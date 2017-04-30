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«Золотая коллекция белорусской песни»: телеверсия концерта в Солигорске – в 20.25 в эфире СТВ

30 апреля 2017 10:28
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Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» теперь и на телеэкране. 30 апреля в вечернем эфире СТВ, в 20.25, можно будет увидеть телеверсию первого концерта, который 18 апреля с аншлагом прошел в Солигорске.

Тем временем большой гастрольный тур продолжается. Очередное грандиозное шоу телеканала СТВ состоится 18 мая в Гомеле. Следующий на очереди – Бобруйск. Там праздником песни меломаны смогут насладиться 7 июня. Билеты уже в продаже.

Каждый вечер «Золотой коллекции белорусской песни» – это десятки хитов, большинство из которых в свое время становились песней года. Душевные и трогательные, любимые, а главное, наши композиции исполняют народные и заслуженные артисты, а также популярные молодые исполнители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Золотая коллекция белорусской эстрады

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