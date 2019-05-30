Зверев требует называть его «суперзвездой», а Хлестов не может уснуть в номере без телевизора. Райдеры артистов

Лето – сезон фестивалей и оpen-air. Фанаты встретятся с любимыми артистами. «Звёзды» исполнят свои лучшие хиты. Больше всего забот в это время у организаторов. На их плечи ложатся звук свет, декорации и самое главное – райдеры артистов.

Список условий и требований к устроителям мероприятия уже давно стал не менее важным документом, чем договор оплаты выступления. В райдере прописана логистика, условия проживания, перемещения, обустройство гримерки, питание и ещё тысячи пунктов, которые иногда становятся настоящим испытанием для организаторов. Максим Каминский, концертный организатор:

У нас были случаи, когда мы даже в декабре ездили и собирали 5 видов ягод по магазинам, чтобы в каждом номере было ассорти из ягод. Но зачастую райдеров, как у мировых артистов, например, как у Мадонны – каждый раз менять унитаз после её похода, – нет.

Требования музыкальных групп делятся на технические и бытовые. Первые касаются оборудования и необходимого числа специалистов для фееричного шоу. Именитые артисты нередко лично проверяют, насколько ответственно ивент-менеджеры подошли к настройке звука, света или пиротехнических установок. Максим Каминский:

У многих артистов прописан момент: в гримёрке должны быть определённые вещи. Есть пункты: отсутствие посторонних людей, запрещена съёмка. Есть и такие артисты.

В тоже время пункты бытового райдера частенько становятся инструментом пиара. Например, Сергей Зверев требует принимающую сторону называть его исключительно «суперзвездой», а Алексей Хлестов не может уснуть в номере без телевизора. Невыполнение условий может привести даже к отмене выступления, однако организаторы готовы к любому «звёздному» капризу.

Ольга Коробчиц, режиссёр-постановщик фестивальной зоны II Европейских игр:

Когда человек выпускает хит, то сразу появляется такое: «Ну, наконец-то, я чего-то добился, я чего-то стою, следовательно, у нас должен быть серьёзный райдер». Ближайшее «звёздное» мероприятие стартует в Минске 21 июня. В фестивальной зоне II Европейских игр за 12 дней выступят около 200 белорусских и зарубежных артистов. Беларусь, Россия, Украина, Франция. Качать танцполы будут и поп-исполнители, и брутальные рокеры. Проследить за тем, чтобы никто из них не чувствовал недостатка внимания к своей персоне, задача не из простых.

Ольга Коробчиц:

Организаторский состав этого мероприятия, в него входят более 20 человек. Также мы привлекаем дополнительные организации, которые будут с нами сотрудничать по определённому виду направления, отвечают за фуд-корты, охрану, встречу гостей.

Максим Каминский:

Заранее составляется логистика, за каждым артистом закрепляется отдельный человек, который следит за временем прибытия на площадку, за саундчек, за то, чтобы вовремя было организовано питание. Вплоть до того, чтобы на сцене стояло определённое количество бутылок воды.

Но даже с таким трепетным подходом к артистам, организаторы никогда не могут быть до конца уверены, что всё пройдёт, как по маслу.