Жемчужина архитектуры XVIII—XIX вв: Гомельский дворцово-парковый ансамбль

Гомельский дворцово-парковый ансамбль – жемчужина архитектуры 18-19 веков, образец русского классицизма. Он возвышается на крутом берегу реки Сож, утопает в шелесте вековых деревьев, аромате цветов и открывает перед нами живописные виды.

Этот красивый ландшафт был подарен самой природой, строительство же дворца началось в 1772 году по указанию генерал-фельдмаршала Петра Румянцева.

За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II вознаградила его деревенькой «Гомий». Так на месте старого замка магнатов Чарторыйских в 1796 году появился новый роскошный дворец.

Над его обликом трудились видные архитекторы того времени: Алексеев, Бланк, Фельтен. Это событие сыграло значительную роль в развитии города. Жаль, сыновья Румянцева не смогли оставить наследников и продолжить династию, но многое сделали для Гомеля.

По проекту известного английского архитектора Кларка к центральной части изящного дворца были пристроены два флигеля.

В 1834 году гомельское имение переходит к известному российскому военачальнику, кавалеру Георгиевского креста, генерал-фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу, светлейшему князю Варшавскому. Он приглашает одного из лучших архитекторов Адама Идзковского.

На месте правого флигеля строят 4-ярусную 32 метровую башню, в которой обустроили апартаменты князя, разместили коллекции, военные трофеи и библиотеку. Именно там 7 ноября 2019 года и откроется музей.

Одновременно с этим формировали романтический парк, завозили деревья, кустарники и экзоты из разных регионов России. Разбивали аллеи, создавали беседки, фонтаны, устанавливали античные скульптуры. Это был шедевр садово-паркового искусства и одна из лучших российских усадеб.

Жаль, события гражданской войны, а затем Великой Отечественной не сохранили великолепную лепнину и витражи икессоны, но здание не было разрушено. И пережив три реставрации (последнюю – в 2003) дворец максимально сохранил свою аутентичность.

Портреты русских императоров, старинные каминные часы и мебель. Во дворце постарались воссоздать дореволюционные интерьеры, где проходили торжественные приемы и уютные домашние вечера.

Так, красная гостиная была любимой комнатой семьи Федора и Ирины Паскевичей. В 70-х годах здесь играл орган, рояль – был музыкальный салон. Эти залы – настоящая сокровищница искусства 19 века. Здесь бывал известный искусствоед Лукомский, который восхищался красотой дворца, Александр II, Николай I с женой, Николай II, который приехал, чтобы поблагодарить Ирину Паскевич, оказывавшую помощь росскийской армии по линии красный креста.

Золото на бирюзовых стенах и белоснежных потолках… Экспозиция в башне посвящена хозяевам гомельского имения Румянцевым и Паскевичам. Здесь хранятся коллекции батальной живописи, декоративно-прикладного искусства, личные награды, оружие, подарки и другие личные вещи князей. Галерея часов и канделябров восхищает, они были атрибутами усадебной жизни.

Весной в тюльпанах, летом в розах. Гомельский дворцово-парковый ансамбль прекрасен в любое время года, это бренд города и всей Беларуси. В 2019 музей будет отмечать свое 100-летие. Спешите побывать здесь и загадать желание под часами на башенке, играющими марш времен военных походов Паскевича.