль тем, кто кормится возле них. Прошу поддержать законопроект и открыть возможность для формирования качественного законодательства», – отметил Гройсман.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что принятие закона позволит унифицировать и оптимизировать законодательство по вопросам приватизации, усовершенствовать механизмы и процедуры приватизации, ускорить процессы приватизации, повысить экономическую эффективность продаж объектов и увеличить поступления в бюджет.

«В данном законопроекте предлагается консолидировать нормы 7 законодательных актов в один закон, который унормирует вопросы приватизации. Основной целью законопроекта является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – раздел на объекты малой и большой приватизации. Предусматривается расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставление на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества. Также – обеспечение конкуренции покупателей путем расширения перечня инвесторов, защита их прав, ограничение до 3 лет обжалования приватизации», – заявил временно исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

Согласно законопроекту, по словам депутата, внедряется новый подход к большой и малой приватизации. Так, в случае большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах. В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых больше 250 миллионов гривен. Также, законопроект сокращает сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивает срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Что решили продать?

План приватизации на Украине не выполнялся в течение трех лет, но власти уверены, что принятием соответствующего законопроекта откроет путь к продаже около 3,5 тысячи госпредприятий. На сегодняшний день госбюджетом доходы от приватизации запланированы на уровне 17,1 миллиарда гривен. В проекте госбюджета на 2018 г. план приватизации предусматривает прибыль в размере 22 миллиардов гривен (840 миллионов долларов).

По данным Фонда госимущества, на завершающем этапе подготовки находится более 30 отечественных предприятий, которые в начале декабря должны быть выставлены на продажу. Так, государством планируется продать по 25% акций предприятий Донбассэнерго, Сумыоблэнерго, Одессаоблэнерго, Укрнефтепродукт, Укрхудожпром, Белоцерковский завод резиновых технических изделий, научно-производственное предприятие «Система», Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал», Тернопольское объединение «Текстерно», Индустриальная стекольная компани» и другие объекты малой приватизации.

В ближайшее время Фонд госимущества ожидает передачи еще 893 предприятий, определенных Минэкономразвития, для начала процедуры приватизации. Балансовая стоимость их активов составляет более 189 млрд. грн. В частности, объявлено о планах продажи государственных пакетов акций Николаевской (99,9 %), Днепровской (99,9 %) и Херсонской (99,8 %) ТЭЦ, Запорожьеоблэнерго (60 %), Николаевоблэнерго (70 %), Тернопольоблэнерго (50,9 %), Харьковоблэнерго (65 %), Хмельницкоблэнерго (70 %) и Черкассыоблэнерго (46 %).

Планом приватизации на 2018 г. предусматривается также возможная продажа Одесского припортового завода, Центрэнерго, Турбоатома, Аграрного фонда, Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины и ряда объектов малой приватизации.

«Фонд государственного имущества Украины в начале декабря выставит на биржевые торги, блокирующие пакеты акций, так называемые двадцатьпятки – Донбассэнерго, Сумыоблэнерго, Одессаоблэнерго и еще 13 предприятий», – заявил Трубаров.

По его словам, до конца года Украина также выставит на продажу Укрнефтепродукт, Укрхудожпром, Белоцерковский завод резиновых технических изделий, Научно-производственное предприятие «Система», Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал», Тернопольское объединение «Текстерно», Индустриальную стекольную компанию и другие объекты малой приватизации.

Несколькими месяцами ранее, а именно 16-31 августа 2017 г. ФГИУ продпл по 25% акций Киевэнерго, ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Днепрооблэнерго. Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы «Систем Кэпитал Менеджмент», управляющей активами украинского олигарха №1 – Рината Ахметова.

В начале октября 2017 г. ФГИУ попытался снова продать по 25% государственных пакетов акций Одессаоблэнерго, Сумыоблэнерго и Донбассэнерго, но желающих приобрести их не оказалось. Фонд планирует снова выставить эти активы на продажу, но уже после их переоценки.

Кто все купит в конечном итоге?

Во время принятия данного законопроекта особенно подчеркивалось, что в условиях «войны» с Россией страна-«агрессор» не сможет принимать участие в торгах. И как стало известно журналистам, ставка делается на арабские страны и США. Во время своего недавнего арабского турне президент Украины Петр Порошенко пригласил компании из Саудовской Аравии принять участие в украинской приватизации, ранее, с таким же предложением он обратился и к компаниям «HorizonCapital» и «Western NIS Enterprise Fund». Обе компании успешно работают на Украине уже более 10 лет и представляют на Украине государственные и международные финансовые учреждения, пенсионные фонды, семейные бюро и инвесторов с общим капиталом свыше 350 миллиардов долларов. А три фонда, которыми управляет НС, уже инвестировали в более чем 140 компаний и привлекли в них 1,5 миллиарда долларов, создав более 45 тысяч рабочих мест. Но, что самое интересное, эти структуры имеют полную поддержку со стороны…Госдепартамента США. Первой же компанией и вовсе руководила экс-министров финансов Украины с американским гражданством – Наталья Яресько.

Естественно, что на Украина нашлось немало противников приватизации даже среди тех, кого уж никак не назовешь не «патриотом».

«Я считаю, что это подготовка очередного дерибана и это недопустимо. Мы сегодня должны стабилизировать ситуацию в стране, стабилизировать доходы граждан, должен быть мир в стране и только после этого мы можем говорить о продаже какой-то части государственного имущества», – заявил народный депутат Нестор Шуфрич.

По его словам, украинская власть намеренно доводит ранее прибыльные предприятия до такого состояния, что бы их можно было продать за бесценок:

«У нас почему-то перед приватизацией предприятие, которое два года назад было мегаприбыльным, вдруг стало убыточным, вдруг обременено долгами», – добавил он.

Согласен с ним, и народный депутат Украины Дмитрий Добродомов, считающий, что данная волна приватизации готовится под конкретных покупателей и условия приватизации будут для них выписаны наиболее выгодные:

«Нужно было видеть, как основные политические бенефициары радовались принятию этого законопроекта. Это люди, которые непосредственно связанны с бизнесом, которые непосредственно готовят почву для выкупа этих предприятий, или государственных монополий. Где гарантия, что во время этой приватизации, опять-таки, конечными бенефициарами не окажется российский капитал? Такой гарантии нет», – сказал депутат.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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