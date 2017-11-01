«Зорныя дуэты»: проект СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» 15 ноября приедет в Молодечно

«Золотая коллекция белорусской песни» отправилась в тур по стране. 15 ноября грандиозный проект приедет в Молодечно. Почти 3-часовое шоу на родном языке уже стало настоящим культурным событием. Настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады уже получили жители Гродно, Полоцка, Солигорска и других городов.

Сразу 6 выпусков популярного музыкального проекта Телеканала СТВ будут показаны в 2017!

Если встречаться раз в году – уже добрая традиция нашего канала, то в этот раз размах иной. По просьбам зрителей «Золотая коллекция» становится настоящим передвижным фестивалем. Раньше местом прописки был Минск, в Год культуры – культурная столица Молодечно. И каждый раз белорусскую песню ждали: билеты было не достать уже за месяц! Телевизионные рейтинги подтверждали: белорусская коллекция на СТВ била все рекорды. В этом году такие знакомые и знаковые мелодии услышат буквально везде – проект стал настоящим передвижным народным фестивалем!



На сцене – коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами. «Сябры», «Бяседа», «Харошки», Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич и многие другие.

Три десятка хитов в каждом концерте.

Большинство из них в свое время становились песней года. Теперь снова в телеротации. Причем, в исполнении как кумиров целых поколений, так и молодых популярных артистов! Многим мелодиям в проекте дадут новую современную жизнь. Кстати, попасть в «Золотую коллекцию» даже песням заслуженных и народных мастеров эстрады не так уж и просто. Драгоценное собрание телеканала СТВ – результат длительного и тщательного отбора из сотни хитов.



На протяжении целого года в самых разных уголках страны зрителей ждут песни пронзительные, душевные, любимые, а самое главное НАШИ.