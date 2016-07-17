Белорус Алексей Гросс получил максимальный балл в первый день конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. И к главному культурному событию страны. Алексей Гросс получил максимум баллов от судей в первый день конкурса молодых исполнителей. Концерт «Славянский хит» состоялся в Витебске 16 июля поздно вечером.

Белорус вышел на сцену Летнего амфитеатра тринадцатым и получил по 10 баллов от каждого из 8 членов жюри.

На втором месте представитель Казахстана, у него на три бала меньше. Выше 70 ещё у России, Мексики, Чехии и Израиля. Этим вечером артисты вновь выйдут на сцену Летнего амфитеатра, уже с мировыми хитами. Тогда же станет известен исход всего песенного соревнования на «Славянском базаре».

Тем временем Витебск продолжает жить в ритме фестиваля. Сегодня на «Славянском базаре» в режиме нон-стоп, начиная с 9 утра и до позднего вечера, проходит уникальный марафон «Тысяча стихов о Витебске». Его участники непрерывно читают стихи о городе. Ну а зрители смогут насладиться творческой атмосферой. Организаторы конкурса мечтают поставить рекорд и попасть в Книгу Гиннеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.